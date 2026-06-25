México vs. Chequia: Kenia Os pasa desapercibida durante festejos en el Ángel, pero a Wendy sí la descubrieron

(Instagram)

Entre máscaras y euforia, la noche del 24 de junio miles de personas se dieron cita en el Ángel de la Independencia para celebrar el pase de México a la siguiente ronda del Mundial tras vencer a Chequia.

Entre la multitud destacaron dos figuras del entretenimiento: Kenia Os y Wendy Guevara, quienes optaron por el anonimato con máscaras rosas. De acuerdo con videos en redes sociales, la cantante y la influencer vivieron la fiesta de formas distintas, aunque ambas compartieron el entusiasmo de la afición.

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La Selección Mexicana cerró la fase de grupos con nueve puntos, resultado de una victoria contundente sobre Chequia. Pese a la lluvia y las calles inundadas, la euforia no cedió en Paseo de la Reforma, donde la afición celebró los tres goles que colocaron al tricolor como líder invicto.

La jefa de Gobierno celebró en redes el triunfo sobre República Checa mientras el Ángel de la Independencia volvía a convertirse en el centro del festejo capitalino con banderas, playeras y cánticos. (@ClaraBrugadaM)

Kenia Os bailó, comió hotcakes y festejó en el Ángel sin ser reconocida

Kenia Os fue vista entre la multitud la noche del 24 de junio portando una máscara de luchador color rosa. La artista pudo moverse entre los asistentes sin ser reconocida, lo que le permitió disfrutar de la celebración sin interrupciones, de acuerdo con imágenes en Instagram.

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En algunos clips se observa a Kenia Os sonriente, cubierta de espuma, comiendo hotcakes, bailando “La Chona” con sus amigos y asomada en el quemacocos de su automóvil mientras coreaba las porras.

La intérprete compartió parte de su experiencia en redes sociales, mostrando cómo la máscara funcionó para preservar su identidad y disfrutar el ambiente de fiesta en el Ángel de la Independencia.

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El video documenta una celebración de Kenia Os y aficionados en el Ángel de la Independencia. Se observa a la artista usando una máscara de lucha libre, rodeada por una multitud. Elementos que simulan nieve caen sobre los presentes. Se muestra a la artista comiendo un alimento y posando con otro individuo enmascarado, quien viste una camiseta de la selección mexicana. La reunión conmemora el triunfo de México sobre Chequia en la Copa Mundial de 2026.

Wendy Guevara fue reconocida y compartió la celebración con fans

Por su parte, Wendy Guevara también asistió al festejo con una máscara rosa similar, pero a diferencia de Kenia, la influencer fue reconocida por varios asistentes.

Usuarios en redes sociales compartieron videos y fotografías donde se observa a Wendy posando con seguidores, algunos de los cuales la identificaron porque la exganadora de “La Casa de los Famosos México” anunció previamente en sus redes sociales que estaría en el Ángel.

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La presencia de Wendy despertó revuelo entre los aficionados, quienes se acercaron a saludarla y tomarse fotos en medio del bullicio.

Se observa a Wendy Guevara en el Ángel de la Independencia, en medio de una multitud que celebra. Viste una máscara de lucha libre rosa con cabello rubio y una camiseta verde. Las personas a su alrededor visten ropa con motivos mexicanos y sostienen teléfonos móviles. La escena corresponde a la celebración del triunfo de México contra Chequia, con varias personas documentando el evento con sus dispositivos. Es un registro de cobertura de evento.

La afición desafió la lluvia y desbordó el Ángel de la Independencia

El triunfo de la Selección Mexicana desató la locura en el Ángel de la Independencia. Miles de personas abarrotaron la avenida Reforma pese a la fuerte tormenta. Las calles quedaron inundadas, pero los festejos continuaron con espuma, música, banderas y cánticos, mientras la afición celebró una actuación invicta y el pase perfecto a la siguiente ronda del Mundial.

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Entre la multitud se observaron personas con cerveza en mano pese a la Ley Seca, grupos bailando y familias completas festejando el marcador de 9 puntos para México. El ambiente festivo se mantuvo hasta la madrugada, dejando imágenes de júbilo y unidad en la capital.