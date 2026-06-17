México

Esta es la última actualización del avance del Metrobús este 17 de junio

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Guardar
Google icon
Toma tus previsiones para que no llegues tarde a tu destino. (CUARTOSCURO)
Toma tus previsiones para que no llegues tarde a tu destino. (CUARTOSCURO)

El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

El Metrobús tiene las siguientes rutas: la línea 1, que va de Indios Verdes a El Caminero; línea 2, que corre de Tepalcates a Tacubaya; la línea 3, que va de Tenayuca a Pueblo Santa Cruz Atoyac; línea 4, con tramo de San Lázaro a las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

PUBLICIDAD

La línea 5 va de Río de los Remedios a Preparatoria 1; la línea 6 cubre de Villa de Aragón a El Rosario; mientras que la Línea 7 va de Indios Verdes a Campo Marte.

La alta demanda y los percances viales han hecho que el Metrobús haya implementado en su página oficial un apartado para dar actualizaciones sobre el estado de servicio cada hora, señalando si hay cortes en tramos o cuáles son las estaciones sin servicio.

PUBLICIDAD

Estado del servicio de todas las líneas del Metrobús

Línea 1

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 2

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 3

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 4

Estado de servicio: Manifestación

Estación afectada: Buenavista - Pino Suárez Sur

Línea 5

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 6

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 7

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

El estado de la Línea Emergente no es incluido por el Metrobús en este reporte

Costos y horarios del Metrobús

El servicio del Metrobús fue inaugurado en el 2005. (Twitter/@MetrobusCDMX)
El servicio del Metrobús fue inaugurado en el 2005. (Twitter/@MetrobusCDMX)

Cada una de las líneas tiene un número y un color distintivo, que en total suman 125 kilómetros y 283 estaciones, la mayoría dentro del territorio de la Ciudad de México y pocas en el Estado de México.

El costo actual para subir al Metrobús es de $6.00 pesos sin importar la distancia, mientras que el precio itinerario de San Lázaro a la terminal 1 o 2 del AICM de la línea 4 tiene un costo de $30.00 pesos.

Por otro lado, el servicio es gratuito para los adultos mayores de 70 años de edad, personas con discapacidad y niños menores de cinco años.

En cuanto a los transbordos, éstos son gratuitos siempre y cuando se realicen dentro de las primeras dos horas de haber ingresado al sistema y con recorrido en una sola dirección.

Los pagos se pueden hacer con una tarjeta especial llamada “Movilidad Integrada”, que puede ser adquirida en las mismas estaciones; y los pagos se pueden hacer con billetera electrónica, tarjeta bancaria, tarjeta sin contacto y CODI.

El horario de operación del Metrobús es de lunes a viernes de 4:30 a 24:00 horas; mientras que los sábados, domingos y días festivos es de 5:00 a 24:00 horas.

El Metrobús emplea cuatro tipo de autobuses: 1) los articulados, son los que tienen dos vagones y tienen una capacidad aproximada de 160 pasajeros; 2) los biarticulados, que tiene tres vagones para albergar a 240 pasajeros; 3) los empleados en la línea 4 tiene una capacidad de 60 pasajeros; y 4) y los de doble piso de la línea 7, que pueden transportar a 90 personas.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesMetrobús CDMXMetrobús

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ghana vs Panamá EN VIVO: minuto a minuto del partido del Grupo L en el Mundial 2026

En el cierre de actividades del Grupo L, los canaleros se medirán ante las estrellas negras en búsqueda de los primeros puntos de la fase inicial del torneo

Ghana vs Panamá EN VIVO: minuto a minuto del partido del Grupo L en el Mundial 2026

Dólar hoy en México: cotización de cierre del 17 de junio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Dólar hoy en México: cotización de cierre del 17 de junio

Se registra sismo de 4.0 de magnitud

El Servicio Sismológico Nacional documentó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Se registra sismo de 4.0 de magnitud

Hoy No Circula Valle de México y de Toluca: qué autos descansan y cuáles no aplican este jueves 18 de junio

Esto es de interés para quienes van a conducir en la capital del país y en la entidad mexiquense este jueves

Hoy No Circula Valle de México y de Toluca: qué autos descansan y cuáles no aplican este jueves 18 de junio

Temblor hoy 17 de junio en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 17 de junio en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Chiapas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ejecutan a La China, colombiana que estaría ligada a presuntas extorsiones en Cancún

Ejecutan a La China, colombiana que estaría ligada a presuntas extorsiones en Cancún

Rescatan en Tijuana a tres mujeres asiáticas presuntamente privadas de la libertad en un motel: hay cuatro detenidos

Detienen a siete personas y aseguran armas, droga y vehículos durante cateo en Pinotepa Nacional, Oaxaca

Se abre una puerta para Caro Quintero: su defensa negocia un posible acuerdo con Estados Unidos para evitar un juicio

El capo del CJNG que cayó en el Mundial de Brasil tras comprar boletos para el México vs Brasil

ENTRETENIMIENTO

Yeonjun, integrante del grupo TXT, anuncia su segundo álbum como solista: esta es la fecha de estreno en México

Yeonjun, integrante del grupo TXT, anuncia su segundo álbum como solista: esta es la fecha de estreno en México

Integrante del equipo de Galilea Montijo revela si Televisa la ‘castigó’ por conducir reality fuera de su contrato

El conmovedor homenaje de La Chilindrina al Profesor Jirafales en su aniversario luctuoso

¿Hubo pleito por Galilea Montijo? Aldo Rendón y Karla Díaz responden a las especulaciones en acalorado debate de ‘Solo Las Más 2’

Chingu Amiga duda a quién apoyar en el México vs Corea del Mundial 2026 y redes le dicen: “Acuérdate quién te dio esposo”

DEPORTES

Kevin Castañeda es oficialmente el primer refuerzo de las Chivas de Gabriel Milito

Kevin Castañeda es oficialmente el primer refuerzo de las Chivas de Gabriel Milito

Luka Modric advierte sobre el importante papel que tiene Santiago Gimenez para México en el Mundial

Quién es Lola del Carril, la periodista que está haciendo historia en el Mundial 2026

Esta es la razón por la que Harry Kane deseó que no le vaya bien a Raúl Jiménez en el Mundial 2026

Ahora con mantas: acusan al hermano de Héctor Moreno por presunta estafa con boletos para el Mundial 2026 en Culiacán