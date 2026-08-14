El Festival de Café, Chocolate y Pan de Muerto 2026 regresa a la CDMX con muchos sabores, novedades y nueva sede

Estas son las fechas, costos y detalles sobre el evento relacionado al Día de Muertos en la CDMX. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

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El Festival de Café, Chocolate y Pan de Muerto regresa a la Ciudad de México con su décima edición, la más ambiciosa hasta ahora: nueva sede, más de 100 propuestas gastronómicas y, por primera vez, una experiencia inmersiva para los visitantes.

El evento marca un plan gratuito para disfrutar con toda la familia previo a los festejos de Día de Muertos en la CDMX, dónde la celebración ya se ha vuelto todo un hito a nivel internacional con múltiples eventos y desfiles.

El evento se realizará los días 24 y 25 de octubre de 2026, de 10:00 a 19:00 horas, con entrada gratuita para el público en general.

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Festival de Café, Chocolate y Pan de Muerto anuncio con su sede pasada/ Instagram

Nueva sede en Tlalpan

El acceso al predio será exclusivamente por la entrada 19. Quienes opten por el transporte público pueden tomar el Tren Ligero y descender en la estación Xomali, desde donde el recinto queda a unos minutos a pie.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para conmemorar su décimo aniversario, el festival abandona sus recintos anteriores y se traslada al Tecnológico de Monterrey campus CDMX, ubicado en Calzada México-Xochimilco 4864, colonia Guadalupe Tlalpan, alcaldía Tlalpan.

El acceso al predio será exclusivamente por la entrada 19. Quienes opten por el transporte público pueden tomar el Tren Ligero y descender en la estación Xomali, desde donde el recinto queda a unos minutos a pie.

Qué habrá en el festival

Entre las novedades de este año destaca una experiencia inmersiva, que se suma por primera vez al programa. El festival también contempla talleres, charlas, un desfile de catrinas y música en vivo. (Jesús Tovar Sosa/Infobae/México)

La décima edición reunirá más de 100 propuestas, con café de distintas regiones del país, cacao y chocolate artesanal, artesanías y un área gastronómica. Se incorpora también un espacio de pícnic al aire libre para disfrutar los productos en el recinto.

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Entre las novedades de este año destaca una experiencia inmersiva, que se suma por primera vez al programa. El festival también contempla talleres, charlas, un desfile de catrinas y música en vivo.

Un cartel promociona el Festival de Café, Chocolate y Pan de Muerto de la Ciudad de México, que se celebra el 24 y 25 de octubre de 2026 con entrada libre. (Captura de pantalla/Instagram)

Quiénes están detrás del evento

El festival es organizado por tres colectivos: Central Bazar CDMX, Cacao y Chocolate Mexicano y De Café, Chocolate y Otras Delicias. Los tres trabajan en conjunto desde al menos 2022, cuando el evento celebró su séptima edición con el respaldo de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, según la cartelera oficial del gobierno capitalino.

En 2019, el festival llegó a su cuarta edición con sede en el Deportivo del SME, en Coapa. Para 2022 se realizó en el Centro de Convenciones Churubusco, en la Calzada de Tlalpan, y en 2023 volvió al mismo recinto para su octava edición, acorde con la cartelera cultural de la CDMX.

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Una temporada cargada de festivales

En 2023 ya acumulaba 22 ediciones y se realizaba también en Coyoacán. En mayo de 2025 llevó su formato a Querétaro, en Luis Pasteur Sur 91, con más de 30 productores de siete estados, lo que confirma que el evento trasciende la capital. (iStock)

El de Tlalpan no será el único evento de este tipo en octubre. El Festival Artesanal de Café, Chocolate y Más celebrará su edición 47 el 17 y 18 de octubre, en Jalapa 38, Roma Norte, con productos de 12 estados de la república y un concurso de la Mejor Catrina con más de 5 mil pesos en premios.

En 2023 ya acumulaba 22 ediciones y se realizaba también en Coyoacán. En mayo de 2025 llevó su formato a Querétaro, en Luis Pasteur Sur 91, con más de 30 productores de siete estados, lo que confirma que el evento trasciende la capital.

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Días después, del 29 de octubre al 1 de noviembre, el Museo Diego Rivera Anahuacalli, en Coyoacán, albergará la 16ª edición de Cacao Para Todos, con degustaciones de tejate, tascalate, pozol y chocolate de metate, además de talleres y conferencias, con ingreso también gratuito.

Este último festival tiene la trayectoria mejor documentada de los tres. Nació en 2014 como una iniciativa conjunta entre el proyecto cultural Artefacto México y un chocolatero artesanal que buscaban un espacio digno para comercializar productos auténticos, según detalla el sitio oficial del evento.

Con el tiempo, los organizadores consolidaron tres proyectos bajo un mismo techo: Cacao Para Todos, dedicado a chocolates artesanales de más de 20 productores mexicanos; Nawal Cacao, enfocado en bebidas tradicionales con cacao puro; y Artefacto México, orientado a artesanías de comunidades indígenas.

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