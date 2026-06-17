México

El error que cometes al levantarte de la cama y que altera tu presión arterial sin que te des cuenta

Un movimiento que haces cada mañana sin pensarlo puede estar alterando tu presión arterial

Guardar
Google icon
Ilustración en acuarela de una mano emergiendo de las sábanas blancas para silenciar un despertador plateado en una cama.
La forma en que se inicia el día puede tener más consecuencias de las que se imagina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Casi tres de cada diez adultos mexicanos de 20 años o más tienen hipertensión, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2020-2024 (Ensanut Continua).

Los estados con mayor prevalencia son Chihuahua con 37.1%, Durango con 36.2% y Baja California con 35.2%. Colima, con 21.2%, es el estado con menor prevalencia.

PUBLICIDAD

Levantarse de golpe de la cama puede desencadenar una caída brusca de la presión arterial que, en muchos casos, ocurre sin ningún síntoma perceptible.

Representación digital de una red de vasos sanguíneos rojos y glóbulos rojos. Ondas de actividad y lecturas de presión arterial (140/90, 160/100) son visibles.
No sentir nada no significa que la presión arterial no esté bajando. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué le pasa al cuerpo en los segundos que tardas en ponerte de pie

Al pasar de acostado a de pie, entre 300 y 800 mililitros de sangre se acumulan en las extremidades inferiores por efecto de la gravedad, de acuerdo con una revisión clínica de la editorial médica StatPearls, alojada por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Esa acumulación reduce el retorno venoso al corazón y, con ello, el gasto cardíaco y la presión arterial.

El sistema nervioso reacciona de inmediato: contrae los vasos sanguíneos y ajusta la frecuencia cardiaca para devolver la presión a sus valores normales, según la revisión.

Hombre con pelo revuelto y barba, camiseta beige, sentado en la cama estirándose. Su rostro muestra cansancio. Mesita con despertador y taza a su izquierda.
Existe una manera correcta de levantarse de la cama y pocas personas la conocen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una persona sana, la presión vuelve a la normalidad en menos de 15 segundos, de acuerdo con StatPearls.

Cuando ese mecanismo falla o se retrasa, la presión cae de forma exagerada.

Los especialistas de la revisión distinguen dos formas más inmediatas: la inicial, que ocurre en los primeros 15 segundos de ponerse de pie (hipotensión ortostática), y la clásica, que se presenta dentro de los tres primeros minutos.

Ilustración de un hombre adulto en pijama sentado al borde de una cama de madera, con el pie derecho apoyado en una alfombra mostaza y el talón con un brillo naranja.
Entre 300 y 800 mililitros de sangre se acumulan en las piernas cada vez que se pone de pie de golpe. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También describe dos variantes más prolongadas: la tardía, que aparece después de los tres minutos, y la de recuperación retardada, cuando la presión baja y tarda más de 15 segundos en estabilizarse.

El error que cometes al levantarte de la cama y que altera la presión arterial aunque no lo sientas

Levantarse de forma brusca, sin transición, es precisamente el movimiento que impide que ese mecanismo actúe a tiempo, según StatPearls.

El problema es que el episodio puede ser completamente asintomático: algunos pacientes no presentan mareo, visión borrosa ni sensación de desmayo, aunque la caída de presión ocurra de todas formas.

Mesa de luz con un reloj digital marcando las 5 AM, un celular y una lámpara apagada; al fondo, una persona difuminada se estira en la cama.
Casi 3 de cada 10 adultos mexicanos tienen hipertensión, según la Ensanut Continua 2020-2024. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese carácter silencioso no lo hace menos relevante. Un editorial publicado en la revista médica internacional Journal of Clinical Hypertension advierte que incluso la caída de presión que ocurre en los primeros 15 segundos de ponerse de pie eleva el riesgo de eventos cardiovasculares mayores.

Entre esos eventos, el editorial firmado por investigadores de la Universidad de Milano-Bicocca menciona infarto de miocardio, angina de pecho e insuficiencia cardiaca.

Hombre mayor monitorea su presión arterial con un manguito. Un reloj inteligente en su muñeca muestra 160/100 mmHg. Vaso de agua y pastillero en la mesa.
Chihuahua registra la prevalencia más alta de hipertensión en México: 37.1%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo corregir el error: levantarse sin prisa y en etapas

Pasar de acostado a de pie de golpe no le da tiempo al cuerpo de ajustar la presión arterial ni la circulación.

Ese tránsito brusco entre la posición horizontal y la vertical es precisamente lo que genera mareos, caídas o molestias repentinas, según la Guía para el Cuidado de la Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La misma guía recomienda incorporarse de lado, apoyar la mano libre sobre la cama para subir el cuerpo y colocar ambos pies en el suelo.

