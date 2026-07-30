Capturan en Jalisco a dos estadounidenses buscados por el FBI y U.S. Marshals por homicidio y narcotráfico

Agentes de seguridad de México y Estados Unidos estrechan manos sobre la frontera en una escena que ilustra la cooperación binacional y la búsqueda de justicia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Secretaría de Seguridad de Jalisco informó este jueves la captura de dos ciudadanos estadounidenses que eran buscados por distintas agencias de justicia de Estados Unidos por delitos de alto impacto, entre ellos homicidio, robo, agresión armada y distribución de metanfetamina.

Los detenidos fueron identificados como Brandon Torres Mesa, de 21 años, y Julio “N”, de 34 años, quienes fueron localizados en operativos distintos realizados en los municipios de Ocotlán y Yahualica, respectivamente.

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De acuerdo con la dependencia estatal, ambas capturas fueron resultado de labores de inteligencia desarrolladas en coordinación con autoridades estadounidenses y organismos federales mexicanos, como parte de la cooperación bilateral para localizar a personas con órdenes de aprehensión vigentes en Estados Unidos.

Brandon Torres era buscado por el FBI en Washington

La Secretaría de Seguridad detalló que Brandon Torres Mesa era considerado un objetivo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y contaba con una orden de captura emitida en el estado de Washington, donde enfrenta acusaciones por los delitos de homicidio, robo y agresión armada.

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Las autoridades de Jalisco tuvieron conocimiento de que el joven se encontraba oculto en territorio jalisciense gracias al intercambio permanente de información con el Consulado de Estados Unidos en Guadalajara.

Julio “N”, requerido por una corte federal de California por distribución de metanfetamina, fue capturado en Yahualica durante un operativo con apoyo de drones. (Impresión de pantalla video)

Las investigaciones permitieron establecer que el presunto prófugo se desplazaba constantemente entre la Región Ciénega de Jalisco y el estado de Michoacán, por lo que se implementó un operativo de vigilancia para ubicar sus movimientos.

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Finalmente, elementos estatales lograron detenerlo en la colonia Riveras de Zula, en el municipio de Ocotlán.

Tras corroborar su identidad, las autoridades también verificaron que el hombre se encontraba en una situación migratoria irregular dentro del país, por lo que fue trasladado al Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo, donde comenzaron los procedimientos correspondientes para su entrega a las autoridades competentes.

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U.S. Marshals buscaba a Julio “N” por narcotráfico

En un operativo independiente, elementos de la Secretaría de Seguridad lograron la captura de Julio “N”, ciudadano estadounidense requerido por la Corte del Distrito Norte de California desde 2024 por el delito de distribución de metanfetamina.

La dependencia informó que el hombre era buscado por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals), una de las principales agencias encargadas de localizar y detener prófugos de la justicia estadounidense.

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Los dos ciudadanos estadounidenses quedaron a disposición de las autoridades migratorias como parte del proceso para su traslado a Estados Unidos. (Facebook Secretaría de Seguridad de Jalisco)

Las labores de inteligencia permitieron establecer que el sujeto frecuentaba el municipio de Yahualica, en la región Altos Sur de Jalisco.

Para su localización, las autoridades desplegaron un operativo en el que utilizaron drones de vigilancia, con los que confirmaron la presencia del sospechoso antes de proceder a su captura.

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Una vez detenido y verificada su identidad, Julio “N” fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM), dependencia que dará seguimiento al procedimiento administrativo para concretar su traslado a Estados Unidos, donde deberá responder ante la justicia por los cargos que enfrenta.

La Secretaría de Seguridad de Jalisco destacó que ambos operativos forman parte de las acciones de colaboración internacional para la localización de personas buscadas por autoridades extranjeras y reiteró que continuará fortaleciendo los mecanismos de intercambio de información con agencias de seguridad de otros países.

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Las autoridades no informaron si alguno de los detenidos enfrentará procedimientos penales adicionales en México antes de ser entregado a las autoridades estadounidenses.