Detectan 3 kilos de metanfetamina escondidos en una pieza metálica en el Aeropuerto Internacional de Toluca

Personal de Aduanas México, en coordinación con la SSPC, aseguró aproximadamente 3 kilogramos de metanfetamina ocultos en una pieza metálica en el Aeropuerto Internacional de Toluca. Crédito: Especial

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El personal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), a través de Aduanas México, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró aproximadamente 3 kilogramos de metanfetamina en el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT). La droga estaba oculta al interior de una pieza metálica, y su detección fue posible gracias a controles especializados e inteligencia aduanera.

El aseguramiento ocurrió en las instalaciones del AIT durante una revisión de rutina con tecnología y protocolos de inspección avanzada. El Gabinete de Seguridad del gobierno federal difundió el hallazgo a través de sus redes sociales oficiales.

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De acuerdo con las autoridades, el método de ocultamiento elegido para el traslado de la droga fue una pieza metálica. La elección de ese tipo de contenedor buscaba dificultar la detección visual y manual de la sustancia.

La coordinación entre Aduanas México y la SSPC permitió identificar la anomalía durante los controles del aeropuerto. “Con inteligencia aduanera y controles especializados se fortalece el combate al tráfico de drogas y se impide que estas sustancias lleguen a la población”, informó el Gabinete de Seguridad en su comunicado oficial.

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Los 3 kilogramos de metanfetamina asegurados representan una cantidad que, de haber llegado a su destino, habría abastecido a redes de distribución en el mercado de consumo. Sin embargo, las autoridades no precisaron el destino del envío ni la identidad de los involucrados en el intento de traslado.

Personal de Aduanas México, en coordinación con la SSPC, aseguró aproximadamente 3 kilogramos de metanfetamina ocultos en una pieza metálica en el Aeropuerto Internacional de Toluca. Crédito: Especial

El Aeropuerto Internacional de Toluca como punto de control antinarcóticos

El AIT opera como un nodo de tráfico aéreo en el centro del país y, por esa razón, sus instalaciones son objeto de operativos permanentes de revisión. La presencia de personal de Aduanas México con capacidades de inteligencia convierte al aeropuerto en una barrera activa contra el tráfico de sustancias ilícitas.

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La detección en Toluca se suma a una serie de aseguramientos recientes que las autoridades federales han ejecutado en distintos puntos del territorio nacional. El patrón de ocultamiento —drogas escondidas dentro de objetos de apariencia inofensiva— es una táctica recurrente en el tráfico de metanfetamina.

El Gabinete de Seguridad destacó que los controles especializados en puertos, aeropuertos y aduanas forman parte de una estrategia integral contra el narcotráfico. Esa estrategia combina vigilancia tecnológica, análisis de inteligencia y revisiones físicas de mercancía y equipaje.

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El aseguramiento en Sonora, antecedente de tres toneladas en carretera

Nueve días antes del decomiso en Toluca, el 21 de julio de 2026, elementos de la SSPC y de la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron más de 3 mil 25 kilogramos de metanfetamina en la carretera federal Sonoyta–Puerto Peñasco, a la altura del kilómetro 91+000, en el estado de Sonora.

(Crédito: X | @OHarfuch)

En ese caso, la droga viajaba oculta entre 60 costales de alimento para ganado a bordo de un tractocamión con destino a Tijuana, Baja California. Los agentes detuvieron al vehículo porque el conductor circulaba a exceso de velocidad e invadía el carril contrario.

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El operador de la unidad, un hombre de 49 años, quedó detenido y a disposición del Ministerio Público Federal. La FGR asumió la integración de la carpeta de investigación para determinar la procedencia del cargamento y la posible participación de otras personas.

La metanfetamina, la droga sintética con mayor presencia en los decomisos nacionales

La metanfetamina es un estimulante sintético del sistema nervioso central con alto potencial adictivo. Su producción y tráfico se han convertido en una de las principales actividades de las organizaciones criminales en México, dada la demanda sostenida que mantiene en el mercado estadounidense.

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Las autoridades federales han identificado a grupos del crimen organizado como los responsables del traslado de grandes volúmenes de drogas sintéticas hacia la frontera norte. Los decomisos recientes —tanto en aeropuertos como en carreteras— muestran la diversidad de rutas y métodos de ocultamiento que emplean esas redes.

El gobierno federal señaló que los aseguramientos de metanfetamina representan un golpe directo a las cadenas de producción, transporte y distribución de estas sustancias. La coordinación interinstitucional entre Aduanas México, la SSPC y la FGR es el eje operativo de esa respuesta.

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