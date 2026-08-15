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Cofepris responde a alerta de EEUU y descarta Salmonella en jalapeños mexicanos

La investigación sanitaria se realizó luego de que autoridades estadounidenses relacionaran estos productos con un brote de salmonelosis

Cofepris responde a alerta de EU y descarta Salmonella en jalapeños mexicanos. (Imagen generada con IA)
Cofepris responde a alerta de EU y descarta Salmonella en jalapeños mexicanos. (Imagen generada con IA)
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La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) descartó la presencia de Salmonella Javiana en chiles jalapeños empacados en Nuevo León, luego de realizar una investigación sanitaria a raíz de una alerta emitida por autoridades de Estados Unidos por un brote de salmonelosis presuntamente relacionado con estos productos.

La Secretaría de Salud informó este viernes 14 de agosto que las pruebas realizadas a materia prima y producto terminado resultaron negativas para Salmonella spp., por lo que no se detectó evidencia de contaminación en las muestras analizadas.

Cofepris investiga chiles jalapeños tras alerta de Estados Unidos

La investigación comenzó después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) notificara el 31 de julio a Cofepris y al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) sobre un brote de salmonelosis que, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, podría estar relacionado con chiles jalapeños distribuidos por Coast Citrus Distributors.

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Comunicado Oficial.
Comunicado Oficial.

Posteriormente, el 5 de agosto, la FDA actualizó la información y señaló que, a partir del rastreo de la cadena de suministro, se consideraba como posible fuente a un empacador ubicado en Nuevo León y a productores establecidos en Sinaloa.

Ante esta situación, Cofepris desplegó personal sanitario en la unidad de empaque de Nuevo León para verificar el origen y manejo de los productos, además de identificar posibles factores de riesgo.

Estas fueron las pruebas realizadas a los jalapeños

La visita de campo se llevó a cabo entre el 5 y el 7 de agosto. Durante la inspección se tomaron 10 muestras correspondientes tanto a materia prima como a producto terminado, específicamente chile jalapeño verde.

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Las muestras fueron enviadas al Laboratorio Estatal de Salud Pública de Nuevo León para realizar análisis destinados a identificar la presencia de Salmonella spp.

Cofepris realizó pruebas a jalapeños para descartar presencia de Salmonella. (AP Foto/Guillermo Arias, Archivo)
Cofepris realizó pruebas a jalapeños para descartar presencia de Salmonella. (AP Foto/Guillermo Arias, Archivo)

Los resultados fueron negativos en todas las muestras examinadas. De esta manera, la autoridad sanitaria mexicana concluyó que no encontró Salmonella Javiana en los productos analizados de la unidad de empaque investigada.

Entre las principales acciones realizadas estuvieron:

  • Inspección sanitaria de la unidad de empaque.
  • Muestreo de materia prima y producto terminado.
  • Análisis de laboratorio para detectar Salmonella spp.
  • Revisión de la trazabilidad de los productos.
  • Identificación de posibles factores de riesgo sanitario.
  • Coordinación entre autoridades federales y estatales.

¿Qué pasó con la alerta por Salmonella Javiana?

La investigación mexicana se desarrolló mientras las autoridades estadounidenses continuaban estudiando un brote de salmonelosis registrado en su territorio. El aviso de la FDA fue el detonante para activar los protocolos de vigilancia en México.

Como parte de las acciones paralelas, Senasica realizó verificaciones en unidades de producción certificadas bajo los Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación, utilizando la información proporcionada por las autoridades estadounidenses.

Alt Text: Chile jalapeño, picante y versátil, cocina mexicana, sabor característico, condimento culinario, variedades de chiles, gastronomía de México, recetas con jalapeños, conservación de chiles, especia picante, ingrediente caliente, cultivo de chile jalapeño, uso en cocina mexicana - (Imagen Ilustrativa Infobae)
EU alerta por Salmonella Javiana y México inicia investigación. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Estados Unidos, la situación también generó medidas preventivas relacionadas con el consumo de jalapeños. Sin embargo, los resultados obtenidos por Cofepris en la planta investigada en Nuevo León no confirmaron la presencia de la bacteria señalada en la alerta.

Salmonela: síntomas y cómo prevenir una infección

La salmonela es un grupo de bacterias que puede provocar salmonelosis, una infección intestinal que generalmente se adquiere al consumir alimentos o agua contaminados.

Entre los síntomas más comunes se encuentran diarrea, fiebre, dolor o cólicos abdominales, náuseas, vómito y escalofríos. Las molestias pueden aparecer entre ocho y 72 horas después de la exposición, dependiendo de cada caso.

Primer plano de una bacteria de salmonela de color rosa vibrante con flagelos sobre un tenedor metálico. El fondo es un tono verdiazul oscuro con otras bacterias difusas.
Alerta de EU por Salmonella Javiana lleva a México a reforzar vigilancia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para reducir el riesgo de infección se recomienda mantener una adecuada higiene de manos, lavar frutas y verduras, cocinar correctamente los alimentos y evitar productos no pasteurizados.

Autoridades mantendrán vigilancia sanitaria

Tras concluir los análisis, la Secretaría de Salud señaló que Cofepris continuará con la vigilancia de la cadena de producción y distribución de alimentos, con énfasis en las labores de verificación, trazabilidad y seguimiento.

La dependencia destacó que la coordinación con las autoridades sanitarias estatales permite responder ante alertas internacionales y reforzar las medidas destinadas a garantizar la inocuidad de los alimentos.

Así, hasta el momento, las pruebas efectuadas por Cofepris en la unidad de empaque de Nuevo León no detectaron Salmonella Javiana, pese a la alerta emitida previamente por autoridades estadounidenses.

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