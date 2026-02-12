IMSS: así puedes revisar las semanas cotizadas que necesitas para obtener la pensión en 2026

El IMSS y el ISSSTE son las instituciones encargadas de administrar las pensiones en México.Crédito: Jesús Avilés/Infobae México

Acceder a la pensión en México depende de cumplir ciertos requisitos de cotización establecidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Para quienes buscan planificar su retiro en 2026, conocer el número de semanas cotizadas necesarias y el régimen que les corresponde se vuelve una tarea fundamental.

El IMSS mantiene dos regímenes principales, cada uno con condiciones y procesos distintos, lo que exige atención específica de los trabajadores.

Cómo consultar tus semanas cotizadas y corregir errores

El IMSS facilita la consulta de semanas cotizadas de forma digital. Se requiere ingresar al portal oficial del IMSS y seleccionar la opción correspondiente permite obtener una constancia en PDF con el historial completo de semanas, empleadores y periodos cotizados.

Alternativamente, la aplicación móvil “IMSS Digital” ofrece la misma funcionalidad, solicitando únicamente la CURP y un correo electrónico.

Verificar que la información esté correcta es crucial. El IMSS recomienda revisar periódicamente los registros pues pueden existir errores de los empleadores o vacíos en los periodos cotizados.

Si se detecta alguna inconsistencia, es posible presentar una aclaración o corrección tanto en línea como en la Subdelegación del IMSS, aportando los datos laborales y documentos necesarios.

La Constancia de Semanas Cotizadas sirve para determinar si ya alcanzas el mínimo requerido para pensionarte, iniciar el trámite ante el IMSS y evitar contratiempos derivados de registros incompletos.

Es importante tener la Constancia de Vigencia de Derechos del IMSS. Créditos: Infobae México.

Cómo identificar tu régimen de pensión en el IMSS

El IMSS opera bajo dos marcos legales: la Ley 73 y la Ley 97. Determinar a cuál perteneces depende del año en que comenzaste a cotizar. Si tu alta al IMSS fue antes del 1 de julio de 1997, formas parte de la Ley 73.

En cambio, quienes iniciaron su cotización a partir de esa fecha están bajo la Ley 97, también conocida como Cuentas Individuales.

Existen métodos prácticos, el estado de cuenta de Afore indica el régimen vigente. Otra opción es solicitar la Constancia de Vigencia de Derechos del IMSS, que requiere tu CURP, Número de Seguridad Social (NSS) y un correo electrónico válido.

Esta constancia muestra la fecha exacta en que comenzaste a cotizar, un dato crucial para definir los pasos para tu retiro.

El régimen de pensión depende del año en que iniciaste tu cotización ante el IMSS. Créditos: Infobae México.

Las características de cada régimen varían. En la Ley 73, la pensión depende del promedio salarial de las últimas 250 semanas cotizadas, y se exige un mínimo de 500 semanas.

El retiro puede solicitarse desde los 60 años, con porcentajes de pensión ascendentes hasta el 100% al cumplir 65. El pago lo realiza el Gobierno Federal a través del IMSS, y los ahorros de la Afore se entregan en una sola exhibición al cumplir la edad requerida.

Por su parte, la Ley 97 calcula la pensión con base en el saldo acumulado en la Cuenta Individual de la Afore. Para 2025, se necesitan 850 semanas cotizadas, cifra que aumentará progresivamente hasta 1,000 semanas en 2031.

Dependiendo de la modalidad seleccionada, la pensión será pagada por una aseguradora en caso de renta vitalicia, por la Afore en retiros programados o por el IMSS si se opta por la pensión mínima garantizada.

Puntos clave de la consulta y requisitos de pensión en el IMSS

Ley 73: mínimo 500 semanas cotizadas, cálculo con base en salario promedio de las últimas 250 semanas, retiro desde los 60 años.

Ley 97: mínimo 850 semanas cotizadas en 2025, aumenta a 1,000 en 2031, monto de pensión según saldo en la Afore.

Consulta de semanas cotizadas disponible en línea y por app móvil.

Es posible corregir errores en el historial laboral directamente en el IMSS.

Planificar el retiro en México requiere conocer el régimen que te corresponde y verificar periódicamente las semanas cotizadas ante el IMSS.

Utilizar las herramientas digitales del instituto y mantener actualizada tu información laboral permitirá un proceso más ágil y seguro al momento de solicitar la pensión.