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Pop-Up de Harry Styles en CDMX: fechas, horarios y cómo acceder a la tienda exclusiva

Te decimos todos los detalles para que no te pierdas la experiencia

Harry Styles durante un concierto en Londres (Dave J Hogan/Getty Images)
Harry Styles durante un concierto en Londres (Dave J Hogan/Getty Images)
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El formato pop up store marcará la experiencia de los fans de Harry Styles en la Ciudad de México, al ofrecer un espacio temporal y exclusivo dedicado al artista. Esta tienda efímera permitirá a los seguidores adquirir mercancía oficial y disfrutar de dinámicas únicas relacionadas con la gira Together, Together.

Fechas y horarios

El concepto pop up consiste en instalar tiendas por tiempo limitado y en ubicaciones estratégicas. En este caso, la Harry Styles Pop-Up Store abrirá en Lucerna 32, colonia Juárez, CDMX, del 31 de julio al 10 de agosto de 2026, permaneciendo cerrada únicamente el 3 de agosto.

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La sede fue elegida por su cercanía a zonas de alta afluencia y fácil acceso para fans locales y visitantes de otras regiones.

¿Cómo será la dinámica de acceso?

La tienda operará de 11:00 a 19:00 horas. Los tarjetahabientes American Express tendrán acceso prioritario de 11:00 a 12:00 horas, antes de la apertura al público general, que será de 12:00 a 19:00 horas.

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pop up store harry styles
(Instagram)

El acceso anticipado está disponible presentando una tarjeta de dicha insitución bancaria y se ingresará conforme al orden de llegada y sin costo extra.

Durante todo el horario de la pop up, los tarjetahabientes contarán con fila y caja de cobro exclusiva, donde solo podrán pagar con su tarjeta.

Además, tendrán derecho a comprar hasta dos artículos de mercancía exclusiva y oficial por persona, hasta agotar existencias. Como incentivo adicional, recibirán un sticker de regalo por cada compra, limitado a uno por día y sujeto a disponibilidad.

Recomendaciones para asistir a la pop up

Quienes planean acudir deben considerar llegar temprano, especialmente si desean aprovechar el acceso anticipado o adquirir productos de edición limitada, que suelen agotarse en las primeras horas.

Harry Styles
Se anunciaron puntos de hidratación sin costo dentro del Estadio GNP Seguros. (Ocesa)

El acceso está sujeto a la capacidad del local y es posible que se formen filas en la entrada y área de cajas. Organizadores sugieren revisar los horarios actualizados en el sitio oficial antes de asistir y portar protección solar, agua y ropa cómoda.

Para quienes no cuentan con American Express, la recomendación es acudir después de las 12:00 horas.

El staff del evento implementará medidas de seguridad y protocolos sanitarios para resguardar la experiencia de los asistentes.

Qué más hacer con temática de Harry Styles en CDMX

La efervescencia por Harry Styles en la Ciudad de México incluirá la llegada de su figura de cera al Museo de Cera, ubicado en Londres 6, colonia Juárez.

Harry Styles
Harry Styles performs to a sold out crowd on Night 1 of his 12 show residency at Wembley Stadium 12/06/26

La escultura estará disponible para el público desde la semana previa a los conciertos, permitiendo a los fans fotografiarse y compartir la experiencia en redes sociales.

El museo abrirá de 11:00 a 19:00 horas, con entrada individual de 220 pesos para adultos y 180 pesos para niños, estudiantes e INAPAM. También ofrecerá paquetes especiales con acceso a otras atracciones y experiencias. La visita al museo se suma a la agenda de actividades recomendadas para quienes asistan a la pop up o a los conciertos.

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