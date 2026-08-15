Miguel Bosé aboga por los Topos Azteca ante las autoridades colombianas

La medida colombiana impidió que varias agrupaciones mexicanas se sumaran de manera plena, mientras otras se coordinaron con mandos locales y cubrieron sus propios gastos para incorporarse a los operativos. (Fotos: CUARTOSCURO / Europa Press)

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El apoyo presencia de Miguel Bosé en Colombia tras el sismo del 10 de agosto abrió una discusión internacional sobre el acceso de brigadas voluntarias a las zonas de desastre.

El popular cantante, con doble nacionalidad, tomó posición pública para defender a los Topos Azteca y exigió que la ayuda humanitaria no esté limitada solamente a ciertos equipos.

Ante la emergencia de más de 273 personas muertas, 3 mil 824 heridas y 377 desaparecidas, el gobierno colombiano mantiene restricciones para las brigadas extranjeras. (AP Foto/Iván Valencia)

En medio de la emergencia, el gobierno colombiano mantiene restricciones para brigadas extranjeras que no cuenten con aval de INSARAG, mecanismo de las Naciones Unidas.

Esta decisión complicó la entrada de equipos voluntarios, entre ellos los liderados por el “Topo Mayor”, reconocidos por su extensa trayectoria en operaciones de rescate internacionales.

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Bosé exige la entrada de rescatistas mexicanos

Miguel Bosé publicó un mensaje directo hacia el presidente Abelardo de la Espriella solicitando que la crisis se atienda sin distinción política.

El artista advirtió que la magnitud de la tragedia supera cualquier diferencia y que la prioridad debe ser la vida de las personas afectadas. “La situación en Colombia es devastadora y de una magnitud que supera la fortaleza de los corazones”.

Miguel Bosé defendió a los Topos Azteca y pide que la ayuda humanitaria no se limite sólo a ciertos equipos de rescate. (Instagram/ @ miguelbose)

El cantante cuestionó que brigadas mexicanas con trayectoria global no fueran reconocidas por los protocolos formales y respaldó la labor de los rescatistas que han actuado en desastres de Haití, Italia, Argentina y Venezuela.

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El respaldo de Cali permite la integración de Topos Azteca

A pesar de las restricciones federales, la administración local de Cali facilitó la incorporación de los Topos Azteca a las labores de búsqueda.

El alcalde Alejandro Eder gestionó la recepción del grupo, liderado por Héctor Méndez, y les permitió operar en zonas críticas desde el primer día: “Cada mano que llega, cada persona que se pone al servicio de Cali y cada gesto de solidaridad nos llena de esperanza”.

La gestión local del alcalde Alejandro Eder facilitó la incorporación de los Topos Azteca a las labores de búsqueda en Cali. (Instagram/)

La brigada mexicana llegó desde Venezuela y concretó su primer rescate en menos de 24 horas tras su arribo, lo que se convirtió en símbolo de esperanza para la población local. La colaboración se realizó de forma autónoma y sin intermediación diplomática.

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Polémica por protocolos y diferencias entre brigadas mexicanas

El gobierno colombiano exige el reconocimiento INSARAG como requisito indispensable para autorizar el ingreso de equipos extranjeros.

La medida dejó fuera a varias brigadas mexicanas, obligando a la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco a operar desde México con centros de acopio y donaciones.

La brigada mexicana, liderada por Héctor Méndez el "Topo Mayor", llegó desde Venezuela y concretó su primer rescate en menos de 24 horas tras su arribo. REUTERS/Eva Manez

En contraste, Topos Azteca asumió sus propios gastos y se coordinó informalmente con mandos locales para integrarse a los operativos. Héctor Méndez defendió la neutralidad y autonomía de su grupo: “Nosotros atendemos el llamado del deber, no solicitamos permisos. No venimos a la politiquería”.

De esta manera, su situación reabre el debate sobre la eficacia de los protocolos internacionales frente a la urgencia de salvar vidas en un contexto de crisis.

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