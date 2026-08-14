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Qué tan certificada está la policía en México: los números que publicó el Inegi en 2026

La brecha entre la Guardia Nacional —con 79% certificado— y las corporaciones estatales —con 61.4%— expone una desigualdad persistente en la profesionalización del sector

Calle de Culiacán con patrullas de la Guardia Nacional y soldados armados en posición de resguardo. Se ven luces intermitentes y señales viales que indican 'Culiacán'.
Miembros de la Guardia Nacional y patrullas con luces encendidas aseguran una calle céntrica de Culiacán, Sinaloa, después de un enfrentamiento, bajo un cielo nublado que acentúa la tensa atmósfera del operativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Siete de cada 10 integrantes de las corporaciones de seguridad pública en México contaron en 2025 con evaluaciones de control de confianza aprobatorias vigentes o con el Certificado Único Policial (CUP), según el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal publicado este jueves 13 de agosto por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La brecha entre la Guardia Nacional y las corporaciones estatales revela que el avance en acreditación policial es desigual en todo el país.

El dato más contundente del censo sitúa a Sinaloa como el estado con mayor concentración de agentes asesinados en corporaciones estatales durante 2025. El estado registró 13 policías muertos por homicidio doloso, equivalente a 17.1% de todos los fallecimientos violentos de agentes en el país.

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De acuerdo con las estadísticas, el 68.6% del personal obligado a presentar las evaluaciones de control de confianza tenía una aprobación vigente al cierre del año. El 70.2% del personal de seguridad pública contaba con el CUP en ese mismo periodo.

Ambos requisitos son distintos: las evaluaciones de control de confianza buscan identificar factores de riesgo que puedan afectar el desempeño policial, mientras que el CUP acredita que los agentes poseen los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarios para sus funciones. Para obtener el certificado, los policías deben contar con formación inicial, resultados aprobatorios vigentes en control de confianza, y aprobar evaluaciones de competencias básicas y de desempeño.

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CULIACÁN, SINALOA, 31MAYO2026.- Una riña registrada en el módulo 7 del Penal de Aguaruto dejó un saldo de siete internos fallecidos y un herido, de acuerdo con reportes oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública estatal. Las primeras versiones señalan que los reos habrían ingerido bebidas alcohólicas antes de enfrentarse con armas punzocortantes, lo que derivó en un violento altercado durante la madrugada. La situación fue controlada tras la intervención de custodios, Policía Estatal Preventiva, Guardia Nacional y Ejército Mexicano, quienes mantienen un cerco de seguridad dentro y fuera del centro penitenciario. Como medida preventiva, las visitas familiares fueron suspendidas y la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO.COM
CULIACÁN, SINALOA, 31MAYO2026.- Una riña registrada en el módulo 7 del Penal de Aguaruto dejó un saldo de siete internos fallecidos y un herido, de acuerdo con reportes oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública estatal. Las primeras versiones señalan que los reos habrían ingerido bebidas alcohólicas antes de enfrentarse con armas punzocortantes, lo que derivó en un violento altercado durante la madrugada. La situación fue controlada tras la intervención de custodios, Policía Estatal Preventiva, Guardia Nacional y Ejército Mexicano, quienes mantienen un cerco de seguridad dentro y fuera del centro penitenciario. Como medida preventiva, las visitas familiares fueron suspendidas y la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO.COM

La Guardia Nacional registró el mayor avance: 76.8% de su personal obligado tenía evaluaciones de control de confianza aprobatorias vigentes, frente a 60.4% en las instituciones estatales. En cuanto al CUP, 79% del personal de la GN contaba con el certificado, mientras que entre las corporaciones estatales la proporción fue de 61.4%.

Tres entidades —Chiapas, Chihuahua y Querétaro— reportaron que la totalidad de su personal policial contaba con el CUP. Son los únicos estados que alcanzaron el 100% en ese rubro.

Más allá del 68.6% con evaluaciones aprobatorias vigentes, el censo detalla que 7.2% del personal tenía evaluaciones aprobatorias pero no vigentes. El 4.3% contaba con evaluaciones vigentes no aprobatorias, y 4.9% no tenía evaluación alguna.

