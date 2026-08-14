¡No habrá prórroga! CRT advierte suspensión de líneas celulares terminadas en 0

Si no completan el trámite, se suspenderán gradualmente las llamadas, los mensajes de texto y el servicio de internet en un plazo de 72 horas

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La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) advirtió que no habrá una nueva prórroga para vincular las líneas celulares cuyo número termina en 0. La fecha límite para efectuar el procedimiento es este sábado 15 de agosto, por lo que el organismo exhortó a la población a completar el trámite y evitar la suspensión temporal del servicio.

De acuerdo con un comunicado, las compañías telefónicas comenzarán a suspender gradualmente las líneas que no hayan sido vinculadas después del vencimiento del plazo. El proceso se realizará durante las 72 horas posteriores a la fecha límite y afectará las llamadas, los mensajes de texto y la conexión a internet.

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La medida forma parte de una estrategia para eliminar el uso anónimo e ilícito de chips de telefonía móvil. La CRT sostiene que la vinculación permitirá identificar a las personas responsables de las líneas y contribuirá a combatir delitos como la extorsión, la cual, según el organismo, se comete hasta en 80% de los casos mediante llamadas telefónicas.

Hasta el 13 de agosto, alrededor de 71 millones de líneas celulares habían sido vinculadas exitosamente en todo el país.

¿Qué pasará con las líneas celulares que no sean vinculadas?

La falta de vinculación no provocará la pérdida definitiva del número telefónico. Las líneas que sean suspendidas conservarán algunas funciones indispensables mientras sus titulares completan el procedimiento.

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Durante la suspensión, los usuarios continuarán recibiendo alertas sísmicas y podrán llamar al número de emergencias 911. También tendrán acceso a los números de atención ciudadana 079, 088 y 089, además de mantener la posibilidad de comunicarse con el área de atención de su compañía telefónica.

La CRT advirtió que las líneas celulares terminadas en 0 que no sean vinculadas antes del 15 de agosto serán suspendidas temporalmente

Una vez realizada la vinculación, el servicio se reactivará de manera inmediata, según la información proporcionada por la CRT. El organismo también señala que no es necesario contar con saldo para completar el trámite y que las plataformas habilitadas por las compañías pueden consultarse desde el portal oficial.

¿Cómo vincular una línea celular terminada en 0?

Las personas usuarias pueden realizar la vinculación directamente desde su celular, mediante el portal web o la aplicación de su compañía telefónica. Otra opción es acudir a un centro de atención a clientes del operador correspondiente.

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Para hacer el trámite presencial se debe presentar una identificación oficial vigente que contenga la Clave Única de Registro de Población (CURP). El procedimiento puede efectuarse incluso después de que la línea haya sido suspendida, pues el número se conservará y los servicios serán restablecidos cuando concluya la vinculación.

La CRT recomienda ingresar únicamente a las plataformas oficiales de las compañías telefónicas. Los enlaces autorizados pueden consultarse en el sitio registratulinea.crt.gob.mx, desde donde los usuarios pueden seleccionar su operador y comenzar el procedimiento.

Calendario de vinculación de líneas celulares en 2026

La obligación no concluye con los números terminados en 0. El calendario oficial establece diferentes fechas límite de acuerdo con el último dígito de cada línea celular:

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Terminación 0: 15 de agosto.

Terminación 1: 31 de agosto.

Terminación 2: 15 de septiembre.

Terminación 3: 30 de septiembre.

Terminación 4: 15 de octubre.

Terminación 5: 31 de octubre.

Terminación 6: 15 de noviembre.

Terminación 7: 30 de noviembre.

Terminación 8: 15 de diciembre.

Terminación 9: 31 de diciembre.

Después de cada vencimiento, las compañías iniciarán la suspensión gradual de las líneas correspondientes que continúen sin vinculación.

La CRT advirtió que las líneas celulares terminadas en 0 que no sean vinculadas antes del 15 de agosto serán suspendidas temporalmente

CRT reitera que no habrá prórroga

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones insistió en que el plazo para los números terminados en 0 es definitivo. Quienes deseen conservar el servicio sin interrupciones deberán completar la vinculación a más tardar el 15 de agosto.

Aunque el incumplimiento ocasionará la suspensión temporal de llamadas, mensajes e internet, los usuarios podrán recuperar completamente el servicio al realizar el trámite. La recomendación principal es no esperar hasta que la línea sea suspendida y utilizar exclusivamente los canales oficiales para evitar fraudes o entregar información personal en sitios falsos.

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