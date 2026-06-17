Colectivos buscadores organizan ‘cascaritas’ por la memoria de las personas desaparecidas en Jalisco

Un grupo de personas, hombres y mujeres de espaldas con palas y marcos con siluetas, se congrega en una vigilia rodeada de velas y un paisaje urbano distante para recordar a los desaparecidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, acusaran que durante la movilización en la que participaron familiares de personas desaparecidas en la Ciudad de México durante la inauguración del Mundial 2026, el pasado jueves 11 de junio, algunas, provenientes de Jalisco, habrían recibido “apoyo” para trasladarse a la capital.

Situación que ahora está siendo investigada: “Estamos recabando toda la información para conocer el origen de esos apoyos y determinar si existió alguna intención ajena a la legítima exigencia de búsqueda y justicia que encabezan las familias”, sostuvo Rodríguez.

PUBLICIDAD

Ante esto, más de 10 colectivos buscadores de Jalisco convocan a que personas solidarias y la sociedad en general participen en la "jornada de memoria, dignidad y exigencia colectiva para visibilizar la crisis de desaparición y rechazar la criminalización de quienes buscan".

La cita es el próximo jueves 18 de junio y la agenda de actividades está programada así:

Póster que anuncia eventos de protesta, incluyendo un partido de fútbol y una marcha, organizados por madres buscadoras para recordar a personas desaparecidas y denunciar la criminalización de sus colectivos. (@CEPAD_ACV)

Marcha Pacífica | 13:00 horas (del exconvento del Carmen a Catedral).

Rueda de prensa y ‘cascaritas’ | 14:30 horas (frente a la Cátedra de Guadalajara).

Estas acciones son convocadas porque “buscar es un derecho, porque ninguna persona desaparecida debe ser olvidada. Porque la memoria también el ocupo de espacio”.

Rechazo a la criminalización contra familias buscadoras de Jalisco en manifestaciones

De acuerdo con testimonios y reportes periodísticos, elementos de seguridad encapsularon a los colectivos buscadores que se manifestaron el pasado jueves 11 de junio.

PUBLICIDAD

Por ello, las familias y organizaciones rechazaron las declaraciones de la Secretaría de Gobernación sobre el financiamiento de las movilizaciones y acusaron que insinuar “intenciones ajenas” constituye un acto de estigmatización pública y aumentó los riesgos de seguridad para las familias. Demandan lo siguiente:

CIUDAD DE MÉXICO, 30MAYO2026.- Diversos colectivos por personas desaparecidas realizaron pega de fichas de búsqueda en la periferia del Estadio Ciudad de México, esto a unos días de que se inaugure la Copa Mundial en nuestro país. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

Detener de inmediato las declaraciones y acciones que criminalizan la protesta de quienes buscan a sus familiares.

Respeto a su derecho a manifestarse.

Aclarar la retención del grupo de Ayotzinapa en las casetas de Tlalpan.

Seguridad a los colectivos de Jalisco, así como una respuesta institucional real a las exigencias de búsqueda, verdad y justicia.

Las familias señalaron que centrar el debate en el tema del financiamiento y no en la crisis de desapariciones busca quitarle legitimidad a su movimiento.

PUBLICIDAD

Afirmaron que la verdadera grandeza y soberanía de un Estado no se mide por su capacidad para organizar un Mundial, sino por su disposición para garantizar justicia y atender a quienes buscan a sus seres queridos.

“¡Déjenos, pasar!”: así fue como la madre buscadora, Vicky Ponce, pidió a elementos de la SSC que los dejaran avanzar hacia el Estadio Ciudad de México como parte de su movilización en Calzada de Tlalpan. (X/@azucenau)

En este sentido, la madre buscadora de Jalisco, Vicky Ponce, respondió al gobierno federal tras el anuncio de una investigación sobre un posible “acarreo” de mujeres a la manifestación organizada en la Ciudad de México. Ponce pidió que el gobierno enfoque sus esfuerzos en investigar el paradero de los desaparecidos, en vez de indagar cómo lograron movilizarse. Señaló que las madres llegan a las búsquedas y protestas con recursos limitados, cansadas y rezando, y pidió a la Fiscalía que priorice la localización de los desaparecidos.

PUBLICIDAD

Jalisco, uno de los estados con más personas desaparecidas

De acuerdo con el informe anual de personas desaparecidas realizado por Red Lupa y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDH) realizado del 2025 al 2026, expone que Jalisco es el tercer estado de cinco que tienen más casos de personas desaparecidas:

Estado de México: más de 14 mil personas desaparecidas. Tamaulipas: más de 13 mil personas desaparecidas. Jalisco: más de 12 mil casos. Michoacán: más de 7 mil personas desaparecidas. Nuevo León: más de 6 mil casos.

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 03JUNIO2026.- Integrantes del colectivo Flores en el Corazón realizaron el acto de memoria “Crisis de desaparición vs. Mundial 2026” en las inmediaciones del estadio Nemesio Diez. Las madres buscadoras colocaron fichas de búsqueda en los alrededores del inmueble, donde las selecciones de México y Serbia arribaron previo al partido amistoso que disputarán el jueves como parte de su preparación rumbo al Mundial de Futbol 2026. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM

Estos datos corresponden a un 42% de personas desaparecidas en México de las 134 mil 257 contabilizadas en este informe durante el 2026, donde se concentran en estas cinco entidades.

PUBLICIDAD