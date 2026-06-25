Colombia

Así va la disputa por la Presidencia del Senado tras la elección de Abelardo de la Espriella como mandatario electo de Colombia

El 20 de julio se conocerá el primer congresista que ostentará dicha distinción en el primer año de la legislatura 2026 - 2030

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Desde el 2 de julio, los partidos iniciarán reuniones de compromisarios para pactar las mesas directivas de plenarias y comisiones - crédito Prensa Senado
Desde el 2 de julio, los partidos iniciarán reuniones de compromisarios para pactar las mesas directivas de plenarias y comisiones - crédito Prensa Senado

Con la elección de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de la República de Colombia para el periodo 2026 - 2030, se comienza a definir como será la postura de los partidos políticos frente al nuevo gobierno que se posesionará el 7 de agosto.

Sin embargo, antes de que llegue el día de la posesión presidencial, primero se definirá la elección de la nueva mesa directiva del Senado, específicamente la Presidencia de la corporación, un cargo que se definirá el 20 de julio, día de la instalación de sesiones. En el radar ya se tienen a la vista a los primeros legisladores que se disputarían ese cargo.

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El primero que se mencionó fue el senador Alfredo Deluque, del Partido de la U, quien apoyó la aspiración presidencial de De La Espriella y se apartó del sector progresista de su colectividad, según información revelada por Semana.

- crédito Alfredo Deluque/Facebook
- crédito Alfredo Deluque/Facebook

Incluso, fuentes cercanas a la colectividad indicaron a El Colombiano que el congresista de La Guajira tendría la misión de sumar las mayorías necesarias para lograr el avance de las iniciativas que serían presentadas por el nuevo gabinete.

No obstante, hay otras colectividades que han manifestado su interés en ocupar la presidencia del Senado, ya sea en el primero o en el resto de periodos legislativos.

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Andrés Forero, senador electo de Centro Democrático - crédito Colprensa
Andrés Forero, senador electo de Centro Democrático - crédito Colprensa

Por un lado, aparece el partido Centro Democrático, que recientemente comunicó su declaratoria como partido de Gobierno, y que podría ocupar el alto cargo a través del senador electo Andrés Forero, de acuerdo con la información revelada por Semana.

Así mismo, la puja por la Presidencia también se encuentra Salvación Nacional, movimiento que avaló la candidatura de De la Espriella. De acuerdo con el diario mencionado, el dirigente que sería propuesto para dicho cargo sería Enrique Gómez.

Cabe destacar que esa colectividad obtuvo cuatro curules en las elecciones parlamentarias del 8 de marzo. No obstante, la tradición política suele evitar que esa dignidad recaiga en un congresista recién electo.

- crédito @SenadoGovCo/X
Lidio García, senador del Partido Liberal - crédito @SenadoGovCo/X

Igualmente, el Partido Liberal también estaría interesado en asumir esa distinción. Incluso, fuentes cercanas a al colectividad consultadas por Semana menciona la posibilidad de que Lidio García, actual presidente del Congreso, vuelva a ser postulado para ocupar la presidencia del Senado durante el primer año del nuevo periodo legislativo.

El mismo medio indicó que Cambio Radical aparece como opción para asumir la presidencia del Senado en el primer año, aunque sin un nombre definido. Pese a ello, ambas colectividades no han manifestado su posición frente al Gobierno de Abelardo de la Espriella.

Se espera que desde el 2 de julio comenzarán reuniones de compromisarios de los partidos para revisar el panorama del cuatrienio y pactar la distribución de mesas directivas en plenarias y comisiones, con acuerdos que deberían quedar cerrados antes de la fecha de elección.

Abelardo de la Espriella necesitaría más de 60 votos en el Senado y 90 en Cámara de Representantes para tener mayorías - crédito Colprensa
Abelardo de la Espriella necesitaría más de 60 votos en el Senado y 90 en Cámara de Representantes para tener mayorías - crédito Colprensa

Cómo serían las mayorías en el Congreso

Para que el presidente electo Abelardo de la Espriella pueda sacar adelante sus iniciativas en el legislativo, debería contar con una mayoría de 60 escaños en el Senado y 99 en la Cámara de Representantes, según un análisis citado por El Nuevo Siglo.

Hasta ahora, el único partido que se ha declarado formalmente de gobierno es el Centro Democrático, que aportará 17 senadores y 30 representantes, para un total de 47 votos a favor de las iniciativas del Ejecutivo entre las dos cámaras.

Mientras que el bloque de oposición más definido lo encabeza el Pacto Histórico, que tendrá 26 de las 103 curules del Senado y 43 de las 183 de la Cámara, una base de 69 congresistas en contra del Ejecutivo si se cuentan ambas corporaciones.

A su vez, no se descarta que el partido Alianza Verde, partido que respaldó la candidatura de Iván Cepeda, también se declare en oposición. Su fuerza legislativa será de 10 senadores y 14 representantes, lo que añade 24 curules al bloque contrario al gobierno.

En ese sentido, el nuevo Ejecutivo tendría que contemplar sus esfuerzos en sumar otros respaldos políticos como los partidos Conservador (10 senadores y 19 representantes), Liberal (13 senadores y 26 representantes), Cambio Radical (7 senadores y 12 representantes) y La U (9 senadores y 12 representantes), una alianza que sería determinante para tramitar su agenda desde la legislatura que comienza el 20 de julio.

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