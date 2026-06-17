México

¡Oficial! André Jardine deja atrás al América para tomar las riendas de un nuevo equipo: de quién se trata

El entrenador brasileño dirigirá Shabab Al Ahli Club, de Emiratos Árabes Unidos, después de consolidarse tricampeón en la Liga Mx

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El entrenador brasileño dirigirá en el futbol de Emiratos Árabes Unidos REUTERS/Eloisa Sanchez
El entrenador brasileño dirigirá en el futbol de Emiratos Árabes Unidos REUTERS/Eloisa Sanchez

André Soares Jardine, director técnico que hizo historia en la Liga Mexicana, con el Club de Futbol América, ahora afrontará el reto de dirigir en el futbol de Emiratos Árabes Unidos al ser confirmado como nuevo entrenador del Shabab Al Ahli Club de Dubái

Su contrato contempla la temporada 2026-27, con opción a extenderse. El anuncio oficial fue dado a conocer por el propio, club en sus diferentes redes sociales, como también del mismo André Jardine, quien cumplió su palabra de no tomar ninguna oferta proveniente del futbol mexicano tras festejar el tricampeonato con el Club América, del 2023 a 2024.

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“Oficialmente: Shabab Al Ahli Club anuncia el fichaje del director técnico brasileño André Jardine para liderar el primer equipo de la próxima temporada", se lee en el anuncio oficial del equipo emiratí lanzado este miércoles 17 de junio del 2026.

“Bienvenido André Jardine”, fue la frase que utilizó el Shabab Al Ahli Club, en un video llamativo donde la silueta del estratega brasileño destella sobre una obra maestra, hecha con dados oscuros que se exhibió en el campo de juego donde ahora André Jardine saldrá a dirigir a su nuevo plantel profesional de futbol, que participa en la UAE Pro League.

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El técnico brasileño dirigirá al Shabab Al Ahli Club, de Emiratos Árabes Unidos
El técnico brasileño dirigirá al Shabab Al Ahli Club, de Emiratos Árabes Unidos (Instagram / shababalahlidubaifc)

Dice adiós al Club América

André Soares Jardine dejó oficialmente al Club de Futbol América el 3 de junio de 2026, después de tres años al frente del equipo Azulcrema, etapa en la que obtuvo seis títulos:

  1. Liga MX (Apertura 2023)
  2. Liga MX (Clausura 2024)
  3. Liga MX (Apertura 2024)
  4. Campeón de Campeones (2024)
  5. Supercopa MX (2024)
  6. Campeones Cup (2024)

En su última conferencia de medios Jardine adelantó que su futuro estaría en el futbol extranjero, enfatizando que esta fue su primera experiencia como entrenador del Club América, dejando en claro que su adiós no es definitivo.

“Yo procuré apenas pasar mis sentimientos, las cosas que pasaban en mi corazón, en mi cabeza Y dejamos pasar más algunos días para tomarNos en conjunto la decisión Y ahí creo que el club pasó a sentir lo mismo que yo”, declaró el brasileño.

Soccer Football - Liga MX - Final - Second Leg - Monterrey v America - Estadio BBVA, Monterrey, Mexico - December 15, 2024 America coach Andre Jardine celebrates after winning the championship of Liga MX for the third time, first since 1985 REUTERS/Antonio Ojeda
André Jardine es el primer técnico en ser tricampeón en torneos cortos de la Liga MX (REUTERS/Antonio Ojeda)

“Tal vez sea el mejor camino para todas las partes cerrar esta etapa, era una preocupación que yo tenía de después de todo que vivimos aquí, proteger un poco las relaciones que construimos yo con Emilio (Azcárraga), con (Santiago) Baños, con los jugadores, con la afición, darmos una pausa en el sentido de que también para los jugadores va a ser importante un nuevo comando, otra forma de motivar, otra forma de entrenar".

“Los jugadores van a tener que demostrar cómo el primer día que conmigo sería imposible, porque las relaciones ahí ya están. Para el club, este, es como un oxígeno. En este fuego que tiene que estar fuerte todo el tiempo por la exigencia y para mí un poquito de oxígeno. Probablemente, allí enfrente un un nuevo reto, otro club, probablemente otra liga, que también me va agregar experiencias, me dejará más fuerte como entrenador en todos los aspectos". enfatizó André Jardine.

Dejamos algunos objetivos por concretar que aún no conseguimos en esta primera etapa, pero en la segunda yo imagino que pueda pasar con otra energía, en otro momento, incluso nosotros pudiendo venir con la misma fuerza y hambre que llegamos aquí en el primer día del Club América“. finalizó André Soares Jardine.

La trayectoria de André Jardine: de la selección olímpica de Brasil al futbol internacional

El brasileño dice adiós al Club tras concluir el C2026
El brasileño dice adiós al Club tras concluir el C2026 (X / Club América )

Antes de llegar a México, André Jardine dirigió al Sao Paulo de Brasil y a la selección olímpica sub-23, con quien ganó la medalla de oro en Tokio 2021, lo que le da experiencia internacional.

Posteriormente, arribó al Club Atlético San Luis logrando instalar al equipo potosino a las semifinales del Clausura 2023. Sorpresivamente, el entrenador dejó al equipo sanluisino para tomar las riendas del Club América y convertirse en el único profesor de la Liga MX en salir tricampeón, en torneos cortos.

La opción de dirigir en Emiratos Árabes Unidos surge en medio de expectativas de volver a dirigir en su natal Brasil o tomar el timónde alguna franquicia europea, pero optó por la UAE Pro League, la máxima categoría del balompié emiratí.

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