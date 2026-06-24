¿Cómo viven la vejez las personas LGBTQI+? El reconocimiento de sus necesidades sigue siendo una tarea pendiente

Un grupo diverso de adultos mayores LGBTQI+ comparte sonrisas y conversación en un banco de parque, reflejando apoyo y visibilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El envejecimiento es un fenómeno profundamente diverso. Lejos de ser homogéneo, cada individuo atraviesa esta etapa de manera única, influido por factores genéticos, estilos de vida y determinantes biopsicosociales. Esta heterogeneidad se acentúa en los adultos mayores pertenecientes a la diversidad sexogenérica, un segmento históricamente invisibilizado y con necesidades específicas que han sido poco atendidas.

Durante junio, se conmemora a nivel global la lucha por la dignidad y los derechos de la comunidad LGBT+, que reúne a lesbianas, gays, bisexuales, personas trans, queer, intersexuales y otras identidades. Sin embargo, las personas de la tercera edad que pertenecen a esta diversidad suelen quedar fuera del foco público y político, arrastrando consecuencias particulares para su bienestar físico y emocional, de acuerdo con el Instituto Nacional de Geriatría (Inger)

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El olvido institucional y social de este grupo ha derivado en repercusiones concretas para su salud y calidad de vida. La discriminación, los prejuicios y la falta de atención adecuada continúan marcando el acceso y la experiencia de estas personas en los servicios de salud y en la vida cotidiana.

Sexualidad y discriminación en la vejez LGBT+

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la sexualidad como una construcción compleja, influenciada por factores sociales, biológicos, culturales y legales. En el caso de las personas mayores de la comunidad, este concepto no solo implica deseo y placer, sino también identidad, roles de género y acceso a una vida digna. Sin embargo, el edadismo y la discriminación por orientación sexual o identidad de género suelen superponerse, generando experiencias de exclusión múltiple.

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La interseccionalidad, es decir, la convergencia de distintas formas de exclusión en una sola persona, afecta especialmente a esta población. Por ejemplo, una mujer mayor, latina y lesbiana puede experimentar edadismo, racismo y lesbofobia simultáneamente.

Una pareja de mujeres adultas mayores, ambas con cabello canoso y distintivos de la comunidad LGBT+, camina de la mano por una calle urbana arbolada con edificios clásicos de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Discriminación (ENADIS 2022), el 61,6% de las personas mayores que han sufrido marginación en México lo atribuyen a su edad. Estas vivencias, sumadas a las negativas dentro del colectivo, pueden provocar aislamiento y autopercepción negativa del envejecimiento.

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El maltrato va más allá de las definiciones tradicionales e incluye el ostracismo y el temor al rechazo en el acceso a servicios vitales. Más de la mitad de los adultos mayores perciben algún grado de discriminación en el ámbito sanitario. Además, quienes han enfrentado discriminación presentan mayor riesgo de depresión, consumo de sustancias y, en el caso de las personas trans mayores, tasas mucho más elevadas de intentos de suicidio.

Resiliencia, visibilidad y desafíos en salud

A pesar de estos desafíos, mantener la identidad y pertenecer a comunidades de apoyo fomenta la capacidad de afrontar adversidades. Quienes participaron en movimientos de liberación sexual en décadas anteriores suelen mostrar mayor apertura y demandan políticas más inclusivas. La historia de activismo y la reivindicación de derechos contribuyen a la construcción de entornos más solidarios.

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Sin embargo, la deuda social persiste. Organizaciones internacionales subrayan la urgencia de generar conocimiento sobre las necesidades específicas de estos grupos. En el sector sanitario, es fundamental documentar la orientación sexual y la identidad de género de manera respetuosa y sin prejuicios para obtener datos que permitan diseñar políticas públicas incluyentes y basadas en evidencia.

Una investigación reciente reveló que, aunque el personal de salud teme incomodar al preguntar sobre diversidad sexual, solo el 10% de los usuarios percibe estas preguntas como molestas. La OMS recomienda abordar la salud sexual desde una perspectiva abierta y libre de violencia o discriminación.

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Actualmente la reivindicación y el respeto de las trayectorias vitales de las personas mayores LGBTQI+ deben ocupar un lugar prioritario en la agenda pública, reconociendo la dignidad, diversidad y resiliencia de quienes durante años han permanecido ocultos.