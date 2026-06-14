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Durazo llega a hospital del ISSSTE en Hermosillo tras denuncias por fallas: usuarios siguen adelante con manifestaciones convocadas

Trabajadores y derechohabientes mantienen prevista una protesta para exigir mejoras en las condiciones del hospital

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Fallas en aire acondicionado provocan inconformidad en hospital del ISSSTE.
Fallas en aire acondicionado provocan inconformidad en hospital del ISSSTE.

La visita del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, al Hospital General “Dr. Fernando Ocaranza” del ISSSTE en Hermosillo se realizó en medio de la creciente inconformidad de trabajadores, pacientes y familiares por las fallas en el sistema de aire acondicionado que afectan distintas áreas del nosocomio.

Acompañado por el secretario de Gobierno, Adolfo Salazar, el mandatario recorrió las instalaciones este domingo para conocer de primera mano las condiciones del hospital, luego de que personal y derechohabientes denunciaran que diversas zonas permanecen sin climatización desde hace varios días, situación que se agrava debido a las altas temperaturas registradas en la capital sonorense.

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Falla en aire acondicionado genera malestar en áreas sensibles

Las denuncias señalan que las principales afectaciones se presentan en los pisos de cirugía y recuperación, donde tanto trabajadores como pacientes han enfrentado condiciones complicadas por la falta de aire acondicionado.

La problemática fue expuesta públicamente por Lucero Martínez, secretaria de la Sección 47 del Sindicato de SEMARNAT, quien advirtió que la situación impacta directamente el desempeño del personal y el bienestar de los usuarios que reciben atención médica en el hospital.

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Ante los reclamos, el ISSSTE reconoció oficialmente las fallas en el sistema central de climatización y aseguró que personal técnico especializado trabaja en la reparación del equipo para restablecer el servicio lo antes posible.

Pacientes y familiares exponen más deficiencias en el hospital

Durante el recorrido, familiares de pacientes aprovecharon la presencia del gobernador para expresar otras problemáticas que enfrentan dentro del hospital.

Entre las principales quejas destacaron problemas eléctricos en algunas habitaciones, malos olores provenientes del sistema de drenaje y las dificultades derivadas de las altas temperaturas en áreas de hospitalización.

Aunque reconocieron la atención brindada por médicos y personal de enfermería, señalaron que las condiciones de infraestructura requieren atención urgente para garantizar una estancia adecuada a los pacientes.

De acuerdo con testimonios recabados durante la visita, Durazo informó que los trabajos de reparación comenzarán formalmente este lunes y que, mientras se concluyen las labores, se distribuirán ventiladores para mitigar el calor en las áreas afectadas.

Contexto de la problemática en el ISSSTE Hermosillo

  • El sistema central de aire acondicionado presentó fallas en áreas de cirugía y recuperación.
  • El ISSSTE inició trabajos de rehabilitación del sistema tipo chiller.
  • Se realizan pruebas técnicas para verificar el funcionamiento de la red hidráulica.
  • Se han instalado equipos minisplit en algunas áreas de apoyo y hospitalización.
  • Las cirugías de urgencia continúan operando con normalidad.
  • Pacientes con procedimientos programados están siendo canalizados a otras unidades médicas del instituto.

Durazo promete atención inmediata a las demandas

Durante su encuentro con trabajadores, Alfonso Durazo reconoció la existencia de deficiencias en las instalaciones y aseguró que se atenderán de manera inmediata.

El gobernador también informó que ya planteó la situación al director general del ISSSTE, Martí Batres, y destacó la necesidad de que las autoridades federales conozcan directamente las condiciones en las que opera actualmente el hospital de Hermosillo.

Asimismo, indicó que funcionarios acudirán a las instalaciones para dar seguimiento a las denuncias y supervisar el cumplimiento de las acciones correctivas anunciadas.

Trabajadores mantienen exigencia de un nuevo hospital

Además de las reparaciones inmediatas, personal del ISSSTE aprovechó la visita para reiterar la necesidad de construir un nuevo hospital en Hermosillo, al considerar que las actuales instalaciones enfrentan limitaciones para responder a la demanda creciente de servicios médicos.

Los trabajadores sostienen que los problemas de infraestructura registrados en los últimos años evidencian la necesidad de una inversión de mayor alcance para fortalecer la atención a los derechohabientes de la región.

Convocan manifestación para exigir resultados

Pese a los compromisos anunciados por las autoridades, trabajadores y derechohabientes informaron que mantendrán la manifestación convocada para este 15 de junio, la cual contempla una protesta y el cierre del bulevar Morelos.

Los inconformes señalaron que las movilizaciones continuarán hasta que existan resultados concretos en la solución de las fallas de climatización, las condiciones laborales y las deficiencias de infraestructura que afectan el funcionamiento del Hospital General “Dr. Fernando Ocaranza” del ISSSTE en Hermosillo.

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