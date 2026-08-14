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México envía tercer vuelo a Colombia con ayuda humanitaria: suman 58 toneladas

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno colombiano pidió ayuda a México, sin embargo, no viajaron rescatistas militares debido a que “pedían otra certificación”

Una aeronave de transporte militar de la 'Fuerza Aérea Mexicana' transporta ayuda humanitaria a Colombia.
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México realiza el tercer envío de ayuda humanitaria a Colombia, tras el sismo de 7.4 grados que sacudió el país sudamericano el pasado 10 de agosto. Con la salida de dos aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana desde la Base Aérea Militar de Santa Lucía, suman ya 58 toneladas de insumos, incluidas 4 toneladas de insumos médicos, destinadas a la población afectada.

La Secretaría de la Defensa Nacional detalló que este tercer vuelo partió a las 06:40 horas con 19 integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, quienes trasladaron 854 despensas equivalentes a 19.5 toneladas de alimentos y productos básicos. De acuerdo con la información oficial, el puente aéreo se activa ante la magnitud de la emergencia y la interrupción de servicios en varias zonas de Colombia.

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México ha enviado 58 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia

Las autoridades mexicanas informaron que, entre el 12 y 14 de agosto, se han movilizado tres vuelos con un total de 58 toneladas de ayuda humanitaria, cifra que incluye agua embotellada, medicamentos y despensas, así como equipo para la atención primaria de las personas afectadas. El primer envío, realizado la mañana del 12 de agosto, incluyó 19.5 toneladas de insumos y la participación de personal especializado para colaborar en las tareas de rescate.

México envía tercer vuelo a Colombia
México envía tercer vuelo a Colombia (Secretaría de la Defensa Nacional)

La presidenta Sheinbaum indicó que, a petición del gobierno colombiano, se priorizó el envío de agua y medicamentos y que la coordinación se mantiene a través de las cancillerías de ambos países. Sobre la presencia de brigadas mexicanas, la mandataria aclaró que el agrupamiento de Ayuda Humanitaria “Cali”, compuesto por 255 especialistas y 20 binomios caninos, permanece en reserva y en alerta para un posible despliegue, en tanto se resuelven los requisitos administrativos solicitados por Colombia.

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Colombia no autorizó brigada de rescatistas de la Defensa

Durante la conferencia matutina de este 13 de agosto, la presidenta Sheinbaum explicó que el gobierno colombiano solicitó una certificación adicional para permitir el ingreso de la brigada de rescatistas de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que impidió su traslado junto con los vuelos de ayuda humanitaria. “Están certificados, pero ahora piden otra certificación, entonces, estamos llevando a través de aviones Hércules despensas, insumos médicos y otras cosas que solicitan”, dijo Sheinbaum.

La mandataria enfatizó que la brigada mexicana tiene experiencia internacional y ha participado en misiones en 98 países. Sin embargo, subrayó que la colaboración internacional depende de la solicitud y autorización formal de los países receptores. México mantiene la disposición de enviar personal de rescate en cuanto se obtenga la acreditación correspondiente.

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