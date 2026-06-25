SEP confirma último puente del ciclo escolar: ¿Por qué alumnos de educación básica no tendrán clases este viernes 26 de junio?

La suspensión de actividades se debe a la realización de la última sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE) del ciclo escolar 2025-2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los alumnos de preescolar, primaria y secundaria tendrán un día adicional de descanso esta semana, luego de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) estableciera la suspensión de clases para el viernes 26 de junio de 2026.

La medida está contemplada en el calendario oficial del ciclo escolar 2025-2026 y aplica tanto para escuelas públicas como para planteles particulares incorporados al Sistema Educativo Nacional.

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Con ello, los estudiantes podrán disfrutar de un fin de semana largo que abarca el viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de junio, convirtiéndose en el último puente programado para la educación básica antes de las vacaciones de verano.

¿Por qué no habrá clases el viernes 26 de junio?

La suspensión de actividades se debe a la realización de la última sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE) del ciclo escolar 2025-2026. Durante esta jornada, directivos y docentes se reúnen para analizar los resultados académicos, evaluar metas alcanzadas y preparar el cierre administrativo del periodo lectivo.

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Debido a que las actividades están dirigidas exclusivamente al personal educativo, los estudiantes no deben acudir a las aulas. Esta disposición forma parte de los mecanismos de planeación y evaluación que la SEP realiza periódicamente durante el ciclo escolar.

¿Qué alumnos tendrán el puente de junio?

El día sin clases aplica para estudiantes de:

Preescolar

Primaria

Secundaria

La medida es válida en escuelas públicas y privadas incorporadas al sistema educativo nacional.

¿Los trabajadores también descansan el 26 de junio?

No. Aunque los alumnos tendrán suspensión de actividades, el viernes 26 de junio no está considerado como un día de descanso obligatorio para los trabajadores conforme a la Ley Federal del Trabajo.

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Por lo tanto, las actividades laborales se desarrollarán de manera normal, salvo en aquellos centros de trabajo que otorguen permisos o esquemas especiales de operación.

¿Habrá más puentes antes de las vacaciones de verano?

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP, el 26 de junio es el único día sin clases programado para estudiantes de educación básica durante este mes. Por ello, se considera el último puente escolar previo al cierre definitivo del ciclo lectivo 2025-2026.

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Las autoridades educativas recomiendan a madres, padres y tutores mantenerse atentos a los avisos emitidos por cada plantel escolar, ya que algunas entidades pueden realizar ajustes administrativos específicos durante las últimas semanas del ciclo.

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¿Qué es el Consejo Técnico Escolar y para qué sirve?

El Consejo Técnico Escolar (CTE) es un órgano colegiado integrado por directivos, docentes y personal educativo de cada escuela de educación básica. Sus sesiones forman parte del calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y se realizan periódicamente durante el ciclo escolar.

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Durante estas reuniones, los maestros analizan el desempeño académico de los estudiantes, revisan estrategias de enseñanza, evalúan avances en los planes de estudio y acuerdan acciones para mejorar los procesos de aprendizaje dentro de las escuelas.

Además, el Consejo Técnico Escolar permite identificar áreas de oportunidad en temas como el rezago educativo, la asistencia escolar, la convivencia estudiantil y el cumplimiento de los objetivos establecidos por la SEP para cada nivel educativo.

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Por esta razón, cuando se llevan a cabo las sesiones ordinarias del CTE, las actividades académicas para alumnos de preescolar, primaria y secundaria se suspenden temporalmente, ya que los docentes deben dedicar la jornada completa a los trabajos de evaluación, planeación y organización escolar.

La reunión programada para el viernes 26 de junio de 2026 corresponde a la última sesión ordinaria del ciclo escolar 2025-2026, motivo por el cual los estudiantes tendrán un nuevo puente escolar antes del inicio de las vacaciones de verano.

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