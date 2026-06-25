México

Enrique Inzunza reaparece en el Senado a 50 días de ausencia tras acusaciones de EEUU por presuntos vínculos con el narco

Tras varios días sin actividad legislativa, el senador reapareció en línea en la Comisión de Justicia del Senado

Guardar
Google icon
La respuesta del legislador se produce después de que medios nacionales difundieran informes sobre una supuesta aprehensión en Estados Unidos, aclarando que no ha mantenido contacto con autoridades extranjeras ni contratará representación legal externa. (Infobae-Itzallana)
La respuesta del legislador se produce después de que medios nacionales difundieran informes sobre una supuesta aprehensión en Estados Unidos, aclarando que no ha mantenido contacto con autoridades extranjeras ni contratará representación legal externa. (Infobae-Itzallana)

El legislador morenista por Sinaloa, señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, se conectó a distancia este jueves a una sesión del Senado.

La reaparición legislativa

El senador Enrique Inzunza Cázarez reapareció este jueves en el Senado de la República, tras más de 55 días de ausencia en actividades legislativas. De acuerdo con información difundida por la periodista Azucena Uresti, el legislador de Morena por Sinaloa se conectó en línea a la sesión de la Comisión de Justicia del Senado, de la cual es integrante.

PUBLICIDAD

La reaparición legislativa de Inzunza ocurre después de más de 55 días sin participar en sesiones del Senado, y contrasta con lo ocurrido apenas dos días antes: el lunes 23 de junio, el senador tampoco se conectó a la sesión virtual de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que se realizó en modalidad a distancia, a pesar de ser integrante de dicho órgano.

@letroblesrosa
@letroblesrosa

El contexto: acusaciones en Estados Unidos y fuero conservado

El pasado 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses más —entre ellos Inzunza Cázarez— de haber pactado presuntamente con los “Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa, a cambio de favores políticos y permanencia en el poder durante el proceso electoral de 2021.

PUBLICIDAD

Desde esa fecha, el senador decidió no acudir a las sesiones de la Comisión Permanente para, según sus propias palabras, no ofrecer a “personeros de la derecha conservadora” un espectáculo “indigno del recinto parlamentario del Senado mexicano.”

De acuerdo con información disponible, Inzunza Cázarez cuenta actualmente con ficha roja de Interpol por parte del gobierno de Estados Unidos. El legislador ha rechazado las acusaciones de manera reiterada y ha señalado que son, en sus palabras, “mendaces y carecen de todo sustento.”

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Fuero intacto y sin sanciones formales

A pesar de la prolongada ausencia, el Senado se encuentra en uno de los dos periodos al año de Comisión Permanente, un periodo en el que no opera con las mismas reglas que los periodos ordinarios de sesiones, por lo que no se registran faltas formales que puedan ameritar sanciones o la baja del legislador.

Inzunza solicitó una licencia de dos días durante el único periodo extraordinario de sesiones celebrado hasta ahora (a finales de mayo), lo que le permitió conservar intacto su fuero constitucional.

“Honraré mi responsabilidad hasta 2030”

Al cumplir 50 días de ausencia, Inzunza Cázarez descartó definitivamente solicitar licencia de su escaño. En un mensaje en redes sociales señaló que fue electo por cerca de 700 mil sinaloenses y que honrará su responsabilidad “con puntualidad, compromiso y decoro, hasta su término en 2030.”

Pese a ese compromiso público, el legislador no informó en ese momento cuándo retomaría sus actividades presenciales en el Congreso.

La reaparición de hoy en la Comisión de Justicia —aunque en modalidad remota— marca el primer registro de participación legislativa activa de Inzunza desde que se hicieron públicas las acusaciones del gobierno estadounidense, hace casi dos meses.

@InzunzaCazarez
@InzunzaCazarez

Temas Relacionados

Enrique InzunzaEstados UnidosPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Niños y adolescentes padecen la violencia en Sinaloa: reportan cuatro agresiones en menos de una semana

Los ataques ocurrieron en espacios públicos y durante traslados familiares, sin que hasta el momento se haya reportado la detención de los responsables

Niños y adolescentes padecen la violencia en Sinaloa: reportan cuatro agresiones en menos de una semana

Hallan cuerpo sin ojos ni lengua en Sinaloa: autoridades atribuyen muerte “natural por infarto”

El cuerpo correspondía a un hombre de aproximadamente 35 años, de tez morena, complexión regular, cabello negro y escasa barba en la barbilla. Vestía una camiseta verde de manga larga y un pantalón de mezclilla azul

Hallan cuerpo sin ojos ni lengua en Sinaloa: autoridades atribuyen muerte “natural por infarto”

SEP confirma último puente del ciclo escolar: ¿Por qué alumnos de educación básica no tendrán clases este viernes 26 de junio?

La medida está contemplada en el calendario oficial del ciclo escolar 2025-2026 y aplica tanto para escuelas públicas como para planteles particulares incorporados al Sistema Educativo Nacional

SEP confirma último puente del ciclo escolar: ¿Por qué alumnos de educación básica no tendrán clases este viernes 26 de junio?

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 25 de junio de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este jueves

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 25 de junio de 2026

Pensión Mujeres Bienestar 2026: cómo solicitar una visita domiciliaria si no puedes acudir a registrarte

La Secretaría de Bienestar informó el procedimiento, los requisitos y las fechas del proceso de incorporación

Pensión Mujeres Bienestar 2026: cómo solicitar una visita domiciliaria si no puedes acudir a registrarte
MÁS NOTICIAS

NARCO

Niños y adolescentes padecen la violencia en Sinaloa: reportan cuatro agresiones en menos de una semana

Niños y adolescentes padecen la violencia en Sinaloa: reportan cuatro agresiones en menos de una semana

Hallan cuerpo sin ojos ni lengua en Sinaloa: autoridades atribuyen muerte “natural por infarto”

Niños de 3 y 8 años resultan baleados en dos asaltos en Culiacán

La otra crisis del fentanilo: cómo México pasó de ser corredor de tráfico a tener un mercado de consumo propio

Noche sangrienta en Ciudad Juárez: sicarios dejan tres muertos y dos heridos en ataques simultáneos

ENTRETENIMIENTO

Cómo ver gratis concierto de Alejandro Fernández con Julión Álvarez y Alfredo Olivas

Cómo ver gratis concierto de Alejandro Fernández con Julión Álvarez y Alfredo Olivas

Julio César Chávez reaparece y revela cómo se encuentra su hijo tras la detención

Dueña del pato Merlín se niega a venderlo pese a cuantiosa oferta de Poncho de Nigris: “Es mi bebé”

Regañan a Leonardo Aguilar por tocar balón Trionda en el estadio durante el México vs. Chequia: así fue el momento

Marjorie de Sousa pide ayuda urgente a Topos de México para rescatar a venezolanos tras doble terremoto: “Auxilio a mi país”

DEPORTES

¡Noche histórica para México! Mateo Chávez entre los anotadores más jóvenes del Tricolor en un Mundial

¡Noche histórica para México! Mateo Chávez entre los anotadores más jóvenes del Tricolor en un Mundial

Guía del Mundial 2026: fanáticos estadounidenses y las preguntas más frecuentes sobre el ‘soccer’ que buscan en internet

¿Ya lo convenció? David Faitelson se rinde ante Javier Aguirre tras clasificar como líder de grupo a México en el Mundial 2026: “En su barco”

Gran Premio de Austria 2026 EN VIVO: dónde y cuándo ver correr a Checo Pérez en México

“Jugar es un plus que tiene que ganarse”: Pochettino envía mensaje a Alejandro Zendejas sobre su futuro en el Mundial 2026