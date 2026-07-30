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Muere madre y su hijo de ocho años en incendio en Coahuila: investigan si fue accidente

La mujer de 28 años y su hijo fueron encontrados tras que bomberos apagaran el incendio en Torreón, sin embargo las llamas no los alcanzaron: investigan si murieron por intoxicación

Una mujer de 28 años y su hijo de ocho años murieon en un incendio en la colonia Abastos, en la Calle Francisco Marquez casi esquina con Cuatrociénegas
Una mujer de 28 años y su hijo de ocho años murieon en un incendio en la colonia Abastos, en la Calle Francisco Marquez casi esquina con Cuatrociénegas
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Una mujer de 28 años y su hijo de ocho años murieron la madrugada de este jueves en Torreón tras un incendio dentro de su vivienda en la colonia Abastos; las autoridades investigaron si ambos fallecieron por intoxicación por humo, ya que el fuego no alcanzó de forma directa el sitio donde fueron localizados.

El reporte de la emergencia se recibió alrededor de las 03:00 en el cruce de la calle Francisco Márquez casi esquina Cuatrociénegas. Vecinos y cuerpos de auxilio se movilizaron al domicilio mientras las llamas consumían parte del inmueble.

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Al llegar, personal de bomberos ya trabajaba para sofocar el incendio. Varias personas que estaban en la zona intentaron entrar a la casa para rescatar a quienes seguían adentro, pero no lo consiguieron.

El fuego no alcanzó el área donde hallaron a las víctimas

El incendio habría comenzado a las 3 de la madrugada y bomberos acudieron, sin embargo tras apagarlo localizaron sin vida a la mamá e hijo Foto: Especial
El incendio habría comenzado a las 3 de la madrugada y bomberos acudieron, sin embargo tras apagarlo localizaron sin vida a la mamá e hijo Foto: Especial

Después de controlar el siniestro, los rescatistas ingresaron al inmueble y encontraron sin vida a Fátima Rincón y a su hijo Logan Alejandro Rincón. Ella tenía 28 años y el menor ocho.

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Las primeras indagatorias señalaron que madre e hijo habrían muerto por intoxicación derivada de la inhalación de humo. Esa hipótesis surgió porque el área donde fueron hallados no presentaba daños directos causados por las llamas.

Ese dato marcó la línea central de la investigación: confirmar si la causa de muerte fue la exposición al humo y no quemaduras u otra lesión provocada por el incendio. La necropsia de ley quedó como una de las diligencias necesarias para establecer de manera oficial el motivo exacto de los fallecimientos.

La emergencia también obligó a concentrar esfuerzos en evitar que el fuego se extendiera a viviendas cercanas. Las labores de bomberos se enfocaron primero en apagar las llamas y después en revisar el interior de la casa.

Los cuerpos fueron hallados intactos y sin quemaduras en otra habitación diferente a donde inició el fuego, por lo que investigan si su muerte ocurrió por intoxicación por el humo Foto: Especial
Los cuerpos fueron hallados intactos y sin quemaduras en otra habitación diferente a donde inició el fuego, por lo que investigan si su muerte ocurrió por intoxicación por el humo Foto: Especial

Autoridades realizaron peritajes para establecer el origen del incendio

Elementos de Seguridad Pública Municipal apoyaron en el desalojo de las personas que se reunieron en el lugar para observar lo ocurrido. También establecieron un perímetro de seguridad para permitir el trabajo de rescatistas, peritos y personal ministerial.

La vivienda quedó bajo resguardo mientras se desarrollaban las diligencias. En esa etapa, las autoridades buscaron recopilar indicios que permitieran reconstruir cómo comenzó el fuego y cómo avanzó dentro del domicilio.

El punto por aclarar no solo fue el origen del incendio. También quedó pendiente establecer cómo se desarrollaron los hechos al interior de la casa durante los minutos previos a la localización de las víctimas.

Las autoridades competentes informaron que los peritajes especializados serían determinantes para conocer qué provocó el siniestro. Esos estudios también servirían para confirmar de manera oficial si el fallecimiento de la mujer y del menor ocurrió por intoxicación.

El caso ocurrió en una zona habitacional de la colonia Abastos, donde la presencia de vecinos fue inmediata desde que se detectó el incendio. Fueron ellos quienes alertaron a los cuerpos de emergencia al percatarse del fuego en la vivienda.

Cuando los equipos de auxilio trabajaban en el sitio, varias personas intentaban ayudar. La imposibilidad de ingresar a tiempo al domicilio impidió rescatar a madre e hijo antes de que fueran localizados sin vida.

La inspección posterior dentro del inmueble permitió ubicar los cuerpos una vez que la situación estuvo controlada. A partir de ese momento, la atención de las autoridades se concentró en el procesamiento del lugar.

La investigación quedó abierta para determinar con precisión la causa del incendio y el mecanismo exacto de muerte de las víctimas. Esa conclusión dependería de los resultados periciales y de la necropsia practicada a ambos cuerpos.

  • Una mujer de 28 años y su hijo de ocho años murieron durante la madrugada en un incendio dentro de su vivienda en la colonia Abastos de Torreón.
  • El reporte se recibió alrededor de las 03:00 en el cruce de Francisco Márquez y avenida De la Paz; vecinos intentaron entrar al domicilio, pero no pudieron rescatarlos.
  • Las primeras indagatorias apuntaron a intoxicación por humo y las autoridades realizaron peritajes y necropsias para confirmar la causa de muerte y el origen del fuego.

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