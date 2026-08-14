México
Agregar Infobae enGoogle

¡No habrá prórroga! CRT advierte suspensión de líneas celulares terminadas en 0

Si no completan el trámite, se suspenderán gradualmente las llamadas, los mensajes de texto y el servicio de internet en un plazo de 72 horas

Si no completan el trámite, se suspenderán gradualmente las llamadas, los mensajes de texto y el servicio de internet en un plazo de 72 horas
Si no completan el trámite, se suspenderán gradualmente las llamadas, los mensajes de texto y el servicio de internet en un plazo de 72 horas
Guardar

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) advirtió que no habrá una nueva prórroga para vincular las líneas celulares cuyo número termina en 0. La fecha límite para efectuar el procedimiento es este sábado 15 de agosto, por lo que el organismo exhortó a la población a completar el trámite y evitar la suspensión temporal del servicio.

De acuerdo con un comunicado, las compañías telefónicas comenzarán a suspender gradualmente las líneas que no hayan sido vinculadas después del vencimiento del plazo. El proceso se realizará durante las 72 horas posteriores a la fecha límite y afectará las llamadas, los mensajes de texto y la conexión a internet.

PUBLICIDAD

La medida forma parte de una estrategia para eliminar el uso anónimo e ilícito de chips de telefonía móvil. La CRT sostiene que la vinculación permitirá identificar a las personas responsables de las líneas y contribuirá a combatir delitos como la extorsión, la cual, según el organismo, se comete hasta en 80% de los casos mediante llamadas telefónicas.

Hasta el 13 de agosto, alrededor de 71 millones de líneas celulares habían sido vinculadas exitosamente en todo el país.

¿Qué pasará con las líneas celulares que no sean vinculadas?

La falta de vinculación no provocará la pérdida definitiva del número telefónico. Las líneas que sean suspendidas conservarán algunas funciones indispensables mientras sus titulares completan el procedimiento.

PUBLICIDAD

Durante la suspensión, los usuarios continuarán recibiendo alertas sísmicas y podrán llamar al número de emergencias 911. También tendrán acceso a los números de atención ciudadana 079, 088 y 089, además de mantener la posibilidad de comunicarse con el área de atención de su compañía telefónica.

Tres teléfonos móviles sobre una superficie de cemento, uno con pantalla roja que indica "Servicio Suspendido" y un documento con el logo CRT.
La CRT advirtió que las líneas celulares terminadas en 0 que no sean vinculadas antes del 15 de agosto serán suspendidas temporalmente

Una vez realizada la vinculación, el servicio se reactivará de manera inmediata, según la información proporcionada por la CRT. El organismo también señala que no es necesario contar con saldo para completar el trámite y que las plataformas habilitadas por las compañías pueden consultarse desde el portal oficial.

¿Cómo vincular una línea celular terminada en 0?

Las personas usuarias pueden realizar la vinculación directamente desde su celular, mediante el portal web o la aplicación de su compañía telefónica. Otra opción es acudir a un centro de atención a clientes del operador correspondiente.

Para hacer el trámite presencial se debe presentar una identificación oficial vigente que contenga la Clave Única de Registro de Población (CURP). El procedimiento puede efectuarse incluso después de que la línea haya sido suspendida, pues el número se conservará y los servicios serán restablecidos cuando concluya la vinculación.

La CRT recomienda ingresar únicamente a las plataformas oficiales de las compañías telefónicas. Los enlaces autorizados pueden consultarse en el sitio registratulinea.crt.gob.mx, desde donde los usuarios pueden seleccionar su operador y comenzar el procedimiento.

Calendario de vinculación de líneas celulares en 2026

La obligación no concluye con los números terminados en 0. El calendario oficial establece diferentes fechas límite de acuerdo con el último dígito de cada línea celular:

  • Terminación 0: 15 de agosto.
  • Terminación 1: 31 de agosto.
  • Terminación 2: 15 de septiembre.
  • Terminación 3: 30 de septiembre.
  • Terminación 4: 15 de octubre.
  • Terminación 5: 31 de octubre.
  • Terminación 6: 15 de noviembre.
  • Terminación 7: 30 de noviembre.
  • Terminación 8: 15 de diciembre.
  • Terminación 9: 31 de diciembre.

Después de cada vencimiento, las compañías iniciarán la suspensión gradual de las líneas correspondientes que continúen sin vinculación.

