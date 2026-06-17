El error que cometes al levantarte de la cama y que altera tu presión arterial sin que te des cuenta

La forma en que se inicia el día puede tener más consecuencias de las que se imagina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Casi tres de cada diez adultos mexicanos de 20 años o más tienen hipertensión, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2020-2024 (Ensanut Continua).

Los estados con mayor prevalencia son Chihuahua con 37.1%, Durango con 36.2% y Baja California con 35.2%. Colima, con 21.2%, es el estado con menor prevalencia.

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Levantarse de golpe de la cama puede desencadenar una caída brusca de la presión arterial que, en muchos casos, ocurre sin ningún síntoma perceptible.

No sentir nada no significa que la presión arterial no esté bajando. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué le pasa al cuerpo en los segundos que tardas en ponerte de pie

Al pasar de acostado a de pie, entre 300 y 800 mililitros de sangre se acumulan en las extremidades inferiores por efecto de la gravedad, de acuerdo con una revisión clínica de la editorial médica StatPearls, alojada por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.

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Esa acumulación reduce el retorno venoso al corazón y, con ello, el gasto cardíaco y la presión arterial.

El sistema nervioso reacciona de inmediato: contrae los vasos sanguíneos y ajusta la frecuencia cardiaca para devolver la presión a sus valores normales, según la revisión.

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Existe una manera correcta de levantarse de la cama y pocas personas la conocen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una persona sana, la presión vuelve a la normalidad en menos de 15 segundos, de acuerdo con StatPearls.

Cuando ese mecanismo falla o se retrasa, la presión cae de forma exagerada.

Los especialistas de la revisión distinguen dos formas más inmediatas: la inicial, que ocurre en los primeros 15 segundos de ponerse de pie (hipotensión ortostática), y la clásica, que se presenta dentro de los tres primeros minutos.

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Entre 300 y 800 mililitros de sangre se acumulan en las piernas cada vez que se pone de pie de golpe. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También describe dos variantes más prolongadas: la tardía, que aparece después de los tres minutos, y la de recuperación retardada, cuando la presión baja y tarda más de 15 segundos en estabilizarse.

El error que cometes al levantarte de la cama y que altera la presión arterial aunque no lo sientas

Levantarse de forma brusca, sin transición, es precisamente el movimiento que impide que ese mecanismo actúe a tiempo, según StatPearls.

El problema es que el episodio puede ser completamente asintomático: algunos pacientes no presentan mareo, visión borrosa ni sensación de desmayo, aunque la caída de presión ocurra de todas formas.

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Casi 3 de cada 10 adultos mexicanos tienen hipertensión, según la Ensanut Continua 2020-2024. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese carácter silencioso no lo hace menos relevante. Un editorial publicado en la revista médica internacional Journal of Clinical Hypertension advierte que incluso la caída de presión que ocurre en los primeros 15 segundos de ponerse de pie eleva el riesgo de eventos cardiovasculares mayores.

Entre esos eventos, el editorial firmado por investigadores de la Universidad de Milano-Bicocca menciona infarto de miocardio, angina de pecho e insuficiencia cardiaca.

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Chihuahua registra la prevalencia más alta de hipertensión en México: 37.1%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo corregir el error: levantarse sin prisa y en etapas

Pasar de acostado a de pie de golpe no le da tiempo al cuerpo de ajustar la presión arterial ni la circulación.

Ese tránsito brusco entre la posición horizontal y la vertical es precisamente lo que genera mareos, caídas o molestias repentinas, según la Guía para el Cuidado de la Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

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La misma guía recomienda incorporarse de lado, apoyar la mano libre sobre la cama para subir el cuerpo y colocar ambos pies en el suelo.

Incorporarse de lado y apoyar ambos pies en el suelo antes de pararse es el procedimiento recomendado por el IMSS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de pararse, indica quedarse sentado unos minutos en el borde de la cama para permitir que la presión arterial y la circulación sanguínea se adapten al cambio de posición.

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El IMSS advierte que no debe intentarse ponerse de pie si aún se siente mareo o debilidad, especialmente en adultos mayores.

Levantarse de forma brusca impide que el sistema nervioso compense la caída de presión a tiempo, según una revisión clínica publicada en StatPearls. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revisión de StatPearls suma otras medidas: tomar suficiente agua durante el día, evitar el alcohol, las comidas abundantes y los baños con agua muy caliente.

También recomienda elevar la cabecera de la cama al menos 20 centímetros para reducir los episodios durante el día.