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Homenaje a Salvador Sánchez: a 44 años del adiós a la leyenda del boxeo mexicano

El histórico ‘Sal’ dejó un legado en el pugilismo de todo el mundo pese a su partida a temprana edad

Salvador Sánchez - Box mexicano - 07-01-22
Su estilo y movimiento de cintura lo posicionaron como una de las más grandes promesas en el boxeo internacional. (Foto: Twitter/@morenosanchez03)
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Como cada año desde aquel trágico verano de 1982, el pueblo de Santiago Tianguistenco se vistió de luto y memoria para rendir un sentido homenaje a su hijo predilecto: Salvador Sánchez Narváez.

A 44 años de su dolorosa partida física, familiares, amigos, habitantes de la comunidad y apasionados del deporte de los puños se reunieron en su tierra natal para recordar la vida, obra y legado insuperable de uno de los pugilistas más gloriosos que ha dado México al mundo.

El emotivo acto conmemorativo tuvo lugar frente al monumento erigido en su honor y en el cementerio municipal donde descansan sus restos. Durante la ceremonia, se oficiaron misas de memoria y se colocaron ofrendas florales adornadas con los colores patrios, al tiempo que resonaron las anécdotas de quienes lo vieron crecer, desde sus humildes inicios en el Estado de México hasta su consagración mundial en las noches más espectaculares de Las Vegas y Nueva York.

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Familiares, amigos y fanáticos de la leyenda se dieron cita para homenajear a la figura de 'Sal' en su natal Santiago Tianguistenco. (TW Alma Montiel Box)

El trágico final que inmortalizó al mito

La figura de “Sal” Sánchez sigue intacta en el imaginario colectivo del deporte nacional. Con apenas 23 años de edad, el joven mexiquense ya se había establecido como el rey absoluto de la división de los pesos pluma, ostentando el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) con una frialdad táctica, un alcance prodigioso y una condición física inagotable que asombraba a analistas e historiadores del boxeo internacional.

La madrugada del 12 de agosto de 1982, la noticia del fallecimiento de Salvador Sánchez paralizó a todo México. Un fatal accidente automovilístico sobre la carretera Querétaro-San Luis Potosí, mientras conducía su automóvil deportivo Porsche, apagó de forma repentina la vida de quien estaba destinado a convertirse en el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos.

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Su partida dejó un vacío imborrable y un récord profesional impresionante de 44 victorias (32 por la vía del knockout), una sola derrota y un empate. Salvador murió en la cúspide de su carrera, cuando se preparaba para una esperada revancha contra el puertorriqueño Juan Laporte y una futura contienda ante el legendario Alexis Argüello. Su meteórico e inmaculado andar sobre el ring le valió el ingreso póstumo al Salón de la Fama del Boxeo Internacional en Canastota, Nueva York, en 1991.

Salvador Sánchez - Box mexicano - 07-01-22
A su corta edad prometía convertirse en el mejor pugilista de México y el mundo. (Foto: Twitter/@suaraiza)

Top 3: Las batallas memorables de Salvador Sánchez

Aunque su carrera fue corta en tiempo, la calidad de sus enfrentamientos dejó páginas doradas en la historia del boxeo mundial. A continuación, revivimos los tres combates más emblemáticos que consolidaron su estatus de leyenda:

1. Salvador Sánchez vs. Wilfredo Gómez (21 de agosto de 1981)

Considerada una de las noches más grandes en la historia de la rivalidad boxística entre México y Puerto Rico. El boricua Wilfredo “Bazooka” Gómez llegaba invicto en 32 peleas, con una racha temible de nocauts y habiendo subido de división con la promesa de “destruir” al campeón mexicano. Sánchez no solo derribó a Gómez en el primer asalto con una combinación letal, sino que le dio una lección de boxeo metódico y demoledor durante ocho episodios hasta detenerlo por nocaut técnico. Esa noche en Las Vegas catapultó a Salvador al superestrellato global.

Salvador Sánchez - Box mexicano - 07-01-22
Su alcance, fortaleza y agilidad mental eran algunos de los talentos que lo hicieron inmortal. (Foto: Twitter/@froylang)

2. Salvador Sánchez vs. Danny “Little Red” Lopez I (2 de febrero de 1980)

El combate que lo cambió todo. Con solo 21 años, Sánchez llegó como un retador poco conocido al Memorial Auditorium de Phoenix para enfrentar al temido campeón defensor estadounidense Danny López, quien sumaba ocho defensas exitosas del título pluma del CMB. Haciendo gala de un jab magistral y un contragolpe quirúrgico, Salvador castigó a López hasta arrebatarle el cinturón por nocaut técnico en el decimotercer asalto, dando inicio a su histórico reinado de ocho defensas.

3. Salvador Sánchez vs. Azumah Nelson (21 de julio de 1982)

La última gran sinfonía de su carrera y, trágicamente, su último combate en un cuadrilátero. Disputada en el emblemático Madison Square Garden de Nueva York, Sánchez enfrentó a un joven y desconocido ghanés llamado Azumah Nelson (quien años más tarde se convertiría en un Salón de la Fama). Nelson ofreció una resistencia encarnizada y salvaje que puso a prueba el temple del mexicano. En el asalto 15, sacando a relucir una reserva física sobrehumana, Sánchez conectó una combinación implacable para derribar y noquear a Nelson, cerrando con broche de oro su capítulo final en el deporte.

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