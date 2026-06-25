Los videos más divertidos de la afición tras el partido de México-Chequia: del hombre cabeza de algodón a la escena de amor más envidiable

Varios aficionados mexicanos hicieron locuras por la alegría del triunfo del tricolor sobre República Checa con un arrasador 3-0 Fotos: Redes sociales

La afición mexicana tiene una tradicional y particular forma de celebrar el triunfo de los mexicanos en justas de cualquier tipo, y el Mundial 2026 es la oportunidad de demstraer la máxima efusividad haciendo locuras divertidas y más tras la gran felicidad que trajo la superiodidad en el partido de México cotra República Checa al ganar 3-0.

Es el tercer partido de la selección mexicana que ya venció a Sudáfrica en la Ciudad de México al superar con 2-0 y luego a Corea del Sur en Guadalajara al quedar 1-0.

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Cientos de personas con ropa alusiva a México se congregan en una calle inundada, identificada como Paseo de la Reforma, Lancaster, en la Ciudad de México. Se observa a la multitud durante una fuerte lluvia, con varios individuos usando paraguas y ponchos. Un hombre se sumerge en un gran charco de agua, mientras otros aficionados le observan. La escena corresponde a una celebración masiva tras una victoria deportiva.

La celebración por el triunfo de México sobre República Checa terminó en escenas de fiesta callejera en la CDMX, donde aficionados cantaron, bailaron y convirtieron la lluvia en parte del festejo tras el 3-0.

En una grabación difundida en redes, un grupo de personas, varias con playeras verdes de futbol, se reunió alrededor de un vendedor ambulante que estaba junto a su bicicleta con cubetas. Los asistentes organizaron una colecta y juntaron dinero en una gorra para apoyarlo, mientras el hombre platicó e interactuó con quienes participaron.

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Aficionado se llenó la cabeza de algodón de azucar tras el triunfo del Tri contra República Checa, no se supo por cuantas personas fue degustado posteriormente

En otra escena, la celebración se concentró cerca del Ángel de la Independencia, punto tradicional de reunión para festejos deportivos. Tras una lluvia intensa, la avenida quedó con encharcamientos y varios asistentes saltaron y chapotearon en los charcos, mientras alrededor se veían paraguas de distintos colores.

En el mismo espacio se instaló un escenario al aire libre con pantalla y luces, donde se presentaron músicos en vivo ante la multitud. Aun empapados, algunos asistentes iniciaron un reto para ver quién mojaba más a quién, mientras continuaban los gritos y la euforia por el resultado.

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La jornada también dejó momentos de humor: un aficionado apareció con la cabeza cubierta de algodón de azúcar después del triunfo. No se conoció cuántas personas probaron el dulce después.

Una multitud de personas se congrega en las calles y aceras de Ciudad de México, cerca del Ángel de la Independencia. La vía presenta acumulación de agua, formando charcos donde varios individuos chapotean. Se observan numerosos paraguas de colores, indicando condiciones de lluvia. Un escenario al aire libre, equipado con una gran pantalla y luces, muestra a un grupo de músicos en vivo. El evento documenta la celebración de aficionados tras el triunfo de México contra República Checa.

El ambiente de baile y cánticos alcanzó incluso a trabajadores de comercios: en otro video, aficionados llevaron ritmo y alegría a un vendedor de tienda que se veía serio, y lo rodearon con festejos mientras seguían celebrando la victoria del Tri ante el cuadro checo.

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Grupos del Mundial 2026: así queda México tras su victoria contra Chequia

Con un contundente 3-0 la selección mexicana cierra la fase de grupos del Mundial 2026 con puntaje perfecto tras la victoria contra Chequia en el Estadio Ciudad de México, lo que lo consolida como líder absoluta del Grupo A con nueve puntos y sin goles en contra.

Un grupo de personas, muchas con camisetas de fútbol de color verde, se congrega alrededor de un vendedor ambulante. Un hombre de edad, con chaqueta roja y gorra blanca, se encuentra junto a su bicicleta, equipada con varias cubetas. Los presentes organizan una colecta de dinero, utilizando una gorra azul para recibir las contribuciones. El vendedor interactúa con los participantes durante la actividad. El video documenta este evento en un espacio público.

El partido que se disputó este miércoles 24 de junio a las 19:00 horas (tiempo del centro de México). El Tri ya tiene asegurado tanto el primer lugar del grupo como el boleto a los dieciseisavos de final, independientemente del marcador.

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Cómo llega México a la última jornada

El equipo dirigido por Javier Aguirre llegó a este partido con dos victorias consecutivas y la portería en cero. En la jornada 1, goleó 2-0 a Sudáfrica con tantos de Julián Quiñones al minuto 9 y de Raúl Jiménez al 67.

En la jornada 2, superó 1-0 a Corea del Sur con un gol de Luis Romo al minuto 50, en un partido donde la actuación del portero resultó decisiva en los minutos finales.

