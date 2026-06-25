EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy jueves 25 de junio

Durante su conferencia matutina, se espera que Claudia Sheinbaum felicite a la Selección Mexicana por su triunfo 3-0 en el partido México vs Chequia, celebrado el día de ayer en el Estadio Ciudad de México.

Asimismo, sobre las brigadas de apoyo especializadas en rescate y sanidad que se enviarán a Venezuela, tras el terremotos de 7.2 y 7.5 que se registraron el pasado 24 de junio en la región de Yaracuy.