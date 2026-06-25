México

Qué es el Happy Slapping, cómo reconocerlo y dónde denunciarlo

El fenómeno vulnera el derecho a la intimidad y tiene consecuencias legales para quien agrede, graba y difunde el contenido, según la PDI

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Una mano sostiene un teléfono móvil que graba a dos jóvenes en una calle. Uno de ellos abofetea al otro. En la pantalla se ve un cronómetro de grabación.
Un teléfono móvil registra la agresión de una persona a otra en la calle, que ilustra un acto de HappySlapping. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La difusión de una agresión grabada para ganar popularidad tiene nombre propio: #HappySlapping. Esta práctica convierte la humillación de una persona en contenido digital, y su daño no termina con el ataque físico, sino que se renueva cada vez que alguien reproduce el video en redes sociales.

El término proviene del inglés y se traduce como “bofetada feliz”. La organización Save the Children documentó su origen en el Reino Unido, aunque hoy se registra en múltiples países, incluido México, donde casos como el de Norma Lizbeth en 2023 y el de Ainara Suárez en 2018 mostraron sus consecuencias más graves.

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A continuación te decimos cómo identificarlo y prevenirlo.

¿Qué es el Happy Slapping y por qué es una forma de bullying?

El #HappySlapping consiste en grabar una agresión física, verbal o sexual y luego difundirla en línea para obtener reconocimiento digital. Es una modalidad del bullying que ocurre tanto dentro como fuera de las escuelas, y vulnera de forma directa el derecho a la intimidad de la víctima.

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La agresión en sí misma es solo la primera fase. La segunda, y con frecuencia la más dañina, es la publicación del material en plataformas digitales, donde la víctima queda expuesta de manera indefinida ante desconocidos que pueden ridiculizarla o revictimizarla.

Manos sujetan un teléfono móvil horizontal. En la pantalla se ve un reflejo de un hombre con gorro que sostiene un teléfono con una interfaz de cámara activa.
Un hombre sostiene un teléfono móvil con ambas manos, y la pantalla del dispositivo muestra su propio reflejo que graba la escena. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo opera esta práctica paso a paso?

El patrón habitual comienza con un acuerdo previo entre dos o más personas que planean cómo y cuándo agredir a alguien. La víctima suele ser un compañero o compañera que ya sufre acoso, lo que convierte al Happy Slapping en una escalada de violencia preexistente.

Los agresores buscan un pretexto para aislar a la persona elegida y prefieren lugares sin adultos que puedan interrumpir la acción. Mientras unos agreden, otros graban; en algunos casos la grabación surge de forma espontánea cuando un testigo decide filmar lo que ocurre.

El daño que persiste después de la agresión

Una vez difundido el video, el daño a la víctima se vuelve continuo. Cada reproducción del contenido renueva la humillación y amplía el círculo de personas que la identifican y señalan.

Save the Children advierte que, tras la publicación, las víctimas quedan expuestas también a los ataques de usuarios ajenos a su entorno. La violencia deja de ser un hecho puntual y se convierte en una presencia permanente en la vida digital de quien la sufrió.

Siluetas negras de tres personas sobre fondo blanco. La persona de la derecha sujeta el cuello de otra, mientras la tercera se apoya en un bastón.
La imagen muestra la silueta de tres jóvenes en una situación de aparente conflicto o acoso, reflejando tensiones interpersonales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué los menores son los más vulnerables?

Esta práctica afecta principalmente a niñas, niños y adolescentes en entornos escolares. En México, ONU Mujeres registró que más de 10 millones de mujeres y niñas mayores de 12 años fueron víctimas de ciberacoso durante 2024.

La violencia digital crece entre la población joven, en parte porque el uso de redes sociales está normalizado desde edades tempranas. La búsqueda de popularidad en línea se convierte en un incentivo que algunos menores priorizan sobre el bienestar de sus compañeros.

¿Qué hacer para prevenirlo?

La Policía de Investigación de la FGJCDMX recomienda educar a los menores con valores éticos y fomentar el respeto hacia sus compañeros desde el entorno familiar y escolar. Una formación sólida en convivencia reduce la probabilidad de que un menor participe como agresor, cómplice o difusor de este tipo de contenido.

La segunda recomendación es alertar sobre el uso adecuado de las redes sociales y las consecuencias legales y personales que trae su mal uso. Quien graba, quien comparte y quien agrede puede enfrentar sanciones, independientemente de su edad.

El 44% de estudiantes costarricenses reconoce haber sufrido acoso escolar, según datos del Observatorio de la Educación de la Universidad Americana. Cortesía: TRP Lab
El 44% de estudiantes costarricenses reconoce haber sufrido acoso escolar, según datos del Observatorio de la Educación de la Universidad Americana. Cortesía: TRP Lab

¿Cómo actuar si eres víctima?

Si una persona sufre HappySlapping, lo primero que debe hacer es no borrar las pruebas: el video, las capturas de pantalla y cualquier mensaje relacionado son evidencia para la denuncia. Guardar esos registros es el paso previo a cualquier acción legal.

La Policía de Investigación de la FGJCDMX hace valer las leyes que protegen los derechos de las víctimas. Cualquier persona puede obtener orientación a través del número (55) 5200 9000 o presentar su denuncia en www.denunciadigital.cdmx.gob.mx.

Denunciar no solo protege a quien sufrió la agresión, sino que interrumpe el ciclo de violencia para que otros no pasen por lo mismo. El silencio, en cambio, permite que la práctica se normalice y que quienes la ejecutan perciban que no hay consecuencias.

La FGJCDMX cuenta con mecanismos específicos para atender este tipo de delitos digitales. Identificar la agresión, conservar las pruebas y acudir a las autoridades son las tres acciones concretas que convierten una denuncia en una herramienta real de protección.

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