Enrique Inzunza reaparece en el Senado a 50 días de ausencia tras acusaciones de EEUU por presuntos vínculos con el narco

La respuesta del legislador se produce después de que medios nacionales difundieran informes sobre una supuesta aprehensión en Estados Unidos, aclarando que no ha mantenido contacto con autoridades extranjeras ni contratará representación legal externa. (Infobae-Itzallana)

El legislador morenista por Sinaloa, señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, se conectó a distancia este jueves a una sesión del Senado.

La reaparición legislativa

El senador Enrique Inzunza Cázarez reapareció este jueves en el Senado de la República, tras más de 55 días de ausencia en actividades legislativas. De acuerdo con información difundida por la periodista Azucena Uresti, el legislador de Morena por Sinaloa se conectó en línea a la sesión de la Comisión de Justicia del Senado, de la cual es integrante.

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La reaparición legislativa de Inzunza ocurre después de más de 55 días sin participar en sesiones del Senado, y contrasta con lo ocurrido apenas dos días antes: el lunes 23 de junio, el senador tampoco se conectó a la sesión virtual de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que se realizó en modalidad a distancia, a pesar de ser integrante de dicho órgano.

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El contexto: acusaciones en Estados Unidos y fuero conservado

El pasado 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses más —entre ellos Inzunza Cázarez— de haber pactado presuntamente con los “Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa, a cambio de favores políticos y permanencia en el poder durante el proceso electoral de 2021.

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Desde esa fecha, el senador decidió no acudir a las sesiones de la Comisión Permanente para, según sus propias palabras, no ofrecer a “personeros de la derecha conservadora” un espectáculo “indigno del recinto parlamentario del Senado mexicano.”

De acuerdo con información disponible, Inzunza Cázarez cuenta actualmente con ficha roja de Interpol por parte del gobierno de Estados Unidos. El legislador ha rechazado las acusaciones de manera reiterada y ha señalado que son, en sus palabras, “mendaces y carecen de todo sustento.”

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(Captura de pantalla)

Fuero intacto y sin sanciones formales

A pesar de la prolongada ausencia, el Senado se encuentra en uno de los dos periodos al año de Comisión Permanente, un periodo en el que no opera con las mismas reglas que los periodos ordinarios de sesiones, por lo que no se registran faltas formales que puedan ameritar sanciones o la baja del legislador.

Inzunza solicitó una licencia de dos días durante el único periodo extraordinario de sesiones celebrado hasta ahora (a finales de mayo), lo que le permitió conservar intacto su fuero constitucional.

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“Honraré mi responsabilidad hasta 2030”

Al cumplir 50 días de ausencia, Inzunza Cázarez descartó definitivamente solicitar licencia de su escaño. En un mensaje en redes sociales señaló que fue electo por cerca de 700 mil sinaloenses y que honrará su responsabilidad “con puntualidad, compromiso y decoro, hasta su término en 2030.”

Pese a ese compromiso público, el legislador no informó en ese momento cuándo retomaría sus actividades presenciales en el Congreso.

La reaparición de hoy en la Comisión de Justicia —aunque en modalidad remota— marca el primer registro de participación legislativa activa de Inzunza desde que se hicieron públicas las acusaciones del gobierno estadounidense, hace casi dos meses.

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@InzunzaCazarez