Ilustración minimalista de un corazón humano estilizado de color rojo, conectado a un manguito de tensiómetro azul y su medidor, sobre un fondo celeste.
Incorporarse de lado y apoyar ambos pies en el suelo antes de pararse es el procedimiento recomendado por el IMSS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de pararse, indica quedarse sentado unos minutos en el borde de la cama para permitir que la presión arterial y la circulación sanguínea se adapten al cambio de posición.

El IMSS advierte que no debe intentarse ponerse de pie si aún se siente mareo o debilidad, especialmente en adultos mayores.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Levantarse de forma brusca impide que el sistema nervioso compense la caída de presión a tiempo, según una revisión clínica publicada en StatPearls. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revisión de StatPearls suma otras medidas: tomar suficiente agua durante el día, evitar el alcohol, las comidas abundantes y los baños con agua muy caliente.

También recomienda elevar la cabecera de la cama al menos 20 centímetros para reducir los episodios durante el día.

Temas Relacionados

HipertensionPresion ArterialEnfermedades CardiovascularesSaludmexico-saludmexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Dólar hoy en México: cotización de apertura del 17 de junio

La divisa estadounidense experimentó un leve retroceso respecto a la jornada anterior

Dólar hoy en México: cotización de apertura del 17 de junio

Gabriel Soto quiere pelear en Ring Royale y éste es el rival que podría enfrentar

El galán de telenovelas reveló que ya cuenta con experiencia en el boxeo

Gabriel Soto quiere pelear en Ring Royale y éste es el rival que podría enfrentar

EN VIVO| Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 17 de junio: Movilización en Tlalpan afectará calzada Acoxpa, aquí las alternativas viales

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del país este miércoles

EN VIVO| Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 17 de junio: Movilización en Tlalpan afectará calzada Acoxpa, aquí las alternativas viales

¿Disputa penal entre Andrés Tovar e Imagen Televisión podría poner en riesgo el programa de Rocío Sánchez Azuara?

La vinculación a proceso no constituye sentencia, pero abre una fase donde ambas partes aportarán pruebas decisivas para el futuro profesional del productor y de los proyectos que ahora realiza en TV Azteca

¿Disputa penal entre Andrés Tovar e Imagen Televisión podría poner en riesgo el programa de Rocío Sánchez Azuara?

CNTE amenaza con llegar al Estadio CDMX durante el Mundial: maestros escalan presión tras 16 días de huelga

El Magisterio amenaza con radicalizar protestas tras 16 días de huelga pese a propuestas del gobierno

CNTE amenaza con llegar al Estadio CDMX durante el Mundial: maestros escalan presión tras 16 días de huelga
MÁS NOTICIAS

NARCO

Rafael Caro Quintero tendrá nueva audiencia en Estados Unidos: buscan blindar a los jueces y las pruebas en su contra

Rafael Caro Quintero tendrá nueva audiencia en Estados Unidos: buscan blindar a los jueces y las pruebas en su contra

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 17 de junio: Caro Quintero tendrá nueva audiencia en EEUU

Comisario de Los Guajes de Ayala denuncia presuntos vínculos entre autoridades de Guerrero y “La Familia Michoacana”

Desarticulan célula del Cártel de Santa Rosa de Lima ligada a extorsión y secuestro en Guanajuato

SSC reporta cerca de 11 mil detenidos por delitos de alto impacto en la CDMX desde que gobierna Clara Brugada

ENTRETENIMIENTO

Lolita Cortés rompe el silencio sobre su bisexualidad y sacude las redes: “Mi madre se avergonzó y me dejó de hablar”

Lolita Cortés rompe el silencio sobre su bisexualidad y sacude las redes: “Mi madre se avergonzó y me dejó de hablar”

Gabriel Soto quiere pelear en Ring Royale y éste es el rival que podría enfrentar

¿Disputa penal entre Andrés Tovar e Imagen Televisión podría poner en riesgo el programa de Rocío Sánchez Azuara?

Susana Zabaleta quiso respaldar a Ángela Aguilar y encendió la controversia: “Pobrecita enana”

Destapan los nombres que ya habrían firmado para La Casa de los Famosos México: esta es la lista filtrada

DEPORTES

Martinoli habla sin filtros de David Faitelson en plena guerra por el rating entre TUDN y TV Azteca

Martinoli habla sin filtros de David Faitelson en plena guerra por el rating entre TUDN y TV Azteca

Ghana vs Panamá EN VIVO: minuto a minuto del partido del Grupo L en el Mundial 2026

Así fue la llegada de la Selección Mexicana a Guadalajara: celebración de aficionados previo al partido contra Corea del Sur

Así llegó la Selección de Panamá aToronto para su debut en el Mundial 2026 ante Ghana

Así es el viral entrenamiento extremo de Corea del Sur antes de enfrentar a México en el Mundial 2026