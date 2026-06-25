México

Fraude en el Mundial 2026: arrestan a hombre que rentó un palco en Estadio Ciudad de México pero no entregó los boletos

Brian Isaí “N” se desempeñaba como el representante legal de la empresa que realizó la venta por 450 mil pesos

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Detenido por fraude en la venta de un palco en el Estadio Ciudad de México
Foto: Fiscalía General del Estado de Quintana Roo

Brian Isaí “N” fue detenido en el Estado de México por su probable responsabilidad en el delito de fraude al desempeñarse como representante legal de una empresa relacionada con la venta de un palco para presenciar los partidos del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México pero nunca entregar los boletos.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE), Brian Isaí “N” habría participado en un fraude de 450 mil pesos vinculado a la venta de un palco en el antes conocido estadio Azteca para presenciar partidos del Mundial de Futbol, lo cual comenzó desde el pasado 1 de mayo.

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La captura del hombre se llevó a cabo en el municipio de Zumpango, Estado de México, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia (FGJEM) de esa entidad, para luego ser trasladado a Quintana Roo, lugar donde se realizó el contrato de compra-venta.

J Balvin actúa durante la ceremonia de apertura antes del partido de México vs Sudáfrica. REUTERS/Eloisa Sanchez
J Balvin actúa durante la ceremonia de apertura antes del partido de México vs Sudáfrica. REUTERS/Eloisa Sanchez

Los hechos ocurrieron cuando la víctima —un hombre cuya identidad se mantiene reservada— tomó conocimiento de una oferta para rentar dicho palco por un total de 450 mil pesos.

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El 6 de mayo formalizó el acuerdo mediante un contrato firmado ante la Notaría Pública Número 12 del municipio de Benito Juárez y realizó tres pagos de 150 mil pesos cada uno a través de una terminal bancaria.

Cuenta bancaria vinculó al sospechoso con el fraude

Las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos Patrimoniales estableció que la cuenta receptora de las transferencias estaba relacionada con Brian Isaí “N”, quien fue identificado como representante de la empresa involucrada en la operación.

Fotografía de Mario Guzmán, en la que puede verse una fotografía aérea del Estadio Azteca (Banorte) este viernes, en Ciudad de México (México), el pasado 27 de marzo. EFE
Fotografía de Mario Guzmán, en la que puede verse una fotografía aérea del Estadio Azteca (Banorte) este viernes, en Ciudad de México (México), el pasado 27 de marzo. EFE

Conforme al contrato, los boletos debían entregarse una semana antes del evento, pero eso no ocurrió. Pese a los múltiples requerimientos de la víctima, el señalado respondía con excusas y enviaba fotografías y videos del supuesto palco, material que las autoridades consideraron insuficiente para acreditar el servicio contratado.

Las indagatorias refieren que fue el pasado 8 de junio la última ocasión en que el investigado contestó mensajes a la víctima, en el que se comprometió nuevamente a entregar los boletos, pero no lo hizo. A partir de ese momento, Brian Isaí “N” dejó de responder y no fue posible localizarlo.

Orden de aprehensión y traslado a Benito Juárez

Detenido por fraude en el Mundial 2026 en Quintana Roo
Foto: Fiscalía General del Estado de Quintana Roo

Tras la denuncia formal y la obtención de una orden de aprehensión emitida por un Juez de Control, la Policía de Investigación ejecutó trabajos de inteligencia de gabinete y campo que permitieron ubicar al sospechoso en Zumpango, Estado de México. Desde esa localidad fue trasladado al municipio de Benito Juárez, en Quintana Roo.

Una vez concluidas las diligencias correspondientes, Brian Isaí “N” quedó a disposición de la autoridad requirente para que, dentro del término constitucional previsto, resuelva su situación jurídica.

Trabajador intentó rentar su acreditación para acceder a los partidos del Mundial 2026 en CDMX: fue detenido

Este no es el primer caso que se registra en medio del Mundial de Futbol 2026, el cual tiene como sede tres entidades del país: Nuevo León, Jalisco y la Ciudad de México. Al tratarse de uno de los eventos más importantes a nivel internacional, no se ha escapado de ser usado para posibles fraudes o delitos relacionados.

En días pasados se dio a conocer la detención de Armando “N”, un trabajador del área de restaurante del Estadio Ciudad de México por ofrecer en renta su acreditación oficial para ingresar a los partidos de la Copa Mundial de Futbol 2026 en la capital.

El joven de 24 años publicó mediante su red social Facebook su credencial y ofreció el acceso para 4 juegos del torneo
El joven de 24 años publicó mediante su red social Facebook su credencial y ofreció el acceso para 4 juegos del torneo

Su captura se llevó a cabo luego de que el joven de 24 años publicó en redes sociales su credencial en formato digital e impreso, ofreciendo el acceso para cuatro juegos del torneo. Esto llevó a que personal jurídico de la FIFA lo detectara y pudiera rastrear los datos de su credencial.

Tras notificar a las autoridades, fueron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México quienes ejecutaron su detención para ser puesto ante el agente del Ministerio Público correspondiente.

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