Cuánto debe ganar una trabajadora del hogar en México en 2026 según la ley y en qué estados el salario es mayor

México tiene dos zonas salariales. En la zona general —que abarca la Ciudad de México y la mayoría del país— el salario mínimo profesional es de 342.47 pesos diarios. En la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) publicó el 9 de diciembre de 2025 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los salarios mínimos vigentes a partir del 1 de enero de 2026.

Para las trabajadoras del hogar existe una distinción clave: su salario mínimo es profesional, no general, y es mayor.

Dos zonas, dos montos distintos

México tiene dos zonas salariales. En la zona general —que abarca la Ciudad de México y la mayoría del país— el salario mínimo profesional es de 342.47 pesos diarios.

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En la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN), donde el costo de vida es más alto, el monto sube a 440.87 pesos diarios.

Estos son pisos legales. Ningún empleador puede pagar menos; sí puede acordar un salario mayor.

Cuánto representa al mes

La Conasami lo clasifica como salario mínimo profesional, en reconocimiento a las habilidades específicas del trabajo doméstico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la zona general, los montos equivalen aproximadamente a:

Por quincena: 5 mil 137 pesos

Por mes: 10 mil 274 pesos

En la Zona Libre de la Frontera Norte:

Por quincena: 6 mil 613 pesos

Por mes: 13 mil 226 pesos

Qué estados tienen el salario más alto

El salario de 440.87 pesos diarios aplica en los 45 municipios que integran la ZLFN, distribuidos en seis estados:

Baja California: Ensenada, Playas de Rosarito, Mexicali, Tecate, Tijuana, San Quintín y San Felipe.

Sonora: San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Nogales, Agua Prieta, Cananea y otros municipios fronterizos.

Chihuahua: Ciudad Juárez, Ojinaga, Janos, Ascensión y municipios colindantes con Estados Unidos.

Coahuila: Acuña, Piedras Negras, Nava, Guerrero e Hidalgo, entre otros.

Nuevo León: Solo el municipio de Anáhuac.

Tamaulipas: Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Río Bravo, Valle Hermoso y otros municipios fronterizos.

Por qué el salario de las trabajadoras del hogar es diferente al salario mínimo general

El salario mínimo general en 2026 es de 315.04 pesos diarios en la zona general. El de las trabajadoras del hogar —342.47 pesos— es 27.43 pesos más alto porque la Conasami lo clasifica como salario mínimo profesional, en reconocimiento a las habilidades específicas del trabajo doméstico.

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El incremento respecto a 2025 fue del 13% en la zona general (subió de 303.07 a 342.47 pesos) y del 5% en la frontera norte (de 419.88 a 440.87 pesos).

Prestaciones que la ley exige además del salario

El empleador que no registre a su trabajadora ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) puede recibir una multa de 2 mil 346 a 41 mil 58 pesos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Ley Federal del Trabajo (LFT) reconoce a las trabajadoras del hogar como categoría laboral con derechos plenos desde 2019. Las obligaciones del empleador en 2026 incluyen:

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Registro ante el IMSS (obligatorio desde mayo de 2023 para quienes trabajen más de cuatro horas diarias, al menos tres días a la semana)

Aguinaldo: mínimo 15 días de salario antes del 20 de diciembre

Vacaciones: desde 12 días al cumplir el primer año, con aumento progresivo

Prima vacacional: 25% sobre el salario de los días de descanso

Jornada máxima: 48 horas semanales durante 2026 (se reducirá gradualmente a 40 horas hasta 2030, según decreto publicado en el DOF el 1 de mayo de 2026)

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El empleador que no registre a su trabajadora ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) puede recibir una multa de 2 mil 346 a 41 mil 58 pesos, además de asumir de su propio patrimonio los gastos médicos por accidente o enfermedad.

Diez categorías y un salario distinto para cada especialización

La Categoría 1 —limpieza general básica bajo supervisión, que incluye barrer, trapear, aspirar y asear áreas comunes— corresponde al piso legal: 342.47 pesos diarios en la zona general y 440.87 pesos en la frontera norte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El salario mínimo legal es el piso, pero el mercado reconoce distintos niveles según la tarea. El Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las Empleadas del Hogar (CACEH Nacional) difundió un tabulador que organiza el trabajo doméstico en 10 categorías según responsabilidad y especialización.

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La Categoría 1 —limpieza general básica bajo supervisión, que incluye barrer, trapear, aspirar y asear áreas comunes— corresponde al piso legal: 342.47 pesos diarios en la zona general y 440.87 pesos en la frontera norte.

A partir de ahí, los montos escalan. La limpieza profunda (alfombras, ventanas, desinfección) llega a 500 pesos diarios; el lavado y planchado especializado, a 450 pesos; y la preparación de alimentos con manejo de técnicas culinarias, a 600 pesos.

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Las categorías de mayor responsabilidad concentran los salarios más altos del tabulador. El chofer familiar y el cuidado de menores se ubican en 800 pesos diarios, mientras que las amas o amos de llaves —encargados del funcionamiento integral del hogar— alcanzan el mismo monto.

El cuidado de personas adultas mayores, que incluye asistencia médica básica y apoyo emocional, es la actividad mejor remunerada del tabulador: 904 pesos diarios. Los mayordomos y el personal con funciones administrativas y de supervisión integral llegan a 900 pesos.

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La Ley Federal del Trabajo (LFT) define como trabajadoras del hogar a quienes realizan, de forma remunerada, actividades de cuidados, aseo, asistencia o cualquier otra labor propia de una casa habitación. Bajo esa definición quedan cuidadoras, personal de limpieza, cocineras, choferes y jardineros, siempre que sus servicios sean para un domicilio particular y no para una empresa.