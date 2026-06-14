México

Resultados SEP 2026: cómo consultar la asignación de preescolar y primaria en CDMX paso a paso

El titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informa que ya están disponibles los resultados de asignación para preescolar, primer grado de primaria y educación especial

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Manos mexicanas morenas con uñas azules tecleando en un portátil. La pantalla muestra logos de SEP y AEFCM CDMX. Un calendario y un reloj de arena son visibles.
Manos mexicanas morenas con uñas azules teclean en una laptop con logos de SEP y AEFCM, junto a un calendario con fechas marcadas y un reloj de arena, representando la gestión de plazos educativos en CDMX. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Educación Pública (SEP) habilitó el portal para conocer en qué escuela estudiarán los alumnos de educación básica en la capital del país para el ciclo escolar 2026-2027.

El momento de conocer la escuela asignada para los más pequeños del hogar ha llegado. La SEP, a través de su titular Mario Delgado Carrillo, anunció que ya están disponibles los resultados de asignación para los niveles: preescolar, primer grado de primaria y educación especial en escuelas públicas de la Ciudad de México (AEFCM).

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Forma parte de los preparativos para el próximo ciclo escolar, el cual dará continuación con el modelo de la Nueva Escuela Mexicana impulsado por la administración de la presidenta Claudia Shienbaum Pardo.

Si realizaste el trámite s un cambio de escuela y cuáles son las fechas clave que no debes dejar pasar.

¿Dónde y cómo consultar los resultados de asignación en CDMX?

Para evitar filas y agilizar el proceso, la SEP determinó que la consulta se realice de forma digital. Las madres, padres y tutores ya pueden verificar el plantel asignado ingresando al portal oficial de la AEFCM.

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Pasos para la consulta:

  1. Ingresa a la página oficial: www.aefcm.gob.mx/preinscripciones-gobmx/
  2. Ten a la mano la CURP del menor y el folio de preinscripción.
  3. Sigue las instrucciones del sistema para descargar el comprobante de asignación.

¿No te convence el plantel? Fechas para solicitar cambio de escuela

Si por motivos de distancia o logística familiar necesitas que tu hijo sea reubicado, la SEP abrirá una ventana de tiempo muy específica para solicitar modificaciones.

  • Periodo para solicitar cambios: Del 16 al 18 de junio de 2026.
  • ¿Dónde se solicita? En el mismo portal web de preinscripciones.
Mario Delgado anunció que se realizará una consulta en todas las escuelas para crear la iniciativa de reforma eduvcativa. | Presidencia
Mario Delgado | Presidencia

Las autoridades advierten que los cambios están sujetos a la disponibilidad de lugares en las escuelas solicitadas, ya que la mayoría operan con matrícula llena. Además, si el sistema aprueba el cambio, el alumno perderá el lugar que tenía asignado originalmente de forma irrevocable. Si la solicitud es rechazada, se conservará la escuela inicial.

Si el estudiante va a ingresar a secundaria o requiere educación especializada, los resultados se publicarán en fechas distintas:

  • Centros de Atención Múltiple (CAM) Laboral: Resultados a partir del 18 de junio de 2026.
  • 1° de Secundaria (Periodo ordinario): Resultados a partir del 4 de agosto de 2026.

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