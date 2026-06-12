Madre buscadora de Jalisco responde a gobierno de México señalamientos de ‘acarreo’: mejor investigue dónde están nuestros hijos

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La madre buscadora de Jalisco, Viky Ponce, pidió al gobierno de México que mejor se investigue en dónde están todos los desaparecidos en lugar de investigar cómo llegaron a las movilizaciones organizadas en la Ciudad de México durante la inauguración del Mundial 2026, el pasado 11 de junio.

A través de sus redes sociales, la madre buscadora respondió a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, luego de que dieran a conocer que había una investigación abierta sobre un posible “acarreo” al detectarse que las mujeres recibieron “ayuda” para trasladarse a la capital.

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Vicky Ponce, líder del Colectivo Manos Buscadoras de Jalisco, sostuvo que “llegamos de la misma forma que llegamos a cada búsqueda: con los pesos contado, cansadas, con hambre, rezando y sin saber si comeremos”, aseveró y pidió a Claudia Sheinbaum “que no deje que las autoridades se distraigan investigando cómo le hicimos para ir a la CDMX”.

“Pídale a la Fiscalía, por favor, que en lugar de investigar cómo le hacemos para juntar nuestros pesitos, se pongan a investigar DÓNDE ESTÁN NUESTROS HIJOS”, enfatizó la madre buscadora, cuya imagen se viralizó luego de que durante la manifestación de la noche del 10 de junio, rumbo a la inauguración del Mundial, se hincara ante una barda de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital para que les permitieran el paso hacia el Estadio Ciudad de México.

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“¡Déjenos, pasar!”: así fue como la madre buscadora, Vicky Ponce, pidió a elementos de la SSC que los dejaran avanzar hacia el Estadio Ciudad de México como parte de su movilización en Calzada de Tlalpan. (X/@azucenau)

Gobierno de Sheinbaum anuncia investigación, pero descarta criminalización

El gobierno federal, a través de la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez, anunció la mañana del 11 de junio una investigación sobre los recursos que facilitaron el traslado de algunas personas a la movilización de madres buscadoras y familiares de desaparecidos, realizada en la Ciudad de México.

La funcionaria federal indicó que autoridades cuentan con información que sugiere que ciertos participantes recibieron respaldo para trasladarse desde Jalisco a la manifestación. Esto llevó a iniciar una revisión sobre la logística y el financiamiento de algunos asistentes.

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En palabras de la secretaria, las autoridades “están recabando toda la información para conocer el origen de esos apoyos y determinar si existió alguna intención ajena a la legítima exigencia de búsqueda y justicia que encabezan las familias”.

En ese contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó esta mañana 12 de junio, durante su conferencia matutina, que con estas investigaciones se criminalice a las madres buscadoras. Aseguró que “no es una investigación con motivos policiacos o criminales, sino del propio trabajo que hace la Secretaría de Gobernación”.

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Con ello, explicó que la investigación está en manos de esta dependencia: “Ya la Secretaría de Gobernación lo vería”, explicó Sheinbaum.

Según la presidenta, las labores en torno a las protestas y actividades de las Madres Buscadoras recaen exclusivamente en la Secretaría de Gobernación, instancia que mantiene una política de acompañamiento social y administrativo, sin que exista, hasta este momento, una carpeta o indagatoria por delitos.

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Sheinbaum reiteró el compromiso del Gobierno de México con las Madres Buscadoras, señalando que la administración federal “siempre va a estar cerca” y que se reconoce plenamente el dolor de quienes buscan a sus familiares. “Siempre van a tener nuestra solidaridad, nuestro apoyo y todo lo que pueda hacer el Gobierno de México para encontrar a sus familiares. Siempre”, insistió.

(Captura de pantalla)

Revela que ofreció apoyo federal a Jalisco ante protestas y eventos del Mundial 2026

Durante la conferencia, Sheinbaum también reveló que sostuvo comunicación directa con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, aunque la conversación giró en torno al partido de futbol realizado en el estado con motivo del Mundial 2026 y no sobre la investigación a las madres buscadoras.

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“Le llamé por teléfono para ver si necesitaba algún apoyo adicional por parte del gobierno o de la Guardia Nacional. Me dijo que todo estaba bien y en efecto se llevó muy bien el partido en Guadalajara”, relató.

No obstante, la mandataria resaltó la disposición del gobierno federal para colaborar con las autoridades estatales en cualquier circunstancia que demande refuerzos logísticos o de seguridad, especialmente en el contexto del Mundial 2026. “La coordinación con los estados es fundamental para garantizar la paz y la seguridad en eventos de gran magnitud”, sostuvo Sheinbaum.

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