Formación policial en 2025: 15 mil 181 ingresos y mil 221 deserciones

Durante 2025, las academias, centros de adiestramiento e institutos de formación policial registraron 15 mil 181 personas de nuevo ingreso. El 45.5% correspondió a aspirantes de la Guardia Nacional y el 54.5% a cadetes de programas de formación inicial de las entidades federativas.

Policías, Guardia Nacional realizan diversos procedimientos en varios estados para prevnir y atacar la delincuencia Foto: Gabinete de seguridad
Policías, Guardia Nacional realizan diversos procedimientos en varios estados para prevnir y atacar la delincuencia Foto: Gabinete de seguridad

En ese mismo periodo egresaron 13 mil 264 personas de los programas de formación. Mil 221 desertaron antes de concluirlos.

El censo reportó 479 fallecimientos de personas adscritas a instituciones de seguridad pública durante 2025. De ese total, 114 correspondieron a la Guardia Nacional y 365 a corporaciones estatales.

El 15.9% de los fallecimientos fue por homicidio doloso. La Guardia Nacional concentró 27.6% de esos casos, con 21 agentes asesinados, mientras que Veracruz concentró 12.6% de los fallecimientos en corporaciones estatales. El 57.8% de los decesos en instituciones estatales ocurrió por causas naturales, y en la GN, 39.5% fue por accidentes.

Aseguramientos de armas y narcóticos en 2025: 21 mil 88 armas decomisadas

Las instituciones de seguridad pública decomisaron 21 mil 88 armas de fuego durante 2025, un aumento de 72.4% respecto de 2024. La Guardia Nacional aseguró 8 mil 178 y las corporaciones estatales 12 mil 910.

Imagen de archivo. Miembros de la Guardia Nacional vigilan la escena del crimen donde un hombre fue asesinado a tiros, mientras la violencia y la agitación económica se intensifican en Culiacán un año después del secuestro y extradición del líder del Cártel de Sinaloa Ismael "El Mayo" Zambada a los Estados Unidos, en Culiacán, estado de Sinaloa, México, 7 de julio de 2025. REUTERS/Jesús Bustamante
Imagen de archivo. Miembros de la Guardia Nacional vigilan la escena del crimen donde un hombre fue asesinado a tiros, mientras la violencia y la agitación económica se intensifican en Culiacán un año después del secuestro y extradición del líder del Cártel de Sinaloa Ismael "El Mayo" Zambada a los Estados Unidos, en Culiacán, estado de Sinaloa, México, 7 de julio de 2025. REUTERS/Jesús Bustamante

Del total de armas, 47.9% fueron cortas, 45.5% largas y 6.1% de fabricación artesanal. También se aseguraron un millón 721 mil 268 municiones: la GN decomisó un millón 130 mil 375 y las instituciones estatales 590 mil 893.

En materia de narcóticos, la Guardia Nacional reportó el aseguramiento de 30 mil 93.2 kilos de mariguana, 28 mil 407.6 kilos de metanfetamina y 8 mil 762.8 kilos de cocaína, además de 361 mil 64 tabletas o cápsulas de fentanilo. Las instituciones estatales aseguraron 430 mil 157.6 kilos de mariguana, 14 mil 671.3 kilos de cocaína, 10 mil 888.3 kilos de metanfetamina y un millón 771 mil 197 piezas de fentanilo.

El Inegi reportó 178 mil 660 presuntos delitos derivados de puestas a disposición ante el Ministerio Público. De ese total, 19 mil 707 los registró la Guardia Nacional y 158 mil 953 las instituciones estatales. Los delitos contra la salud en modalidad de narcomenudeo fueron los más frecuentes, con 37.5% del total.

El presupuesto ejercido por la Guardia Nacional y las instituciones estatales de seguridad pública sumó 97 mil 128 millones de pesos a precios de la segunda quincena de julio de 2018. De ese monto, 20 mil 63.6 millones correspondieron a la GN y 77 mil 64.4 millones a las corporaciones estatales.

El presupuesto de la Guardia Nacional disminuyó 21.7% respecto de 2024. El de las instituciones estatales, sin considerar a la Ciudad de México, aumentó 5.6% en el mismo periodo.

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