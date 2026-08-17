Canelo Álvarez manda mensaje de apoyo a Memo Schutz antes de la gala de eliminación en La Casa de los Famosos

El boxeador Canelo Álvarez mandó un mensaje de apoyo a Memo Schutz tras ser nominado en La Casa de los Famosos (X/ @TUDNMEX)

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A pocas horas del inicio de la gala de eliminación en La Casa de los Famosos, Saúl Canelo Álvarez se animó a mandar un mensaje de apoyo a Memo Schutz, quien enfrenta su tercera nominación consecutiva y está en riesgo de dejar el reality show.

Esta semana, nuevamente el comentarista de TUDN se juega su permanencia en la casa, por lo que los fans de Schutz empezaron a reaccionar para votar por él y salvarlo de quedar eliminado del programa.

Diferentes analistas de la sección deportiva han salido a defender la personalidad y carisma de Memo Schutz. Entre ellos, sobresalió el apoyo del ex campeón de los pesos medianos en el boxeo, Álvarez se animó a alentar al comentarista deportivo que está concursando en el programa.

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Este fue el mensaje de Canelo Álvarez a Memo Schutz

Canelo Álvarez mandó mensaje de apoyo a Memo Schurtz (Casa de los Famosos/ @Canelo IG)

Fue por medio de un video que las redes sociales de TUDN publicaron el mensaje que Canelo compartió a Memo Schutz. De manera breve, el jalisciense felicitó al comentarista deportivo por lo que está logrando en La Casa de los Famosos y la competencia personal que mantiene dentro del programa.

“Qué onda Memo, primero que nada me da gusto saludarte, te felicito y te deseo que sigas creciendo más de lo que ya has crecido, te mando un abrazo de tu amigo Canelo”, fueron las palabras de Canelo.

Desde que Memo Schutz entró al programa, diferentes comentaristas de TUDN han mostrado su apoyo para salvarlo cada que sale nominado, y es que, a pesar de que el analista se ha mantenido en un perfil bajo y cero polémico, sus atuendos inspirados en deportes, así como su personalidad auténtica le ha valido para tener el cariño del público.

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Memo Schutz es el primer habitante de La Casa de los Famosos 4 en tener tres nominaciones consecutivas

Memo Schutz es el primer habitante de La Casa de los Famosos México 4 en acumular tres nominaciones consecutivas, situación que lo mantiene en riesgo de salir este domingo y que pone a prueba el respaldo que tiene con el público.

Memo Schutz es el primer habitante de La Casa de los Famosos 4 en tener tres nominaciones consecutivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tercera semana reúne una de las placas más cargadas de la temporada, con Flor, Yanet, Luis, Masad, Moisés, Arantza y Memo en la lista final. Este grupo concentra perfiles con presencia en redes sociales, actuación y conducción.

El comentarista deportivo vuelve a aparecer en la gala de miércoles, pese a ser considerado uno de los participantes más queridos de la temporada. Su permanencia en la zona de riesgo ocurre en medio de alianzas cambiantes y roces de convivencia dentro de la casa.

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La Gala de Nominación exhibe que varios habitantes ven a Schutz como una pieza que debe ser puesta a prueba. Esa percepción se refleja en los puntos que recibe durante el confesionario y en el lugar que ocupa nuevamente en la placa. Entre los votos que impulsan su nominación destacan los de Masad Al-Tamimi, con 3 puntos, y Moisés Peñaloza, con 2 puntos. El conteo final lo integra al grupo de amenazados que disputará la permanencia en los próximos días.

La conformación oficial de la lista se conoce cuando Galilea Montijo comunica en vivo el veredicto a los habitantes: Flor, Yanet, Luis, Masad, Moisés, Arantza y Memo, uno de los cuales abandonará la casa este domingo.

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Memo también entra al confesionario para repartir sus puntos, con una estrategia centrada en el desempeño y en las dinámicas recientes del encierro. Su estrategia no es suficiente para evitar una nueva nominación.