Vandalizan y se roban partes de lámparas estilo antiguo de Metro Hidalgo, CDMX: usuarios se transportan a otra época en redes

Este video presenta una lámpara decorativa de pared encendida y áreas con infraestructura expuesta en una estación de metro. Se observan personas en los andenes y barreras de seguridad naranjas en el piso. Las imágenes documentan el estado de las instalaciones en la estación Metro Hidalgo de la Ciudad de México, donde se reportó el robo de partes de lámparas ornamentales. Este contenido es una cobertura de evento.

Este lunes comenzaron a circular imágenes de algunas de las lámparas del metro Hidalgo violentadas, parcialmente arrancadas y piezas robadas, por lo que usuarios de redes sociales se quejaron de la delincuencia y la imagen que proyectamos como sociedad días antes del Mundial 2026, cuyas sedes del país son en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Y es que los candelabros y lámparas estilo época victoriana causaron polémica, muchos usaron burlas e ironías por el contraste al ser una zona popular alejada de zonas consideradas adineradas o de lujo de la ciudad, sin embargo a muchos otros les generó nostalgia y consideraron divertido disfrazarse de época y vivir una fantasía momentánea o sentirse paete de un cuento histórico o novela.

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A unos días del Mundial algunas lámparas fueron vandalizadas y les robaron algunas piezas Foto: Redes sociales

En redes sociales los usuarios desbordaron creatividad e imaginaron vivir en esa época con la vestimenta correspondiente y modales acorde a la monarquía europea como la hemos visto en películas y series famosas.

Algunos hicieron referencias a famosos cuentos como el de La Bella y la Bestia, usando un disfraz de este personaje subiendo las escaleras donde se encuentra el candelabro más grande y principal.

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Usuarios de redes ironizaron disfraces de época emulando películas como La Bella y la Bestia aprovechando el candelabro principal del Metro Hidalgo

Otros recordaron imágenes de la película del Titanic debido a las múltiples goteras que hay y que suelen inundar ciertas partes, incluso en algunos sitios chorrea el agua de lluvia por las lámparas lo que añade un miedo extra de posible electrocución.

Las remodelaciones en el Metro de la Ciudad de México para el Mundial 2026 se encuentran en su etapa final, operando contra el reloj. Los trabajos se han concentrado principalmente en 15 estaciones de las Líneas 2 y 8, con especial enfoque en el tramo de Hidalgo a Tasqueña de la Línea 2.

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El video muestra a varias personas vestidas con atuendos del siglo XIX dentro y fuera de un tren en una estación de metro moderna. Los pasajeros con trajes de época interactúan en la taquilla y abordan un vagón con asientos verdes. Un hombre lleva un gramófono dentro del tren. Las escenas presentan la combinación de vestimenta de época con la infraestructura de transporte actual de la Ciudad de México. La grabación es una pieza de contenido de redes sociales tipo meme.

Sin embargo Línea 2 (Línea Azul), es la intervención más visible. Las obras iniciaron en marzo e incluyen mejoras estéticas, técnicas y funcionales. Debido a manifestaciones recientes, la entrega oficial de las obras y la normalización del servicio han tenido ajustes de último minuto a días del arranque mundialista.Estaciones intervenidas.

La inversión total asciende a 474 millones de pesos, abarcando acabados de lujo (como muros tipo mármol y candelabros) junto con trabajos operativos.

Una pareja vestida con atuendos de época, incluyendo un traje rojo y un vestido negro y dorado, realiza una coreografía de vals en la estación Metro Hidalgo de la Ciudad de México. Las escenas muestran a los individuos bailando en una escalera de mármol y en el andén de la estación, junto a un tren. El lugar presenta elementos decorativos como candelabros y apliques de pared. Otros transeúntes con ropa contemporánea son visibles en el fondo. El video documenta una creación de contenido para redes sociales.

Adrián Rubalcava, director del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México, salió a defender a través de su cuenta de X la remodelación de la estación Hidalgo tras la avalancha de burlas que generaron los candelabros dorados de estilo barroco instalados en sus andenes.

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La polémica estalló el 22 de mayo, cuando usuarios comenzaron a circular imágenes de las nuevas luminarias colocadas en la estación Hidalgo de la Línea 2, que comparte transbordo con la Línea 3.

Las piezas —de base curva con volutas, acabado dorado brillante y faroles tipo linterna— recuerdan a la ornamentación francesa del siglo XVIII y contrastan de forma radical con la estética industrial a la que los pasajeros capitalinos están acostumbrados.

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En cuestión de horas, la estación fue protagonista de memes: “Bienvenidos a Versalles”, escribió una usuaria en X; otros compartieron fotomontajes de aristócratas esperando el convoy o referencias a la serie Bridgerton, de Netflix.

Reprograman entrega de obras de la Línea 2 del Metro

Clara Brugada Molina, jefa de gobierno de la Ciudad de México, canceló la entrega de obras de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC). Se tenía programado que la tarde de este martes 9 de junio se llevara a cabo la ceremonia de inauguración en la terminal Tasqueña, la que recientemente fue remodelada.

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Y es que, luego de cuatro meses de trabajos, cambio de pintura, nueva imagen y la renovación de equipo técnico en la Línea 2 del Metro CDMX, la mandataria tuvo que suspender la entrega de las obras. Cabe recordar que Clara Brugada insistió en que las obras en el Metro CDMX terminarán antes del inicio de la Copa Mundial 2026.

Fue poco antes de las 13:00 horas que las autoridades informaron sobre la reprogramación del evento. A pesar de que se tenía considerado que esta tarde se hiciera un recorrido por las instalaciones, el gabinete de la jefa de gobierno no pudo visitar las nuevas instalaciones de la línea azul, por lo que dejó a los capitalinos a la expectativa de conocer si ya opera en su totalidad la Línea 2.

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De acuerdo con la información que difundió la jefatura de gobierno capitalino, las manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) sobre la Calzada de Tlalpan provocaron un ajuste en la agenda de último minuto, razón por la que no se llevó a cabo la entrega de obras en la Línea 2.

Con la promesa de tener concluidas las obras para el Mundial 2026, las autoridades capitalinas apresuraron los últimos ajustes en el Metro CDMX. Sin embargo, el evento oficial de las autoridades no se ha realizado; los usuarios tienen que lidiar con la confusión de cómo opera el servicio y los rezagos de los trabajos apresurados.

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