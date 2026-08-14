México Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Houston Dynamo vs LA Galaxy, EN VIVO: cuándo y dónde ver el debut de Chucky Lozano con su nuevo club

El choque tendrá lugar en Houston durante la tarde del sábado, con opciones para seguirlo en vivo desde México

(Jesús Avilés / Infobae México)
(Jesús Avilés / Infobae México)
Guardar

La MLS retomará su actividad después de la primera ronda de la Leagues Cup 2026, y uno de los encuentros que marcará el regreso de la competencia será el juego entre Houston Dynamo y LA Galaxy, partido que podría significar el esperado debut del mexicano Hirving “Chucky” Lozano con el conjunto angelino.

El compromiso se disputará este sábado 15 de agosto en el Shell Energy Stadium, donde Houston buscará mantener el buen momento que atraviesa, mientras que el cuadro angelino intentará reencontrarse con la victoria y mejorar sus números recientes.

¿Cómo llegan Houston Dynamo y LA Galaxy?

(Eric Canha-Imagn Images)
(Eric Canha-Imagn Images)

Houston Dynamo llega con una dinámica positiva. El conjunto texano suma tres victorias consecutivas en la Major League Soccer, luego de imponerse a New England Revolution (2-0), Sporting Kansas City (2-0) y Austin FC (3-0). Antes de esta racha, empató 1-1 ante DC United y consiguió una victoria por 2-1 frente al América de Cali en un amistoso.

PUBLICIDAD

En sus últimos cinco compromisos, Houston ha marcado 10 goles y recibido apenas dos, por lo que buscará aprovechar su buen momento para conseguir otro resultado favorable ante su afición.

La situación del LA Galaxy es distinta. El equipo angelino acumula dos empates consecutivos, ante FC Dallas (0-0) y San Jose Earthquakes (1-1), además de derrotas frente a St. Louis City (1-3) y Los Angeles FC (0-3). Su único triunfo reciente fue ante el América (1-0).

Con tres goles anotados y siete recibidos en sus últimos cinco encuentros, el Galaxy tendrá el reto de frenar a un Houston que llega con mayor confianza.

PUBLICIDAD

Houston Dynamo vs LA Galaxy: ¿cuándo y dónde ver en vivo?

Chucky Lozano ya entrenó con LA Galaxy (X/ @LAGalaxy)
(X /@LAGalaxy)
  • Fecha: sábado 15 de agosto de 2026
  • Hora: 18:30 horas, tiempo del centro de México
  • Estadio: Shell Energy Stadium, Houston, Estados Unidos
  • Transmisión: Apple TV (suscripción de paga)

Temas Relacionados

Chucky LozanoHouston DynamoLA GalaxyMLSmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Bloqueos, accidentes viales y manifestaciones hoy 14 de agosto: Estructura cae sobre camioneta en Paseo Interlomas

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes viales y manifestaciones hoy 14 de agosto: Estructura cae sobre camioneta en Paseo Interlomas

Qué tan certificada está la policía en México: los números que publicó el Inegi en 2026

La brecha entre la Guardia Nacional —con 79% certificado— y las corporaciones estatales —con 61.4%— expone una desigualdad persistente en la profesionalización del sector

Qué tan certificada está la policía en México: los números que publicó el Inegi en 2026

Estructura aplasta camioneta en Interlomas: muere una mujer

El hecho quedó grabado en video y de acuerdo con información difundida, la mujer que manejaba la camioneta afectada, perdió la vida

Estructura aplasta camioneta en Interlomas: muere una mujer

Caen en Mexicali a cinco integrantes de “Los Rusos” por privar de la libertad a un hombre tras persecución

La víctima, un hombre de 31 años, fue localizada con varias lesiones en un domicilio de Villas de Alarcón; cinco sospechosos fueron puestos a disposición de la Fiscalía estatal

Caen en Mexicali a cinco integrantes de “Los Rusos” por privar de la libertad a un hombre tras persecución

Libros México: los títulos más vendidos en Amazon 14 de agosto

Estos libros se han convertido en todos unos best seller en Amazon y no pueden faltar en la lista de lecturas para esta semana

Libros México: los títulos más vendidos en Amazon 14 de agosto
MÁS NOTICIAS

NARCO

Qué tan certificada está la policía en México: los números que publicó el Inegi en 2026

Qué tan certificada está la policía en México: los números que publicó el Inegi en 2026

Caen en Mexicali a cinco integrantes de “Los Rusos” por privar de la libertad a un hombre tras persecución

Andy López Beltrán se reunió con Los Chapitos, asegura Anabel Hernández tras cancelación de visa del hijo de AMLO

Harfuch “defenderá” Estrategia de Seguridad en México en evento de la DEA en Argentina

Identifican a sicarios que asesinaron a primo del cantante Alfredo Olivas

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP 2: Confirman a Kunno, mejor amigo de Ángela Aguilar

La Granja VIP 2: Confirman a Kunno, mejor amigo de Ángela Aguilar

Actriz de Atrevete a Soñar defiende a Danna Paola y arremete contra Kenia Os

Festival Macabro de terror llegará al streaming a través de alianza sin precedentes: cómo y dónde ver

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Gema y Moisés se enfrentarán contra Brianda por el robo de la salvación

El Festival de Café, Chocolate y Pan de Muerto 2026 regresa a la CDMX con muchos sabores, novedades y nueva sede

DEPORTES

Homenaje a Salvador Sánchez: a 44 años del adiós a la leyenda del boxeo mexicano

Homenaje a Salvador Sánchez: a 44 años del adiós a la leyenda del boxeo mexicano

MLS le gana la batalla a la Liga MX: más triunfos en la primera fase de la Leagues Cup 2026

Cruz Azul pierde a tres jugadores en la Leagues Cup de cara a la Jornada 4 del Apertura 2026

Diablos Rojos caen ante Guerreros en el Juego 5 y comprometen su bicampeonato en la LMB

Selección Mexicana Femenil avanza con paso perfecto a Cuartos de Final en el Mundial de Flag Football 2026