López Rabadán critica al INE por prohibir a Alito Moreno llamar “narcopolítico” a Morena; pide no limitar libertad de expresión

La legisladora Kenia López Rabadán interviene en un evento en la Cámara de Diputados de México, frente a un podio y con la bandera nacional. (Cámara de Diputados | Youtube (Imagen intervenida con Gemini IA para mejorar calidad de la imagen))

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La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, cuestionó este miércoles en conferencia de prensa, la decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) de ordenar el retiro de nueve publicaciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de su dirigente nacional, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, en las que se vinculaba a Morena con expresiones como “narcogobierno”, “narcopropagandista”, “narcopolíticos”, “narcodictadura”, “cártel de Morena” y “narcopartido”. La legisladora advirtió que las autoridades electorales deben ser árbitros de la contienda y no censores del debate público.

“En una democracia, las instituciones democráticas deben garantizar la libre expresión de las ideas, proteger la legalidad y la equidad. Las autoridades electorales deben ser árbitros de la contienda, no censores del debate público”, señaló López Rabadán.

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La diputada calificó de preocupante la determinación de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, adoptada en sesión extraordinaria urgente de carácter privado, bajo la consideración preliminar de que las publicaciones podrían constituir calumnias por hacer señalamientos sobre organizaciones.

La diputada precisó que respeta la autonomía del INE y reconoce que la libertad de expresión, como cualquier derecho, tiene límites establecidos en la Constitución de México. No obstante, subrayó que “toda restricción debe ser excepción, estar plenamente justificada y aplicarse con criterios estrictos de legalidad, necesidad y proporcionalidad”. Asimismo, sostuvo que la crítica política “puede ser incómoda, severa e incluso perturbadora, pero eso no es justificante para silenciar”, y recordó que el Tribunal Electoral ha sostenido que el debate político debe admitir expresiones “fuertes y vigorosas”.

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Advierte de los riesgos de la decisión del INE

López Rabadán argumentó que en un país que enfrenta una grave crisis de violencia y una legítima preocupación social por la posible intervención del crimen organizado en la vida pública, no se puede impedir que estos fenómenos sean investigados, discutidos o cuestionados. Afirmó que las autoridades deben actuar frente a la desinformación conforme a la ley, pero que esa responsabilidad “no puede traducirse en restricciones indebidas a la libertad de expresión, ni se debe inhibir la crítica, la investigación periodística o el legítimo escrutinio del poder público”.

INE prohibió a Alito Moreno llamar “narcopolítico” a Morena

La decisión del INE se originó en una solicitud de medidas cautelares presentada por Morena en contra de “Alito” y del PRI. La Comisión determinó procedente la adopción de dichas medidas respecto de cinco publicaciones realizadas desde cuentas del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y cuatro publicaciones o reposteos difundidos por la cuenta de ese partido, “al considerar que podrían constituir la imputación de hechos o delitos falsos en perjuicio del partido político denunciante, al asociarlo con actividades relacionadas con el narcotráfico sin un sustento fáctico”, según un comunicado del organismo electoral.

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Por otra parte, la Comisión declaró improcedente la tutela preventiva solicitada por Morena al considerar que se basa en hechos futuros de realización incierta.

(Captura de pantalla)

Frente a la resolución, Alejandro Moreno la calificó de inaceptable y aseguró que “fortalece la censura, limita la crítica política y protege a Morena mientras México sigue padeciendo la violencia, el control territorial del crimen organizado y una impunidad que crece todos los días". El dirigente priista anunció que impugnarán la resolución y llevarán la denuncia ante organismos internacionales “para que el mundo conozca cómo en México se están utilizando a las instituciones electorales para censurar a la oposición, controlar la crítica y proteger al partido en el poder".

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La presidenta de la mesa directiva, durante su conferencia, también fijó su postura con una defensa del INE como institución autónoma e imparcial, pero con una exigencia directa al organismo: “Debemos exigirle al INE que actúe con la máxima prudencia cuando están en juego libertades políticas.

Este día corresponde a un asueto oficial, tal como está estipulado en la Ley Federal del Trabajo (Imagen Ilustrativa)

México necesita una autoridad electoral fuerte, no una autoridad que termine decidiendo qué críticas pueden formularse o qué palabras pueden utilizarse". Para la legisladora, la democracia se debilita cuando se silencia a las personas y la respuesta ante una acusación “debe ser la evidencia, la rendición de cuentas y el debate público, pero nunca la censura”.

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