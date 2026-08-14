Houston Dynamo vs LA Galaxy, EN VIVO: cuándo y dónde ver el debut de Chucky Lozano con su nuevo club

(Jesús Avilés / Infobae México)

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La MLS retomará su actividad después de la primera ronda de la Leagues Cup 2026, y uno de los encuentros que marcará el regreso de la competencia será el juego entre Houston Dynamo y LA Galaxy, partido que podría significar el esperado debut del mexicano Hirving “Chucky” Lozano con el conjunto angelino.

El compromiso se disputará este sábado 15 de agosto en el Shell Energy Stadium, donde Houston buscará mantener el buen momento que atraviesa, mientras que el cuadro angelino intentará reencontrarse con la victoria y mejorar sus números recientes.

¿Cómo llegan Houston Dynamo y LA Galaxy?

(Eric Canha-Imagn Images)

Houston Dynamo llega con una dinámica positiva. El conjunto texano suma tres victorias consecutivas en la Major League Soccer, luego de imponerse a New England Revolution (2-0), Sporting Kansas City (2-0) y Austin FC (3-0). Antes de esta racha, empató 1-1 ante DC United y consiguió una victoria por 2-1 frente al América de Cali en un amistoso.

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En sus últimos cinco compromisos, Houston ha marcado 10 goles y recibido apenas dos, por lo que buscará aprovechar su buen momento para conseguir otro resultado favorable ante su afición.

La situación del LA Galaxy es distinta. El equipo angelino acumula dos empates consecutivos, ante FC Dallas (0-0) y San Jose Earthquakes (1-1), además de derrotas frente a St. Louis City (1-3) y Los Angeles FC (0-3). Su único triunfo reciente fue ante el América (1-0).

Con tres goles anotados y siete recibidos en sus últimos cinco encuentros, el Galaxy tendrá el reto de frenar a un Houston que llega con mayor confianza.

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Houston Dynamo vs LA Galaxy: ¿cuándo y dónde ver en vivo?

(X /@LAGalaxy)

Fecha: sábado 15 de agosto de 2026

Hora: 18:30 horas, tiempo del centro de México

Estadio: Shell Energy Stadium, Houston, Estados Unidos

Transmisión: Apple TV (suscripción de paga)