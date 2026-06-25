Última oportunidad para ver la exposición de Playmobil en CDMX: cuándo termina y qué puedes ver

El Museo de El Carmen alberga la exposición temporal de Playmobil. (Museo del Carmen)

En la Ciudad de México, el universo de las miniaturas cobra vida a través de una exposición que atrae a familias, coleccionistas y nostálgicos.

La muestra, dedicada a las figuras de Playmobil, ofrece una experiencia que fusiona arte, cultura pop y creatividad a escala reducida.

Con el cierre de la exhibición acercándose, los visitantes tienen una última oportunidad para recorrer una serie de escenarios detallados y referencias que abarcan varias generaciones.

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La exposición, instalada en un espacio de San Ángel, invita a los asistentes a contemplar 40 dioramas que reconstruyen escenas de películas, momentos históricos y situaciones cotidianas.

El recorrido, dirigido tanto a adultos como a niños, se presenta como una alternativa para quienes buscan una actividad diferente en la capital.

Una experiencia inmersiva para todas las edades

El montaje de los dioramas parte de una premisa: conectar generaciones a través del juego y la memoria colectiva.

Más de 30 coleccionistas colaboran en la creación de cada escenario, cuidando el detalle en cada elemento.

Los visitantes encuentran representaciones de películas como El Hobbit, Macario y Marcelino Pan y Vino, así como homenajes a bandas como Queen o escenas familiares en zoológicos y taquerías.

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La diversidad temática es uno de los rasgos de la muestra.

En las mesas del recinto se despliegan dioramas que transportan a mundos de fantasía, recrean batallas, muestran profesiones o evocan paisajes urbanos y rurales.

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Cada maqueta se acompaña de una breve historia visual, lo que permite a los asistentes descubrir nuevas narrativas en cada visita.

La exposición permite tomar fotografías, siempre que se respete la integridad de las piezas. Algunas figuras de mayor escala ofrecen la posibilidad de posar junto a ellas.

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La exposición, instalada en un espacio de San Ángel, invita a los asistentes a contemplar 40 dioramas que reconstruyen escenas de películas, momentos históricos y situaciones cotidianas. (Museo del Carmen)

¿Qué encontrarás en la exposición de Playmobil en CDMX?

La exposición temporal reúne 40 dioramas elaborados por coleccionistas, en los que se recrean escenarios de la cultura pop, la literatura, el cine y la vida cotidiana.

El evento tiene lugar en el Museo de El Carmen, en San Ángel, y su acceso está incluido en el boleto general del museo.

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El recorrido por la exposición implica un viaje a través de la memoria y la imaginación.

Cada diorama utiliza figuras, bloques y accesorios originales de Playmobil, lo que resalta la versatilidad y el valor cultural de este juguete.

El público puede observar desde escenas de fantasía hasta reconstrucciones de lugares emblemáticos y momentos históricos.

Horarios de visita y precio del acceso

La exposición se ubica en el Museo de El Carmen, sobre avenida Revolución, en San Ángel. El horario de visita es de martes a domingo, de 10:00 a 17:00 horas.

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El costo de entrada es de 85 pesos, con exenciones para menores de 13 años, estudiantes, docentes, adultos mayores y personas con discapacidad. Los domingos la entrada es gratuita para todos los visitantes.

El museo es accesible por transporte público, con opciones de metro y metrobús en las cercanías.

El costo de entrada es de 85 pesos, con exenciones para menores de 13 años, estudiantes, docentes, adultos mayores y personas con discapacidad. Los domingos la entrada es gratuita para todos los visitantes. (Museo del Carmen)

La relevancia de Playmobil y el arte del diorama

La exposición destaca por su capacidad para despertar la nostalgia y sorprender a nuevas generaciones.

Las figuras de Playmobil, un juguete clásico de origen alemán, forman parte de la infancia de millones de personas y hoy se reconocen como objetos de colección y medios para contar historias.

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Las maquetas presentadas demuestran el alcance del modelismo como forma de expresión artística y narrativa visual.

La colaboración entre el museo y asociaciones de coleccionistas se refleja en la calidad de la exhibición.

La atención al detalle, la creatividad en la disposición de los elementos y la variedad temática convierten cada diorama en una pieza única.

Últimos días para visitar la muestra

El cierre de la exposición está programado para el 12 de julio de 2026. Esta etapa marca el final de una temporada que ha reunido a miles de visitantes.

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La muestra representa la posibilidad de compartir recuerdos e iniciar conversaciones entre generaciones.

No te pierdas esta última oportunidad para visitarla como parte de la agenda cultural en la Ciudad de México en 2026.