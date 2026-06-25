¿Cuáles son las ventajas de la CURP biométrica frente al modelo tradicional?

Esto la convierte en un nodo central de identidad digital que vincula rasgos físicos únicos e irrepetibles con el registro administrativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La CURP tradicional es un código alfanumérico de 18 caracteres que identifica a cada mexicano con datos básicos: nombre, fecha y lugar de nacimiento, sexo. No verifica que quien la presenta sea realmente esa persona.

La CURP biométrica, creada mediante el decreto publicado el 16 de julio de 2025 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), incorpora:

Las diez huellas dactilares

Fotografía facial de alta resolución

Escaneo del iris

Firma digital

Código QR para validación

Esto la convierte en un nodo central de identidad digital que vincula rasgos físicos únicos e irrepetibles con el registro administrativo.

Ventajas concretas frente al modelo tradicional

El mayor riesgo actual ya no es la suplantación uno a uno, sino los ataques automatizados con deepfakes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Combate el robo de identidad

La CURP tradicional puede ser usada por cualquier persona que conozca el código o tenga el documento. La biométrica, en cambio, solo puede ser acreditada por su titular, ya que vincula la clave con rasgos físicos que no pueden ser transferidos ni falsificados con facilidad.

PUBLICIDAD

El mayor riesgo actual ya no es la suplantación uno a uno, sino los ataques automatizados con deepfakes. La biometría moderna usa vectores encriptados que no describen rasgos físicos reversibles, lo que los hace inútiles si son robados.

2. Interoperabilidad entre instituciones

La CURP biométrica opera como fuente primaria de consulta para dependencias de salud, educación, seguridad social y búsqueda de personas desaparecidas, según los Lineamientos de la Plataforma Única de Identidad publicados en el DOF el 27 de noviembre de 2025.

PUBLICIDAD

La CURP tradicional no tiene esa capacidad de interconexión en tiempo real entre sistemas.

3. Identificación oficial válida en formato físico y digital

Esto la equipara funcionalmente a la INE o el pasaporte para trámites presenciales y digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de la CURP tradicional —que es principalmente un código de papel—, la biométrica tiene validez como identificación oficial en ambos formatos, según lo confirma el artículo 91 Bis de la Ley General de Población.

PUBLICIDAD

Esto la equipara funcionalmente a la INE o el pasaporte para trámites presenciales y digitales.

4. Fortalece los procesos del sector financiero

Para bancos, fintechs y aseguradoras, la CURP biométrica permite procesos de onboarding y KYC (verificación de identidad del cliente) más robustos, con matching facial 1:1 contra los registros del Registro Nacional de Población (RENAPO) y detección de duplicidades.

PUBLICIDAD

La CURP tradicional no ofrece ningún mecanismo de verificación de este tipo.

5. Apoyo en búsqueda de personas desaparecidas

Los Lineamientos del DOF establecen explícitamente que la Plataforma Única de Identidad podrá ser consultada por instituciones con competencia en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, y emitirá alertas automáticas ante reportes de desaparición.

PUBLICIDAD

La CURP tradicional no ofrece ningún mecanismo de verificación de este tipo.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El matiz esencial: ¿es obligatoria o no?

Los Lineamientos del DOF establecen explícitamente que la Plataforma Única de Identidad podrá ser consultada por instituciones con competencia en la búsqueda y localización de personas desaparecidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aquí está la distinción que muchos medios omiten o confunden:

Para los ciudadanos: El registro de datos biométricos es voluntario. El artículo 91 Bis del decreto del DOF establece textualmente que “la integración de los datos biométricos se realizará, previo consentimiento de las personas titulares”.

PUBLICIDAD

Para las instituciones: Sí es obligatoria. Toda dependencia pública y todo particular (hospitales, bancos, escuelas, aerolíneas, compañías telefónicas) está obligado a aceptarla como identificación oficial válida cuando un ciudadano la presente.

El incumplimiento conlleva multas de entre 10,000 y 20,000 UMAs, equivalentes a entre $1,173,100 y $2,346,200 pesos en 2026.

La zona gris: El propio decreto contiene una contradicción: declara la CURP biométrica de uso obligatorio universal, pero condiciona la captura biométrica al consentimiento. Sin embargo, ese consentimiento podría volverse implícitamente necesario para acceder a ciertos servicios vinculados al sistema, como el Registro Nacional de Salud.

PUBLICIDAD

Estado actual de implementación (junio 2026)

Sobre la cobertura nacional: Las fuentes más recientes de junio de 2026 confirman que los módulos operan en las 32 entidades a través de oficinas del Registro Civil en cabeceras municipales, módulos centrales del RENAPO en capitales estatales y ventanillas en convenio con el SAT o el INE (Imagen Ilustrativa Infobae)

El portal oficial para agendar cita es citas.renapo.gob.mx, específicamente en la sección “Citas Registro Biométrico”. El proceso en línea funciona así:

Ingresar al portal y seleccionar “Citas Registro Biométrico” Capturar correo electrónico y código Captcha Ingresar el código de verificación que llega al correo Seleccionar el módulo de atención más cercano Elegir fecha y horario disponibles Descargar e imprimir el folio de confirmación

Sobre la cobertura nacional: Las fuentes más recientes de junio de 2026 confirman que los módulos operan en las 32 entidades a través de oficinas del Registro Civil en cabeceras municipales, módulos centrales del RENAPO en capitales estatales y ventanillas en convenio con el SAT o el INE. El portal de citas permite seleccionar el módulo específico según la entidad del usuario.

PUBLICIDAD