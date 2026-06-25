México

Gloria Trevi y Mary Boquitas reaparecen juntas tras las denuncias de Antonia a Sergio Andrade: “Sin palabras”

La hija del exproductor musical ha mostrado imágenes actuales de él para facilitar la búsqueda

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Gloria Trevi, Mary Boquitas -México- 25 de junio
(Instagram)

La aparición de Gloria Trevi y Raquenel Portillo (Mary Boquitas) juntas en redes sociales generó sorpresa entre seguidores y medios de espectáculos, justo después de que Antonia Andrade denunciara públicamente a su padre Sergio Andrade.

Las imágenes, difundidas por Jesús Cazorla, esposo de Mary Boquitas, llamaron la atención por el contexto de las recientes declaraciones y el actual clima mediático.

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Gloria Trevi y Mary Boquitas posaron juntas

A través de su cuenta de Instagram, Jesús Cazorla compartió una serie de historias en las que aparece acompañado de Raquenel,su esposa, y Gloria Trevi.

En la primera imagen, Cazorla escribió simplemente: “sin palabras”, mostrando a las dos figuras.

Gloria Trevi y Raquenel Portillo
(Instagram)

Poco después, publicó otra historia en la que se le ve en una camilla de hospital junto a Raquenel y otras personas, acompañando la foto con el mensaje: “el amor inspira, el amor acompaña”.

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Hasta el momento, no hay información oficial sobre el motivo de su hospitalización. Según reportes anteriores de TVNotas, Cazorla habría sido diagnosticado con cáncer hace un tiempo, sin embargo, la artista no ha dado más detalles que aclaren el estado de salud de su pareja.

Denuncias recientes de Antonia Andrade contra Sergio Andrade

La difusión de estas imágenes ocurre días después de que Antonia Andrade, hija de Sergio Andrade, hiciera un llamado público a la Fiscalía mexicana y al Consulado, solicitando atención urgente a su denuncia penal contra el productor musical.

antonia andrade y sergio andrade -México- 24 junio
(Instagram)

Antonia también filtró fotos recientes de Andrade y pidió a las autoridades que actúen con rapidez, insistiendo en la gravedad de los delitos y en la protección de las víctimas.

En este contexto, la aparición pública de Gloria Trevi y Mary Boquitas juntas ha provocado diversas reacciones, pues ambas han sido señaladas y defendidas en distintas etapas del caso. La imagen, compartida en redes, se da justo cuando el tema vuelve a estar en el centro de la discusión mediática.

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