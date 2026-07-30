Osmar Olvera brilla en el trampolín de 1 m con medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

En la misma prueba, Juan Celaya obtuvo la tercera posición, asegurando dos medallas para México en la disciplina. (REUTERS/Tingshu Wang)

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Osmar Olvera destacó en el trampolín de 1 metro al obtener la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 con una puntuación de 430.85, lo cual refleja su experiencia tanto a nivel regional como internacional.

En la misma prueba, Juan Celaya alcanzó el tercer lugar y sumó una medalla de bronce con un puntaje de 401. 70, confirmando el motivo por el que fue elegido como abanderado nacional.

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Desarrollo de la competencia

(X / Saúl Trujano )

Osmar Olvera demostró su capacidad técnica desde el primer salto en la final de trampolín de 1 metro. Durante toda la competencia mantuvo ejecuciones sólidas, salvo en su último clavado, donde cometió un error que le valió una calificación de seis puntos.

A pesar de ese tropiezo, su consistencia a lo largo de la prueba le permitió permanecer en el primer lugar y asegurar la medalla de oro.

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Por su parte, Juan Celaya enfrentó una competencia más complicada. Durante la mayor parte de la prueba se mantuvo por debajo de los colombianos Luis Uribe y Sebastián Morales, quienes ocupaban las primeras posiciones.

Sin embargo, Celaya logró remontar gracias a dos ejecuciones destacadas en sus últimos clavados. Esa reacción final le permitió subir al podio y asegurar una doble presencia mexicana en la premiación.

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