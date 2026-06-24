La semana de cotización que miles de trabajadores mexicanos pierden sin saberlo y que el IMSS no está obligado a recuperar

El mecanismo opera de forma silenciosa: el artículo 20 de la Ley del Seguro Social establece que las semanas reconocidas para el otorgamiento de prestaciones se obtienen dividiendo entre siete los días de cotización acumulados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miles de trabajadores mexicanos pierden cada año una semana de cotización ante el IMSS sin saberlo, por una regla establecida en la ley que el propio Instituto no está obligado a corregir de oficio.

El mecanismo opera de forma silenciosa: el artículo 20 de la Ley del Seguro Social establece que las semanas reconocidas para el otorgamiento de prestaciones se obtienen dividiendo entre siete los días de cotización acumulados. Si el sobrante es de tres días o menos, ese remanente no cuenta. La regla está publicada en el portal oficial del IMSS y en el texto de la ley disponible en imss.gob.mx.

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En la práctica, esto significa que un trabajador que cotizó durante un mes de 28 días —como febrero— acumula cuatro semanas exactas. Pero quien cotizó en un mes de 31 días acumula cuatro semanas y tres días sobrantes: esos tres días desaparecen del historial sin compensación.

Por qué ocurre y cuándo afecta más

Al cierre de marzo de 2026, el IMSS registró 22,724,680 puestos de trabajo afiliados, la tercera cifra máxima desde que se tiene registro, según datos oficiales del Instituto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El efecto se repite en cada cambio de empleo, en periodos de incapacidad y en cualquier ciclo de cotización que no sea múltiplo exacto de siete días. No se trata de un error administrativo: es la aplicación directa de la norma vigente.

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Al cierre de marzo de 2026, el IMSS registró 22,724,680 puestos de trabajo afiliados, la tercera cifra máxima desde que se tiene registro, según datos oficiales del Instituto. Todos esos trabajadores quedan sujetos al mismo criterio de redondeo del artículo 20.

La brecha con la pensión

La pérdida de días no es trivial en un sistema donde cada semana cuenta. Bajo la Ley 97, el requisito mínimo para pensionarse en 2026 es de 875 semanas cotizadas, cifra que aumentará 25 semanas por año hasta alcanzar las 1,000 en 2031. Bajo la Ley 73, el umbral es de 500 semanas.

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El monto mensual que un trabajador puede recibir al retirarse oscila entre $3,540 y $11,128 pesos, según las semanas acumuladas y el salario promedio de cotización, de acuerdo con las estimaciones oficiales para 2026.

Quien no alcance el mínimo de semanas tampoco puede acceder a la pensión por cesantía en edad avanzada ni a la de vejez. En ese escenario, la única salida es la negativa de pensión: un documento que certifica el incumplimiento del requisito y que permite al trabajador retirar en una sola exhibición el ahorro acumulado en su Afore.

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Qué no hace el IMSS y qué sí puede hacer el trabajador

Los días sobrantes que no completan semana bajo el artículo 20 no son un error corregible mediante aclaración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La obligación de registrar y pagar cuotas recae en el patrón. Si éste no cumple, el IMSS puede iniciar una investigación, pero únicamente si el trabajador lo solicita y aporta pruebas: recibos de nómina, contratos, estados de cuenta bancarios o credenciales laborales.

Los días sobrantes que no completan semana bajo el artículo 20 no son un error corregible mediante aclaración. El Instituto no inicia ese proceso de oficio y la norma no contempla mecanismo de recuperación automática.

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Cómo revisar el historial y qué opciones existen

Si al revisar el historial el trabajador detecta periodos faltantes por incumplimiento patronal, puede presentar una aclaración formal en la Subdelegación del IMSS que le corresponda, de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El IMSS ofrece la Constancia de Semanas Cotizadas —trámite con homoclave IMSS-02-025 A— de forma gratuita y disponible las 24 horas en serviciosdigitales.imss.gob.mx o mediante la aplicación IMSS Digital. Para obtenerla se requiere CURP, Número de Seguridad Social (NSS) y un correo electrónico.

Si al revisar el historial el trabajador detecta periodos faltantes por incumplimiento patronal, puede presentar una aclaración formal en la Subdelegación del IMSS que le corresponda, de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas.

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Para quienes necesitan sumar semanas sin depender de un empleador, el Instituto habilita dos esquemas de cotización voluntaria: la Modalidad 10, dirigida a trabajadores independientes y personas entre empleos, y la Modalidad 40, que permite además cotizar con un salario superior al último registrado, con efecto directo sobre el monto de la futura pensión.

Si el trabajador dejó de cotizar hace más de seis años, deberá acumular al menos 52 semanas consecutivas antes de poder reactivar sus derechos y solicitar el trámite de retiro.

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