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Cómo está el Grupo A antes del cierre

El video registra a personas transitando una zona exterior durante un fuerte aguacero. Se observan varias parejas interactuando afectuosamente, algunas tomadas de la mano o caminando muy cerca. La multitud incluye individuos con camisetas de color verde, lo que podría indicar la presencia en un evento deportivo o una concentración pública. El suelo está mojado con agua acumulada y pequeños objetos dispersos. Este metraje documenta el comportamiento de las personas en un entorno masivo bajo condiciones de lluvia intensa.

México encabeza el Grupo A con 6 puntos, seguido por Corea del Sur con 3. Chequia y Sudáfrica comparten el fondo de la tabla con 1 punto cada una.

🥇 México — 6 pts | 2 PJ | 2 G | 0 E | 0 P | DIF: +3

🥈 Corea del Sur — 3 pts | 2 PJ | 1 G | 0 E | 1 P | DIF: 0

🥉 Chequia — 1 pt | 2 PJ | 0 G | 1 E | 1 P | DIF: -1

4️⃣ Sudáfrica — 1 pt | 2 PJ | 0 G | 1 E | 1 P | DIF: -2

Chequia llegó a este partido con una derrota de 2-1 ante Corea del Sur en la jornada inaugural y un empate 1-1 frente a Sudáfrica en la segunda fecha.

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Qué sigue para el Tri

El video documenta una congregación pública nocturna de personas, muchas con vestimenta verde y blanca. Un individuo escala una estructura elevada y se lanza hacia la multitud en la calle. Otros asistentes observan y reaccionan al acto. La escena corresponde a un festejo masivo, posiblemente de índole deportiva. Este contenido podría clasificarse como cobertura de evento.

El Tri tiene ya confirmada su presencia en los dieciseisavos de final, instancia que disputará el 30 de junio en el Estadio Ciudad de México. Su rival en esa ronda saldrá de los resultados de la jornada final en los grupos C, E, F, H e I, según el cuadro de cruces del torneo. REUTERS/Annegret Hilse

Una victoria esta noche dejaría a México con 9 puntos, tres triunfos en tres partidos y una diferencia de gol que podría ampliarse según el desarrollo del encuentro.

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Un grupo de personas observa un partido de fútbol en una pantalla dentro de un autobús de transporte público en Veracruz. El vehículo se encuentra en movimiento. Un hombre con uniforme distribuye porciones de comida envuelta desde una bandeja a los pasajeros sentados. Las personas en el autobús muestran expresiones de emoción mientras miran el evento deportivo colectivo. Este video documenta la cobertura de aficionados durante un trayecto.

El Tri tiene ya confirmada su presencia en los dieciseisavos de final, instancia que disputará el 30 de junio en el Estadio Ciudad de México. Su rival en esa ronda saldrá de los resultados de la jornada final en los grupos C, E, F, H e I, según el cuadro de cruces del torneo.

En paralelo, también este miércoles a las 19:00 horas, Sudáfrica y Corea del Sur se miden en Monterrey para definir quién acompaña al Tri en la siguiente ronda desde el Grupo A.

Este video documenta el ambiente en el Fan Fest del Zócalo de la Ciudad de México, donde aficionados al fútbol se congregan para ver partidos en pantallas públicas. Se aprecian personas, muchas vestidas con indumentaria deportiva verde, entre barreras de seguridad y estructuras de evento. Las imágenes muestran la aplicación de medidas de distanciamiento físico en la multitud, con una referencia humorística superpuesta que alude a las normas de separación aprendidas en la educación primaria. Este contenido se presenta como una cobertura de evento con un enfoque ligero.

México ante un récord histórico en fase de grupos

Una victoria esta noche le daría al Tri algo que nunca ha logrado en sus 18 participaciones mundialistas: cerrar la fase de grupos con tres triunfos en tres partidos y nueve puntos.

En un hogar, varias personas, muchas de ellas vistiendo camisetas verdes y de la selección mexicana, se congregan. Un partido de fútbol se muestra en una pantalla de televisión en el fondo. Algunos participantes sostienen una vela encendida que exhibe una imagen religiosa, en el contexto de una observancia religiosa. El evento documenta una reunión que integra un acto de fe con la visualización de un encuentro deportivo.

El mejor registro previo del combinado nacional data de Corea-Japón 2002, cuando acumuló 7 puntos con dos victorias y un empate en el Grupo G. Esa marca se igualó en Brasil 2014, también con 7 unidades, pero ninguna edición produjo un pleno de victorias en la primera ronda.

El Tri ha terminado invicto la fase de grupos en cuatro ocasiones — México 1970, México 1986, Francia 1998 y Corea-Japón 2002 — aunque siempre con al menos un empate de por medio. En Qatar 2022, el equipo quedó eliminado en la primera ronda por primera vez desde Argentina 1978, con apenas cuatro puntos ante Argentina, Polonia y Arabia Saudita.