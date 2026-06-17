Cuatro estiramientos matutinos para aliviar dolor lumbar antes de iniciar el día

Incorporar algunos movimientos al despertar puede marcar la diferencia en el bienestar diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dolor lumbar afecta a millones de personas y puede hacer que el inicio del día resulte incómodo o limitado.

Incorporar estiramientos específicos en la rutina matutina puede marcar la diferencia en la movilidad y el bienestar general, según recomiendan especialistas de portales como Healthline y el Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas y de la Piel de Estados Unidos.

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A continuación, repasamos cuatro estiramientos sencillos y eficaces para realizar apenas al despertar, con el objetivo de aliviar la tensión en la zona baja de la espalda y favorecer una mejor movilidad.

Comenzar la mañana con movimientos suaves y controlados es clave para quienes sufren molestias lumbares.

Los expertos indican que estos ejercicios deben hacerse de forma lenta y siempre escuchando las señales del cuerpo, sin forzar ni sobrepasar los propios límites.

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Si bien la mayoría de los casos de dolor lumbar mejoran con ejercicios y estiramientos, los profesionales insisten en consultar a un médico si el dolor es intenso, persiste más allá de unas semanas, o se acompaña de otros síntomas como debilidad, fiebre o dificultad para mover las piernas.

El impacto de los estiramientos al despertar

Iniciar el día con estiramientos puede ayudar a relajar la musculatura de la zona lumbar, incrementar la flexibilidad y reducir el riesgo de molestias crónicas.

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Según Healthline, la práctica regular de ejercicios suaves contribuye a descomprimir la espalda baja, liberar tensión acumulada por posturas mantenidas o sedentarismo y activar los músculos antes de las actividades cotidianas.

Los especialistas del Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas y de la Piel explican que el dolor lumbar puede tener causas diversas, como movimientos bruscos, envejecimiento, lesiones musculares o enfermedades inflamatorias.

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Por ello, la recomendación general es optar por ejercicios de bajo impacto y evitar cualquier movimiento que provoque dolor agudo o molestias intensas.

Si los síntomas no mejoran con el paso de los días, es necesario consultar a un profesional de la salud.

Postura del niño: relajación profunda y elongación de la columna

Uno de los estiramientos más recomendados para aliviar el dolor lumbar al empezar la jornada es la postura del niño, tradicional en yoga.

Este movimiento ayuda a estirar suavemente los músculos de la espalda baja, los glúteos y la parte posterior de las piernas.

Según Healthline, su efecto relajante contribuye a reducir la tensión y aumentar la flexibilidad de la columna.

Para realizar la postura del niño, es necesario arrodillarse en el suelo, sentarse sobre los talones y bajar el torso hacia adelante, apoyando la frente sobre una superficie cómoda.

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Los brazos pueden extenderse hacia adelante o colocarse a los lados del cuerpo. Permanecer en esta posición durante varias respiraciones profundas permite que la espalda se relaje y se libere la rigidez acumulada durante la noche.

Este ejercicio resulta especialmente útil tras una noche de sueño interrumpido o cuando la zona lumbar se percibe rígida al despertar. Los expertos recomiendan repetirlo varias veces en la rutina matutina si se siente alivio y comodidad.

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Este movimiento ayuda a estirar suavemente los músculos de la espalda baja, los glúteos y la parte posterior de las piernas. (Imagen generada con IA)

Estiramiento rodilla al pecho: alivio para la zona baja

El estiramiento de rodilla al pecho es otra opción sencilla y eficaz para comenzar el día sin molestias lumbares.

Este movimiento apunta a relajar la parte baja de la espalda y suavizar la tensión en los glúteos y caderas, según explica Healthline.

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Desde una posición acostada boca arriba sobre una superficie firme, se debe flexionar una rodilla y llevarla suavemente hacia el pecho, manteniendo la otra pierna extendida.

Se puede sujetar la rodilla con ambas manos para aumentar el estiramiento, siempre sin forzar. Mantener la posición durante unos segundos y luego alternar la pierna permite trabajar ambos lados.

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Este ejercicio favorece la movilidad articular y ayuda a soltar contracturas leves.

Las fuentes médicas insisten en la importancia de realizar este movimiento con lentitud y detenerse si surge cualquier molestia. Si el estiramiento genera dolor, es preferible consultar con un especialista antes de continuar.

Este movimiento apunta a relajar la parte baja de la espalda y suavizar la tensión en los glúteos y caderas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inclinación pélvica: activación abdominal y alivio lumbar

La inclinación pélvica es un ejercicio que fortalece los músculos abdominales y contribuye a disminuir la rigidez de la zona baja de la espalda.

Según Healthline, fortalecer el abdomen es fundamental para dar soporte a la columna y prevenir molestias recurrentes.

Para realizar la inclinación pélvica, hay que recostarse sobre la espalda con las rodillas flexionadas y los pies apoyados en el suelo.

A continuación, se contraen los músculos del abdomen y se lleva la pelvis hacia arriba de forma suave, manteniendo la espalda apoyada en el suelo.

Se sostiene la posición unos segundos y luego se regresa a la postura inicial. Repetir este ejercicio varias veces ayuda a activar la musculatura central y reducir la tensión lumbar.

Este movimiento, cuando se practica de forma regular, puede mejorar la postura y la fuerza de la zona media del cuerpo, lo que se traduce en menor riesgo de dolor lumbar a lo largo del día.

La inclinación pélvica es un ejercicio que fortalece los músculos abdominales y contribuye a disminuir la rigidez de la zona baja de la espalda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gato-vaca: movilidad y activación de toda la columna

El ejercicio conocido como gato-vaca, frecuente en rutinas de yoga, combina dos movimientos que movilizan la columna y ayudan a aliviar las molestias lumbares.

Según Healthline, alternar entre la posición de gato y vaca permite estirar la espalda, el cuello y los hombros, y al mismo tiempo activar los músculos del abdomen.

Para realizarlo, hay que colocarse en cuatro apoyos —manos y rodillas— sobre una superficie cómoda.

Al inhalar, se arquea la espalda hacia abajo y se levanta la cabeza (postura de vaca); al exhalar, se curva la espalda hacia arriba y se lleva la barbilla al pecho (postura de gato).

Repetir esta secuencia durante varios ciclos de respiración contribuye a despertar la columna y liberar la rigidez matinal.

Este estiramiento es recomendado para quienes buscan mejorar la movilidad general y empezar el día con una sensación de soltura corporal.

Los especialistas sugieren realizar el movimiento de forma pausada y consciente, evitando cualquier brusquedad.

El ejercicio conocido como gato-vaca, frecuente en rutinas de yoga, combina dos movimientos que movilizan la columna y ayudan a aliviar las molestias lumbares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para una práctica segura

La práctica de estiramientos matutinos debe adaptarse a las necesidades y condiciones individuales.

Según Healthline, es aconsejable evitar movimientos bruscos y mantener siempre la respiración fluida durante cada ejercicio.

Si el dolor lumbar aumenta o aparecen otros síntomas como entumecimiento o inflamación, es fundamental consultar a un médico.

Los especialistas destacan que, al realizar estos estiramientos con regularidad, es posible notar mejoras en la movilidad y una disminución progresiva del dolor.

El tiempo estimado para percibir beneficios varía, pero en la mayoría de los casos se observan avances en varias semanas de práctica constante.

Incorporar movimientos suaves al inicio del día es una estrategia sencilla y eficaz para cuidar la zona lumbar, reducir molestias y favorecer una jornada más activa y confortable.

Siempre es prudente escuchar al cuerpo y buscar asesoramiento profesional ante cualquier duda o molestia persistente.