Quién fue Carlota de Habsburgo, la mujer a la que Belinda dará vida para una serie de televisión

Carlota de Habsburgo fue la última emperatriz de México y la primera mujer en gobernar el país. La cantante y actriz Belinda dará vida al personaje en Carlota, miniserie de diez episodios producida por Sony Pictures Television para HBO Max, con estreno previsto a finales de 2026 o principios de 2027.
La princesa belga llegó a México en 1864 con la convicción de construir un imperio. Tres años después el proyecto se derrumbó: Maximiliano fue fusilado, Carlota perdió la razón y pasó los últimos 60 años de su vida recluida en castillos europeos.
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Carlota gobernó México de manera interina entre 1864 y 1867
Su nombre completo es María Carlota Amelia Augusta Victoria Clementina Leopoldina de Sajonia-Coburgo-Gotha, y nació el 7 de junio de 1840 en Bruselas.
Hija del rey Leopoldo I de Bélgica, recibió una educación orientada al gobierno: política, geografía, música y artes. Hablaba cinco idiomas. A los diez años murió su madre.
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A los 17 años contrajo matrimonio con el archiduque Maximiliano de Habsburgo, hermano menor del emperador de Austria Francisco José I.
Tras un periodo en Italia, la pareja se instaló en el Castillo de Miramar, en Trieste, donde recibió la propuesta de un grupo de conservadores mexicanos que les ofrecía el trono de México.
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Maximiliano y Carlota aceptaron. Desembarcaron en Veracruz el 28 de mayo de 1864 y se instalaron en el Castillo de Chapultepec.
El Estatuto Provisional del Imperio reconocía a la emperatriz como regente en ausencia del emperador, cargo que Carlota ejerció en varias ocasiones mientras Maximiliano recorría el interior del país.
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Fundó la Casa de la Maternidad y promulgó educación primaria gratuita
Durante su mandato Carlota promulgó la abolición de los castigos corporales y estableció límites a las jornadas de trabajo, según la plataforma Memorica México.
Impulsó ferrocarriles y transporte a vapor, fundó la Casa de la Maternidad, abrió guarderías y asilos, y promulgó la Ley de Instrucción Pública, que garantizaba la educación primaria obligatoria y gratuita. Sus posturas liberales le valieron el apodo de “La Roja”.
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El investigador Arturo Aguilar Ochoa, autor del libro La fotografía durante el Imperio de Maximiliano, advierte que la figura de Carlota “está envuelta en la leyenda y las invenciones que han hecho novelistas que impiden ver al personaje verdadero”.
La describe como “una mujer incomprendida, muy inteligente aunque introvertida”.
Maximiliano fue fusilado en 1867; Carlota vivió recluida 60 años más
Cuando Napoleón III retiró el apoyo de las tropas francesas, el Imperio entró en crisis.
Carlota viajó a Europa para buscar respaldo diplomático. Se entrevistó con el papa Pío IX sin obtener resultado. Fue en ese viaje cuando aparecieron los primeros síntomas de desequilibrio mental.
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El 19 de junio de 1867, su esposo Maximiliano fue fusilado por órdenes de Benito Juárez en el Cerro de las Campanas, en Querétaro.
Carlota no regresó a México. Vivió recluida en Europa hasta su muerte, el 19 de enero de 1927, en el Castillo de Bouchout, en los alrededores de Bruselas.
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El historiador Luis Weckmann registró sus últimas palabras: “Todo aquello terminó sin haber alcanzado el éxito”.
Belinda llevaba más de dos años buscando el papel
La actriz reveló que desde mayo de 2025, cuando Sony Pictures Television anunció el proyecto, llevaba más de dos años soñando con él y hubo momentos en que pensó que no ocurriría.
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En diciembre de 2025 tomaba clases de postura para preparar el personaje. En enero de 2026 escribió en redes sociales: “Me despido de ti, Beli”, antes de volar a España para iniciar las grabaciones.
Jaime Lorente interpreta a Maximiliano de Habsburgo, Miguel Ángel Silvestre da vida a Alfred Van der Smissen y Mabel Cadena encarna a Josefa. La dirección está a cargo de Alejandro Bazzano y Ana Lorena Pérez Ríos.
Belinda describió los seis meses de rodaje como una de las etapas más difíciles que ha atravesado a nivel personal y profesional.
Al concluir el rodaje, Belinda escribió en sus redes sociales: “Me descubrí a través de este personaje y al mismo tiempo me olvidé de mí”. Cerró con la frase: “Dejé mi alma en esta serie”.
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