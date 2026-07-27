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Tamaulipas detecta 5 escuelas más con modalidad militarizada tras caso Dafne Zapata: modelo educativo no está permitido por la SEP

Mario Delgado hizo un llamado a las entidades federativas a revisar y verificar que no existan centros educativos bajo este modelo

Mario Delgado habla sobre la educación militarizada. (Presidencia)
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Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), informó que no están permitidos los modelos educativos militarizados en el país luego de que se difundió el caso de Dafne Zapata, adolescente de 13 años de edad que falleció dentro de la Academia Militarizada Marina Doenitz en Tamaulipas.

Durante la conferencia de prensa matutina de este lunes, el funcionario detalló que ni en la Ley General de Educación ni en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentra autorizada esta modalidad educativa.

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Además, destacó que la Nueva Escuela Mexicana se sustenta en un enfoque de Derechos Humanos que tampoco permite el maltrato en contra de menores de edad, quienes también son protegidos ante la ley para evitar que sean víctimas de este delito.

No está autorizada por la ley ningún tipo de educación tipo militarizada. Ni la Secretaría de Educación ni la Defensa Nacional autorizan este tipo de modalidades”, explicó.

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Hasta el momento van tres personas detenidas por el caso de Dafne Zapata, entre ellos el director de la Academia Militarizada Marina Doenitz, Jorge Luis "N", y la principal encargada de supervisar a los alumnos, Estrellita "N". (Redes sociales)
Hasta el momento van tres personas detenidas por el caso de Dafne Zapata, entre ellos el director de la Academia Militarizada Marina Doenitz, Jorge Luis "N", y la principal encargada de supervisar a los alumnos, Estrellita "N". (Redes sociales)

Con esto, dijo, la modalidad educativa militarizada no se encuentra estrictamente prohibida, sino que las leyes mismas no permitirían que se lleven a cabo acciones que puedan atentar contra los derechos de las infancias y adolescencias.

“La impartición de educación militar en instituciones de educación básica resulta incompatible con fines, principios constitucionales y legales que rigen dicho tipo educativo”, dijo el funcionario al leer un comunicado previamente difundido por la SEP.

Detectan cinco escuelas más bajo esta modalidad en Tamaulipas: SEP ha intentado comunicarse con mamá de Dafne

Mujer joven con trenzas, camiseta de gimnasio negra y mano izquierda vendada haciendo señal de victoria. Fotografía de joven en uniforme sobre arreglo floral
Dafne Zapata se suma al caso de Erick Torbellín, un menor de edad que falleció dentro de una escuela militarizada ubicada en la Ciudad de México. (Infobae México )

Como parte de las acciones realizadas tras la muerte de Dafne, Mario Delgado dijo que fueron ubicadas en Tamaulipas 5 escuelas más que también funcionan bajo la modalidad militarizada, y señaló que “de inmediato se van a revisar sus permisos”.

Respecto a Dafne, quien falleció el pasado 16 de julio a causa de asfixia por sumersión, el funcionario detalló que han intentado entablar comunicación con la madre, Alejandra Quintos, pero no se ha podido concretar debido a que la defensa de la mujer así se lo recomendó.

“Estamos en contacto con el Secretario de Educación Pública de Tamaulipas, con el gobernador (Américo Villarreal), están ya ellos en la Fiscalía del Estado tomando cartas en el asunto. Por nuestra parte, hemos buscado establecer contacto con la mamá de esta niña que desafortunadamente falleció. No hemos logrado tener contacto porque entiendo que sus abogados eso le han recomendado, pero vamos a insistir en hablar con ella y platicar para apoyarla”, aseguró.

Llamó a las entidades a supervisar que no se brinde esta modalidad educativa

Mario Delgado sobre escuelas militarizadas Dafne Zapata
Foto: Captura de pantalla- Conferencia de prensa matutina

Mario Delgado también hizo un llamado a los gobernadores para que verifiquen y supervisen que esta modalidad educativa no se brinde en las escuelas, ya que se ha detectado que tienen permisos pero se ostentan como academias militarizadas.

Por el caso de Dafne hay tres personas detenidas, entre los que se encuentran Jorge Luis “N”, director de la Academia Militarizada Doenitz, la encargada de supervisar a los alumnos, Estrellita “N”, y una exalumna de 18 años llamada Danna Yanina “N”.

Alejandra Quintos, madre de la adolescente, denunció que fue Estrellita “N” la encargada de informarle el estado de salud de su hija durante los cuatro días que permaneció en el lugar.

De acuerdo con su testimonio, la mujer le dijo que Dafne vomitaba la comida que no le gustaba, le notificó sobre una caída que había tenido durante un entrenamiento que le provocó lesiones en la cara y le dijo que se había sentido mal y fue necesario llevarla con un doctor.

Funeral de Dafne Zapata luego de morir dentro de las instalaciones de la Academia Militarizada Marina Doenitz. (Crédito: Facebook | Alejandra Quintozz)
Funeral de Dafne Zapata luego de morir dentro de las instalaciones de la Academia Militarizada Marina Doenitz. (Crédito: Facebook | Alejandra Quintozz)

El 16 de julio fue cuando Alejandra Quintos recibió una llamada de la mujer en la que le decía que su hija se había desvanecido cuando se bañaba, y luego de pasarle el teléfono a otra persona, ésta le notificó que Dafne estaba muerta.

La madre también mencionó que durante una conversación la mujer le dijo que tuvo que bañar a Dafne debido a los malestares que presentaba; una acción para la que no brindó su consentimiento ni se le preguntó de manera previa.

La necropsia realizada días después por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas contradijo la versión tanto de Estrellita “N” como el propio director, Jorge Luis “N”, quien también aseguró que Dafne se había desvanecido cuando se bañaba; la adolescente en realidad murió a causa de asfixia por sumersión.

Este lunes se realiza la audiencia de imputación en contra de Danna Yanina “N”, quien era exalumna de la academia. Su madre ha denunciado que también era víctima de maltratos e incluso de presuntos abusos sexuales por parte del hermano de Estrellita “N”; mientras que será el jueves 30 cuando se lleve a cabo la de dicha mujer y el director.

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