Una mano sostiene un smartphone. La pantalla muestra el logo de CRT, la URL registratulinea.crt.gob.mx, un triángulo de alerta y símbolos de teléfono y persona.
La CRT advirtió que las líneas celulares terminadas en 0 que no sean vinculadas antes del 15 de agosto serán suspendidas temporalmente

CRT reitera que no habrá prórroga

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones insistió en que el plazo para los números terminados en 0 es definitivo. Quienes deseen conservar el servicio sin interrupciones deberán completar la vinculación a más tardar el 15 de agosto.

Aunque el incumplimiento ocasionará la suspensión temporal de llamadas, mensajes e internet, los usuarios podrán recuperar completamente el servicio al realizar el trámite. La recomendación principal es no esperar hasta que la línea sea suspendida y utilizar exclusivamente los canales oficiales para evitar fraudes o entregar información personal en sitios falsos.

Temas Relacionados

Registro celularRegistro de líneas telefónicas MéxicoCURPmexico-serviciosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

México envía tercer vuelo a Colombia con ayuda humanitaria: suman 58 toneladas

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno colombiano pidió ayuda a México, sin embargo, no viajaron rescatistas militares debido a que “pedían otra certificación”

México envía tercer vuelo a Colombia con ayuda humanitaria: suman 58 toneladas

Morena ve campaña política internacional en retiro de visa a Andy López Beltrán: respalda acusación de Sheinbaum sobre injerencia

El partido político calificó el retiro del documento como un mecanismo de injerencia política

Morena ve campaña política internacional en retiro de visa a Andy López Beltrán: respalda acusación de Sheinbaum sobre injerencia

Houston Dynamo vs LA Galaxy, EN VIVO: cuándo y dónde ver el debut de Chucky Lozano con su nuevo club

El choque tendrá lugar en Houston durante la tarde del sábado, con opciones para seguirlo en vivo desde México

Houston Dynamo vs LA Galaxy, EN VIVO: cuándo y dónde ver el debut de Chucky Lozano con su nuevo club

Festival Macabro de terror llegará al streaming a través de alianza sin precedentes: cómo y dónde ver

Las proyecciones llegarán a recintos emblemáticos de la capital con oferta local e internacional, mientras la colaboración con una plataforma especializada extiende la oferta para la comunidad del terror

Festival Macabro de terror llegará al streaming a través de alianza sin precedentes: cómo y dónde ver

Qué tan certificada está la policía en México: los números que publicó el Inegi en 2026

La brecha entre la Guardia Nacional —con 79% certificado— y las corporaciones estatales —con 61.4%— expone una desigualdad persistente en la profesionalización del sector

Qué tan certificada está la policía en México: los números que publicó el Inegi en 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

Qué tan certificada está la policía en México: los números que publicó el Inegi en 2026

Qué tan certificada está la policía en México: los números que publicó el Inegi en 2026

Caen en Mexicali a cinco integrantes de “Los Rusos” por privar de la libertad a un hombre tras persecución

Andy López Beltrán se reunió con Los Chapitos, asegura Anabel Hernández tras cancelación de visa del hijo de AMLO

Harfuch “defenderá” Estrategia de Seguridad en México en evento de la DEA en Argentina

Identifican a sicarios que asesinaron a primo del cantante Alfredo Olivas

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP 2: Confirman a Kunno, mejor amigo de Ángela Aguilar y Nodal

La Granja VIP 2: Confirman a Kunno, mejor amigo de Ángela Aguilar y Nodal

Actriz de Atrevete a Soñar defiende a Danna Paola y arremete contra Kenia Os

Festival Macabro de terror llegará al streaming a través de alianza sin precedentes: cómo y dónde ver

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Gema y Moisés se enfrentarán contra Brianda por el robo de la salvación

El Festival de Café, Chocolate y Pan de Muerto 2026 regresa a la CDMX con muchos sabores, novedades y nueva sede

DEPORTES

América Femenil estrena su renovado Mini Estadio en Coapa tras un histórico paso ganador

América Femenil estrena su renovado Mini Estadio en Coapa tras un histórico paso ganador

Homenaje a Salvador Sánchez: a 44 años del adiós a la leyenda del boxeo mexicano

Houston Dynamo vs LA Galaxy, EN VIVO: cuándo y dónde ver el debut de Chucky Lozano con su nuevo club

MLS le gana la batalla a la Liga MX: más triunfos en la primera fase de la Leagues Cup 2026

Cruz Azul pierde a tres jugadores en la Leagues Cup de cara a la Jornada 4 del Apertura 2026