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Ryan Hoffman revela detalles de su historia con Brianda Deyanara y le envía un mensaje en La Casa de los Famosos México 2026

El creador de contenido habló sobre su exnovia tras la entrada de la influencer al reality y aseguró que, pese al fin de su romance, el cariño entre ellos no desapareció

El creador de contenido se negó a dar declaraciones respecto a la situación legal que atraviesa su hermana (Foto: Instagram/@debryanshow)
El creador de contenido habló sobre su exnovia tras la entrada de la influencer al reality y aseguró que, pese al fin de su romance, el cariño entre ellos no desapareció. (Foto: Instagram/@debryanshow)
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Ryan Hoffman apoya a Brianda Deyanara en La Casa de los Famosos México 4 y reconoce que el vínculo que construyeron va más allá de lo que duró su relación.

El creador de contenido conocido en redes como Rayito, se pronunció sobre la participación de su exnovia Brianda en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, donde la influencer mexicana lleva tres semanas de competencia como parte del equipo “Las Divinas”, junto a Yanet García.

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Al ser abordado por los medios, Hoffman no escatimó en elogios. “Desde el primer momento que la conocí, yo dije: ‘Ella tiene un brillo que nada más hay que pulirlo’. Y güey, después de años que la veo y veo lo que pasó, digo: ‘Guau, se merece lo que tiene y más’”, declaró.

El también influencer reconoció que parte de lo que Brianda es hoy le genera orgullo. “Ella sabe que igual que Liz, ¿eh? Ojo, a ella la amo, a Brianda, es mi ex, la adoro. Parte de lo que es ella hoy en día, pues yo aporté un poco a ello y me da orgullo que esté ahí porque, pues es mi ex y yo la apoyo muchísimo”, señaló.

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Brianda Deyanara
Conocido en redes como Rayito, el influencer reconoció que aportó algo a la carrera de Brianda Deyanara y dijo que, aunque ya no pueden estar juntos, la apoyará "hasta el final de los tiempos". (Facebook Ryan Hoffman / @lacasadelosfamososmx)

El polémico romance que los unió

La relación entre Hoffman y Deyanara fue uno de los episodios más comentados en redes sociales en 2018. El creador de contenido salió con la influencer durante una pausa en su relación de cuatro años con Dhasia Wezka, quien después hizo público el episodio en podcasts y redes, revelando que mientras él estaba con Brianda, ella lloraba en casa de su madre pidiéndole que retomaran.

Hoffman no esquivó el tema y reconoció que ambos llegaron a ese romance cargando historias previas. “Nos venimos de relaciones —yo vengo de ocho años de relaciones así sin parar y ella viene también de tres divorcios—. Necesitamos un tiempo para nosotros y para reconstruirnos”, explicó.

“Voy a estar con ella hasta el final de los tiempos”

Ryan Hoffman
Ryan Hoffman, exnovio de la influencer mexicana, salió a hablar sobre el romance que vivieron en 2018 y dejó claro que, más allá de lo que duró su relación, entre ellos existe un vínculo que no se rompe con la distancia.(Captura de pantalla Instagram Ryan Hoffman)

A pesar de que la relación no prosperó, Rayito dejó claro que el afecto entre ellos permanece. “Me he mantenido en relativo contacto con ella. Hemos hablado dos, tres veces desde todo, pero pues bien, ¿sabes? A fin de cuentas ella ya es una persona que es madura, es grande y tiene un gran comprendimiento de las cosas y me quiere y yo también la quiero”, afirmó.

El creador de contenido reflexionó sobre por qué terminaron: “Ella y yo estábamos muy ensimismados uno en el otro y pues ya no estábamos dándonos la atención a nosotros y nos perdimos”. Con esa lectura, dijo que el distanciamiento fue una decisión consciente: “¿Sabes qué? Voy a seguir para ti, pero ahorita no podemos estar juntos porque necesitamos reconstruirnos”.

Hoffman fue honesto al evaluar el panorama que enfrenta su exnovia dentro del reality. Reconoció que comparte casa con figuras de peso como Mariana Ochoa y otros participantes con fandoms consolidados, lo que representa un reto para Brianda. “Hay artistas —Mariana Ochoa, o sea, hay gente que dices: ‘Güey, o sea, mis respetos, grandes artistas’. Y pues Brianda a lo mejor es un poco joven, ¿no? Tiene una personalidad muy bonita, pero pues puede tender a verse como una niña”, admitió.

Pese a esa valoración, Ryan fue contundente sobre su postura: “No voy a ser su pareja, pero voy a estar con ella hasta el final de los tiempos”.

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