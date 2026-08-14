Andy López Beltrán se reunió con Los Chapitos, asegura Anabel Hernández tras cancelación de visa del hijo de AMLO

Anabel Hernández reveló que el hijo de AMLO se ha reunido con Los Chapitos. Crédito: Cuartoscuro

Guardar

La periodista Anabel Hernández aseguró este viernes, en una entrevista con la periodista Carmen Aristegui, que muy probablemente, como Ismael El Mayo Zambada ha colaborado y ha hablado en Estados Unidos, lo mismo han hecho los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán que se encuentran detenidos en el país vecino del norte, Joaquín y Ovidio Guzmán López.

“En uno de los pasajes más importantes del libro La Historia Secreta, hablo de cómo Andy López Beltrán tuvo contacto directo con Iván, Alfredo, Ovidio y Joaquín Guzmán, es decir, tenía relación directa con Los Chapitos”, señaló.

Dijo tener información específica de gente del propio grupo de Andy López Beltrán, que trabajaba directamente con él, en la oficina del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que vivió y vio las reuniones en las que se reunían el hijo del ex mandatario con los hijos de El Chapo Guzmán.

PUBLICIDAD

Señaló que posiblemente esta sea una de las razones por las que el gobierno estadounidense decidió que se le retirara la visa a Andy López Beltrán.

También habló sobre los presuntos vínculos de López Beltrán con las redes de huachicol, vinculadas con diversos grupos de la delincuencia organizada.

A Andy López Beltrán se le retiró su visa el pasado jueves. (IG: @andresmanuellopezbeltran_)

Señaló que el retiro de visa, las acusaciones y los expedientes que se están formulando sobre Andy López Beltrán tienen que ver también con los vínculos del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de origen, con la delincuencia organizada.

Expuso que la base de su nuevo libro Narcocracia, es una larguisima confesión de Sergio Villarreal, alias El Grande, miembro del comando central del Cártel de Sinaloa durante muchos años, quien declaró en Estados Unidos, contra más de 30 funcionarios públicos en México, de todos los partidos políticos y sexenios. Menciona a dos de ellos: Genaro García Luna, quien ya se encuentra detenido en EEUU y tiene una sentencia de más de 36 años de prisión, y otro de los personajes contra los que declaró muy puntualmente el ex narcotraficante es el ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

PUBLICIDAD

“Este retiro de visa de Andy tiene que ver con investigaciones mucho más amplias que llegan directamente a el ex presidente y a una buena parte del régimen de Morena que nace de origen contaminado por la delincuencia organizada”, señaló la periodista en la entrevista.

EEUU retira visa a Andy López Beltrán

Cabe destacar que el pasado jueves se dio a conocer que el gobienro de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, revocó la visa para ingresar a ese país a Andrés Andy López Beltrán, uno de los hijos de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ex presidente de México que gobernó de 2018 a 2024, y que esta acción había sido ordenada por el secretario de Departamento de Estado, Marco Rubio, y por Christopher Landau, subsecretario de esa dependencia.

PUBLICIDAD

En respuesta, el hijo de López Obrador publicó en sus redes sociales una carta dirigida al presidente Donald Trump, en la que calificó la decisión como un acto politiquero y propagandístico sin sustento legal ni prueba alguna en su contra.

Marco Rubiop ordenó el retiro de la visa del hijo de AMLO. Europa Press/Contacto/Russian Foreign Ministry's o

López Beltrán, en su misiva, sostiene que los funcionarios estadounidenses “no cuentan con ninguna prueba contra mi persona, acerca de algún acto inmoral o delictivo, porque siempre he guiado mi vida pública y privada con ideales, principios y honestidad infundidos por mis padres y practicados por convicción en mi quehacer político”.

La cancelación de López Beltrán se suma a una lista de más de 50 políticos mexicanos, la mayoría de Morena, que han perdido su visa desde el año pasado. Entre los políticos afectados se encuentran gobernadores como Marina del Pilar Ávila, de Baja California, Alfonso Durazo, de Sonora, así como alcaldes fronterizos y otros funcionarios. El Departamento de Estado no ha revelado las razones individuales de ninguna de las cancelaciones.

PUBLICIDAD