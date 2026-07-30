¿Qué está pasando en el Zoológico de León? Muerte de jirafa detona investigación por otros decesos de animales

Foto: X/@SEDEMA_CDMX.

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El pasado 26 de julio, el Zoológico de León, en Guanajuato, informó sobre la muerte de una jirafa reticulada dentro de las instalaciones a causa de un accidente mientras comía, sin embargo, el hecho desató una serie de denuncias e investigaciones que evidencian posibles irregularidades en el recinto.

A través de un comunicado, el establecimiento detalló que el incidente se registró cuando el animal intentó alcanzar vegetación fuera del área de exhibición, lo que provocó que quedara atorado en el perímetro y posteriormente cayera al suelo.

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La administración del parque explicó que, tras la observación inicial en el sitio, se planteó como principal hipótesis diagnóstica una broncoaspiración de contenido ruminal como causa inmediata de muerte. Este tipo de evento, según explicó, sucede cuando el contenido del aparato digestivo se introduce accidentalmente en las vías respiratorias, lo que puede ocasionar una obstrucción fatal en animales de gran tamaño como las jirafas.

No obstante, este hecho trascendió debido a que no es el primero que se registra en donde animales fallecen o se ven afectados dentro de las instalaciones. No obstante, a través de su posicionamiento oficial, el zoológico aclaró que la hipótesis sobre el fallecimiento de la jirafa deberá confirmarse mediante la necropsia correspondiente y otros análisis complementarios actualmente en proceso, los cuales todavía no son confirmados.

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La Dirección Técnica Operativa del Parque Zoológico de León inició la investigación para documentar la secuencia exacta de los hechos, así como para determinar los factores que contribuyeron a este accidente.

Denuncia estado físico de rinoceronte en zoológico de León, Guanajuato (@YoAmoaLaCiencia/X)

No es la primera muerte que se registra en el Zoológico de León

El Parque Zoológico de León ha sido objeto de denuncias y señalamientos públicos por parte de autoridades locales y ciudadanía en general, debido a presuntas irregularidades en su funcionamiento.

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Apenas el pasado 2 de julio de este año, se reportó la muerte de un lobo marino hembra dentro del zoológico, luego de una revisión médica de rutina presuntamente mal realizada al momento de sedar al ejemplar.

No obstante, a través de un comunicado oficial, el Municipio de León informó que el lobo marino falleció por complicaciones médicas inesperadas, pues los “procedimientos que requieren anestesia o sedación implican riesgos inherentes, aun cuando se realicen bajo estrictos protocolos de seguridad”.

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En diciembre de 2025 murieron 24 borregos muflones tras ser atacados por una jauría de 12 perros que logró ingresar al área de descanso de estos animales. El ataque ocurrió por la mañana y el personal del zoológico no pudo intervenir a tiempo para salvar a los ejemplares. Tras el incidente, el entonces director del zoológico, Rigoberto Montes Palomares, informó que se presentó una denuncia penal.

Diversas voces internas, como la regidora Norma López Zúñiga del PVEM, han señalado negligencias sistemáticas en la operación del parque, incluyendo fallas en la seguridad perimetral, deficiencias en los sistemas de videovigilancia y omisiones reiteradas en los protocolos de protección animal, destacando que no es la primera vez que perros ajenos ingresan al zoológico y provocan daños a la fauna protegida.

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Zoológico de León entre polémicas y acusaciones

En 2025, el grupo parlamentario Morena presentó en meses recientes un punto de acuerdo en el Congreso del Estado para exhortar a la Contraloría Municipal de León a iniciar una auditoría integral al Patronato del zoológico y solicitó a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato incluir una revisión específica financiera y de cumplimiento normativo en el Programa General de Fiscalización 2026.

La petición, presentada por el legislador Ernesto Millán Soberanes, señaló deficiencias en la función pública del Gerente Operativo y de la Coordinadora de Nutrición, atribuyéndoles la pérdida de dos mil quinientas pacas de alimento y la muerte de ejemplares por presuntas negligencias médicas, además de la carencia de certificaciones como las de AZA y AZCARM.

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24 borregos muflones murieron en ataque de perros dentro del Zoológico de León (@YoAmoaLaCiencia/X)

En lo que va de 2026 ha cambiado tres veces de director por acusaciones e irregularidades en el manejo de la administración. En enero de 2026, Rigoberto Montes Palomares presentó su renuncia tras una serie de incidentes y cuestionamientos relacionados con el manejo de la fauna en el recinto. Su salida se produjo en medio de un clima de críticas y demandas de mayor transparencia en las operaciones del parque.

El 30 de enero de 2026, el Consejo del Patronato nombró a Alejandro de Jesús Román Salazar como nuevo director general. Sin embargo, su nombramiento fue revocado el 12 de febrero del mismo año debido a la presión social y a antecedentes polémicos vinculados a su gestión previa en la ciudad de Tijuana.

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En abril de 2026, el Consejo del Patronato designó de manera unánime a una nueva directora general con el objetivo de estabilizar la institución y dar respuesta a los requerimientos en materia de bienestar animal. Su llegada se consideró un paso para atender las exigencias tanto normativas como sociales sobre el manejo y la protección de la fauna dentro del zoológico, sin embargo, bajo su administración, los fallecimientos de animales continúan.