México

Sheinbaum felicitará al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella: “Más allá de estar de acuerdo o no”

La mandataria mexicana aseguró que su administración busca tener buena relación con todos los gobiernos

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Mujer y hombre posan frente a una bandera amarilla, azul y roja. El hombre viste traje y pin de bandera, con el puño en alto. La mujer lleva chaqueta estampada.
Claudia Sheinbaum y Abelardo de la Espriella. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum aseguró que felicitará a Abelardo de la Espriella por su triunfo como presidente electo de Colombia, tras una de las elecciones presidenciales más reñidas del país.

“Vamos a felicitar al presidente electo de Colombia, y buscamos siempre una buena relación, más allá si estamos de acuerdo o no en ciertos temas, buscamos buena relación con todos los gobiernos”, afirmó la mandataria mexicana durante la mañanera del pueblo de este 25 de junio en Palacio Nacional.

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Sheinbaum reflexiona sobre la ultraderecha en América Latina

Asimismo, la jefa de Estado fue cuestionada sobre el avance de la ultraderecha en América Latina a lo que declaró que es una discusión que se ha vuelvo relevante debido a que los grupos internacionales conservadores se han organizado para difundir noticias falsas en redes sociales.

Ante este fenómeno, es necesario que se revise en el país los contenidos que se publican y consumen, por lo que las reformas presentadas cobran relevancia en el ámbito nacional.

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La organización de los pueblos también es importante para la defensa de los derechos colectivos. La participación activa de la ciudadanía resulta esencial para fortalecer la democracia y proteger los intereses, más allá de los desafíos que plantean las campañas de desinformación.

Abelardo de la Espriella. REUTERS/Sergio Acero
Abelardo de la Espriella. REUTERS/Sergio Acero

“Nosotros pensamos que son los gobiernos humanistas, progresistas, los que se acercan más a los pueblos y que para que permanezca un gobierno humanista, pues tiene que tener una cercanía enorme con el pueblo. Lo más importante para nosotros es cumplirle al pueblo y la cercanía y la organización de la gente para defender sus derechos”, explicó Sheinbaum.

¿Apoyo al nuevo presidente de Colombia?

Hace unos días, la líder mexicana manifestó que esperaría los resultados oficiales de las elecciones en Colombia antes de pronunciarse o felicitar al ganador, luego de que el conteo preliminar favoreciera a la ultraderecha. Recalcó que es tradición mexicana no emitir comentarios ni reconocimientos hasta que se confirmen los datos finales, recordando que este proceso puede extenderse hasta agosto.

Por su parte, algunos políticos mexicanos, como los líderes del PRI y el PAN, felicitaron públicamente a Abelardo de la Espriella, considerado ganador según el preconteo.

El mandatario colombiano Gustavo Petro denunció presuntas irregularidades y compra de votos, por lo que pidió esperar el escrutinio definitivo. El politólogo José Fernando Flórez Ruiz, sin embargo, afirmó que es poco probable que el resultado se modifique significativamente, ya que la ventaja del ahora presidente electo, superaba los márgenes de error habituales.

De acuerdo a la información brindada por el gobierno colombiano, el preconteo oficial de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales registró el 99.9% de las mesas informadas, confirmando la victoria del abogado y empresario Abelardo de la Espriella con 12,959,542 votos (49.66%), frente a Iván Cepeda, quien obtuvo 12,708,712 votos (48.70%). La diferencia entre ambos candidatos fue de 250,830 votos, equivalente al 0.96%, en una contienda de resultado estrecho.

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