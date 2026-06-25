De Corea a México: por qué la afición mexicana adopta a extranjeros durante el Mundial 2026

Hinchas de México y Corea del Sur comparten un abrazo festivo en una calle decorada con banderas y adornos durante una celebración del Mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los festejos del Mundial, se han multiplicado las escenas donde la afición mexicana acoge y celebra con seguidores de otros países, llegando incluso a gestos simbólicos como “nacionalizar” a hinchas extranjeros, como ocurrió con Corea del Sur. Aunque para muchos esto es solo entusiasmo deportivo, el fenómeno revela una dimensión social más profunda.

El Dr. Alessandro Questa Rebolledo, profesor-investigador en la Universidad Iberoamericana, sostiene que estas expresiones reflejan una característica cultural arraigada: la fascinación mexicana por lo diferente. Esta actitud, que trasciende el ámbito futbolístico, permite comprender por qué la hospitalidad y la integración de forasteros son comunes durante eventos masivos.

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Según el especialista, la tendencia a incorporar al otro se observa desde la gastronomía hasta el arte. Los mexicanos muestran una habilidad constante para adoptar elementos internacionales y convertirlos en parte de su identidad colectiva.

La integración del extranjero en la fiesta mexicana

En las celebraciones de la Copa del Mundo, la comunicad mexicana se traduce en acciones concretas. Es común ver cómo a los visitantes se les ofrece una camiseta de la Selección, un sombrero típico o una bandera nacional, símbolos que los integran temporalmente al grupo. La comida también juega un papel central: invitar a extranjeros a probar tacos, bebidas tradicionales o antojitos se convierte en un ritual de bienvenida.

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Hinchas de México y Corea del Sur chocan las manos mientras festejan juntos con banderas, trompetas y balones de fútbol, rodeados de papel picado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista explica que estos gestos, más allá de la cortesía, actúan como mecanismos de integración social.

“A las y los extranjeros inmediatamente se les da cerveza, se les invita un taco dorado, una garnacha para luego ver al extranjero con fascinación aguantar el picante. Es un asunto de demostrar quiénes somos. De transformación del otro en términos casi inconscientes para acercarlo a nosotros”, señala. Esta dinámica revela una voluntad de acercar al otro, de transformarlo y hacerlo partícipe de la comunidad, aunque sea por un instante.

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En este contexto, la hospitalidad mexicana se convierte en una herramienta de unión, donde el visitante es acogido y convertido en protagonista de la celebración, borrando barreras culturales de manera simbólica.

El Mundial como espacio de encuentro entre diversas nacionalidades

Otro aspecto que destaca el investigador es la capacidad de los festejos mundialistas para suspender por un momento las jerarquías y las diferencias del día a día. Durante la euforia colectiva, las normas sociales se relajan y surge una especie de igualdad ficticia en la que todos comparten la misma emoción, sin distinciones.

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“Hay sociedades más intolerantes o desconfiadas del otro. En México, somos capaces de invitar al coreano a nuestra casa a comer. En las celebraciones hay una especie de igualdad ficticia, pasajera, efímera, en donde todas y todos somos iguales”, expresa el académico.

Los videos virales en los que aficionados nacionales y extranjeros intercambian abrazos o besos ilustran esa convivencia espontánea que surge en el marco de la fiesta futbolística.

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