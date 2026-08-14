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López-Dóriga reta a Luisa María Alcalde tras aparecer en ‘lista negra’ de periodistas: “Cara a cara”

El titular del noticiero pidió cuentas por la decisión de colocar a figuras del periodismo en un listado oficial

joaquín lopez-doriga, luisa maría alcalde -México- 14 agosto
(Presidencia/Captura de pantalla)
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Joaquín López-Dóriga desafió directamente a Luisa María Alcalde tras ser incluido en la denominada “lista negra” de periodistas y figuras críticas al gobierno federal.

El periodista utilizó su noticiero en Radio Fórmula para cuestionar el motivo y la intención de dicha lista, difundida desde un espacio oficial en Palacio Nacional, y exigió respuestas públicas de la consejera jurídica.

El episodio reactivó el debate sobre las prácticas de señalamiento desde el poder y el riesgo que representa para la libertad de expresión en México.

¿Qué dijo López Dóriga?

En su emisión, López-Dóriga relató cómo la consejera jurídica de la Presidencia presentó un listado de comunicadores y medios a los que atribuyó la “legitimación de mensajes” críticos al régimen.

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Joaquín López-Dóriga
El comunicador apareció este miércoles en la sección "Quién es quién en las mentiras de la semana". (Facebook Joaquín López-Dóriga)

López-Dóriga recordó que la propia presidenta Claudia Sheinbaum calificó en 2021 como “posición fascista, macartista y nazista” la elaboración de listas contra opositores y críticos, y le dirigió el mismo cuestionamiento:

“¿Para qué quiere hacer una lista de los periodistas si solo la hacen los ‘fascistas, el macartismo y los nazis’? ¿Dónde se quiere ubicar la consejera jurídica?”, preguntó el periodista.

La grabación difundida como si fuera reciente corresponde a una declaración hecha en octubre de 2021, cuando la entonces jefa de Gobierno de la CDMX respondía a un llamado de Claudio X. González

López-Dóriga insistió al aire en que la publicación de su nombre, junto al de otros periodistas, lo considera un “privilegio” desde su trayectoria, pero advirtió sobre los riesgos de este tipo de exhibición pública.

“¿Para ponernos un blanco? Para mí es un privilegio estar en esa pinch* lista, sí, de críticos, aunque haya mezclas”, expresó.

Luisa María Alcalde acusó que existe una red de amplificación digital contra la 4T. | Presidencia
Luisa María Alcalde acusó que existe una red de amplificación digital contra la 4T. | Presidencia

El periodista retó a Luisa María Alcalde a acudir a su noticiero para explicar la razón detrás de la lista, su origen, su costo y sus consecuencias:

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“Luisa María, te invito a que vengas a sostener esto, que lo sostengas aquí y aquí, así, ahora sí que cara a cara”.

El periodista puso en duda la justificación de Alcalde sobre la existencia de un “ecosistema digital” de amplificación artificial de tendencias y advirtió que ni él ni otros comunicadores dejarán de ejercer la crítica.

“Yo paso y me niego y me seguiré negando. Y no me voy a mover un ápice de la crítica”, afirmó.

CIUDAD DE MÉXICO, 04AGOSTO2026.- Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, durante la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional, donde se firmó el decreto para fortalecer la transparencia del Gobierno Federal y se explicaron los lineamientos de los derechos de las audiencias. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM
Luisa María Alcalde afirma que ya no existen pensiones doradas en México. Crédito: Cuartoscuro | Mario Jasso

López-Dóriga remarcó su experiencia profesional y la imposibilidad de ser intimidado: “Tengo 69 años de edad y a mí no me van a decir qué debo decir, qué no debo decir y menos me voy a dejar impresionar o amenazar o intimidar con una lista”.

La controversia por la lista negra de comunicadores

La polémica surgió el miércoles 13 de agosto, cuando la consejera jurídica Luisa María Alcalde hizo pública una lista de periodistas y medios en la conferencia Derecho de réplica, transmitido desde Palacio Nacional.

El listado incluyó a decenas de figuras críticas del gobierno, entre ellos Joaquín López-Dóriga, Paola Rojas, Carlos Loret de Mola, Ciro Gómez Leyva, Denise Dresser y Carmen Aristegui.

Según Alcalde, la presentación tuvo como fin mostrar “cómo funciona una red digital de amplificación artificial de tendencias retomadas en contra del gobierno”.

Mujer con chaqueta oscura y cuello burdeos. Detrás, un atril con el escudo de Estados Unidos Mexicanos, la bandera de México y una ilustración femenina.
Claudia Sheinbaum defiende a Andy López Beltrán (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exposición de los nombres provocó una reacción inmediata en redes sociales y entre los propios señalados, que denunciaron el riesgo de ser blanco de ataques y amenazas en un entorno hostil para la prensa.

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió a Alcalde este jueves al aclarar que “nunca dijo esta es la lista de quién sabe qué”, y sostuvo que en México hay “la mayor libertad de expresión de la historia”.

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