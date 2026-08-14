Identifican a sicarios que asesinaron a primo del cantante Alfredo Olivas

Revelan video del ataque contra primos de Alfredo Olivas en taquería de Zapopan, Jalisco. (Redes sociales)

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La Fiscalía de Jalisco identificó a dos sicarios que habrían participado de forma directa en el ataque armado del lunes 10 de agosto en una taquería de Zapopan, donde murieron dos hombres, entre ellos Vicente Trinidad Olivas Ortiz, primo de Alfredo Olivas, y otras cuatro personas resultaron lesionadas; aunque ya contaba con imágenes del rostro de los agresores, hasta ese momento no había detenciones y la indagatoria seguía abierta para definir el móvil y establecer si existía relación con agresiones previas contra familiares del cantante.

El caso dejó un saldo de dos muertos y cuatro lesionados, con un herido reportado como grave. Dos de los lesionados estaban fuera de peligro y tres mostraban evolución favorable, mientras una cuarta persona seguía en recuperación.

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El vicefiscal de Investigación Criminal de Jalisco, Alfonso Gutiérrez Santillán, informó que los dos hombres ya identificados fueron captados por cámaras cuando entraron al establecimiento, dispararon y salieron de inmediato. La autoridad sostuvo que se trató de una agresión directa.

El ataque ocurrió en la taquería Fermín de la colonia La Cima

Cámaras de Tacos Fermín grabaron el momento en que sicarios dispararon contra primos de Alfredo Olivas. (Captura de pantalla)

La agresión ocurrió en la taquería Fermín, ubicada en el cruce de avenida Federalistas y doctor Ángel Leaño, en el fraccionamiento La Cima, en Zapopan. La noche del lunes 10 de agosto llegaron ocho sujetos vestidos con ropa táctica a bordo de tres vehículos y abrieron fuego contra un grupo de jóvenes que tenía pocos minutos de haberse sentado a una mesa.

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Un video de 52 segundos mostró el momento en que hombres vestidos de negro se dirigieron directamente a la mesa donde estaban los primos Olivas. Las imágenes del sistema de videovigilancia del negocio permitieron obtener datos sobre los autores materiales del doble homicidio.

Entre las víctimas mortales estuvieron Vicente Trinidad Olivas Ortiz y Pedro Fidel Álvarez Sánchez. Vicente Trinidad era originario de Sinaloa, mientras que Pedro Fidel, de 22 años, había llegado desde Coahuila.

Jesús Aarón Olivas Cázares, también familiar del artista, resultó herido y fue reportado como grave. Además hubo otros tres lesionados.

Han sido 11 años de ataques a la familia de Alfredo Olivas. (Cuartoscuro/Redes sociales)

Paramédicos de la Cruz Verde municipal trasladaron a dos heridos de aproximadamente 22 y 25 años, identificados como empleados del negocio, a un puesto de auxilio. Uno presentaba una lesión en la espalda y el otro en el antebrazo.

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El dueño del establecimiento llevó por su cuenta a otro lesionado al hospital privado Real San José. Esa persona tenía dos heridas por proyectil de arma de fuego.

Aseguraron tres armas y una camioneta abandonada

Como parte de las diligencias, autoridades ministeriales y periciales aseguraron tres armas de fuego. Dos fueron localizadas dentro de una camioneta abandonada a varias cuadras del sitio de la agresión, vehículo en el que presuntamente se trasladaban los atacantes.

Ataque a primos de Alfredo Olivas en taquería. (X@PandadelAmorXXI)

Policías de Zapopan localizaron esa unidad y, durante una inspección visual, observaron las armas en la parte trasera. El automóvil y los indicios quedaron bajo resguardo para su procesamiento por personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

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Otra arma fue localizada en el lugar de los hechos. Aún no se contaba con resultados de pruebas balísticas para determinar si alguna de las armas aseguradas había sido utilizada durante el ataque.

Gutiérrez Santillán explicó que la unidad de inteligencia realizaba trabajo de campo y de análisis. También señaló que no podían afirmar en ese momento que el ataque estuviera ligado con antecedentes de violencia contra la familia del cantante, aunque esa línea no estaba descartada.

La autoridad agregó que las víctimas tenían poco tiempo de residencia en Jalisco. Uno de ellos llevaba poco más de dos meses y el otro cerca de un año, por lo que la investigación debía extenderse a sus estados de origen.

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(IG: @alfredoolivasofficial)

La indagatoria revisó antecedentes de violencia contra la familia Olivas

La Fiscalía mantuvo abierta la posibilidad de que el crimen organizado hubiera participado en la agresión. También revisó si existía alguna conexión con ataques previos contra familiares de Alfredo Olivas ocurridos en Zapopan.

Uno de esos antecedentes ocurrió el 17 de abril de 2021, cuando Iván Alejandro, hermano del cantante, fue asesinado en la colonia San Juan de Ocotán. En ese ataque también murieron su pareja y el hijo de ambos, un bebé de un año y ocho meses.

Otro caso se registró el 14 de diciembre de 2018, cuando Alfredo Olivas Valenzuela, padre del artista, resultó herido tras una agresión armada en su domicilio de la colonia Ciudad de los Niños. Diez días después, un comando irrumpió en el hospital Santa María Chapalita, donde se recuperaba, y sus escoltas repelieron el ataque.

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El propio Alfredo Olivas también había sido víctima de un atentado el 28 de febrero de 2015 durante un concierto en Hidalgo del Parral, Chihuahua. Recibió 6 balazos después de que un hombre y dos acompañantes dispararon 24 veces hacia el escenario.

• La Fiscalía de Jalisco identificó a dos presuntos sicarios por imágenes de videovigilancia, pero no había detenidos.

• El ataque en la taquería Fermín de Zapopan dejó dos muertos y cuatro lesionados; Jesús Aarón Olivas Cázares fue reportado como grave.

• La investigación incluyó tres armas aseguradas, una camioneta abandonada y la revisión de antecedentes de agresiones contra familiares de Alfredo Olivas.