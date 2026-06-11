Gobierno acusa ‘acarreo’ para protestas de madres buscadoras y justifica bloqueo a marcha en Tlalpan: “No es pueblo contra pueblo”

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, durante 'La Mañanera' de este jueves. (Crédito: Gobierno de México)

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que el gobierno federal investiga el origen de apoyos otorgados a algunas personas que participaron en la movilización de madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas realizada en la Ciudad de México.

Durante ‘La Mañanera’ de este jueves, la funcionaria explicó que la manifestación reunió a varios cientos de participantes, entre ellos madres, padres y familiares de personas desaparecidas, además de integrantes de colectivos y organizaciones que respaldan sus causas.

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Rodríguez señaló que representantes de la Secretaría de Gobernación estuvieron presentes durante toda la movilización, junto con personal de la Comisión Nacional de Búsqueda y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con el objetivo de brindar acompañamiento y atención a los asistentes.

La titular de Gobernación expresó respeto y solidaridad hacia las familias que buscan a sus seres queridos y sostuvo que el gobierno federal mantiene acciones permanentes para atender la problemática de las desapariciones en coordinación con autoridades estatales e instituciones competentes.

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Indicó que los colectivos de búsqueda han sido atendidos de manera constante y aseguró que esa comunicación continuará. En ese contexto, afirmó que la administración federal reconoce el impacto que genera la ausencia de una persona desaparecida en las familias afectadas.

Sin embargo, también dio a conocer que autoridades cuentan con información que apunta a que algunas personas provenientes de Jalisco recibieron apoyo para trasladarse a la movilización realizada en la capital del país.

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De acuerdo con la funcionaria, en la protesta participaron colectivos de la Ciudad de México y de Jalisco, pero existen elementos que llevaron a las autoridades a revisar la logística que permitió el arribo de algunos asistentes.

“Estamos recabando toda la información para conocer el origen de esos apoyos y determinar si existió alguna intención ajena a la legítima exigencia de búsqueda y justicia que encabezan las familias”, sostuvo.

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Las declaraciones ocurrieron en medio del debate generado por los operativos de seguridad implementados durante las movilizaciones recientes, incluidos cierres y restricciones viales en distintos puntos de la Ciudad de México.

En días recientes, autoridades capitalinas justificaron medidas de contención y cierres preventivos en algunas vialidades argumentando razones de seguridad y la necesidad de evitar confrontaciones. Bajo esa lógica, funcionarios federales y locales han insistido en que las acciones buscan preservar la integridad de los participantes y evitar escenarios de tensión.

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La movilización de familiares de personas desaparecidas formó parte de las acciones que diversos colectivos han impulsado para exigir avances en las investigaciones, fortalecer los mecanismos de búsqueda y visibilizar la crisis de desapariciones que enfrenta el país.