Eugenio Derbez revela su talento oculto como pianista y causa sensación en redes sociales

Eugenio Derbéz rompe las redes con su habilidad (Instagram)

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Eugenio Derbez sorprendió a sus seguidores al publicar un video en su cuenta de Instagram en el que revela su habilidad como pianista, con una interpretación que desató miles de reacciones en minutos.

El actor y comediante mexicano arrancó el clip con una broma característica: advirtió a su audiencia que no sabían que tocaba el piano y procedió a palpar el instrumento sin ejecutar nota alguna. Lo que vino después dejó a más de uno sin palabras.

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Balada para Adelina, la pieza que nadie esperaba

“Entré por el chiste... me quedé por el piano”, escribió uno de los usuarios, en una frase que resumió el sentir generalizado de la audiencia. Otro comentario señaló (Eugenio Derbéz Instagram)

Derbez interpretó al piano lo que varios seguidores identificaron en los comentarios como Balada para Adelina, la célebre composición del pianista francés Richard Clayderman, ampliamente conocida en América Latina como pieza de quinceañeras y ceremonias.

“Entré por el chiste... me quedé por el piano”, escribió uno de los usuarios, en una frase que resumió el sentir generalizado de la audiencia. Otro comentario señaló: “¿Y lo toca de verdad?”, mientras que una seguidora recordó que ya había visto al actor tocar en el video de Los Destrampados.

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Asombro, humor y peticiones en los comentarios

Entre los comentarios predominaron los emojis de aplausos y corazones, aunque tampoco faltaron las bromas: varios usuarios le pidieron que tocara canciones de Dragon Ball GT (Eugenio Derbéz/Instagram)

La publicación acumuló más de 2.400 “me gusta” y 90 comentarios en cuestión de minutos, con reacciones que combinaron el asombro genuino y el humor típico asociado a la imagen del comediante.

Entre los comentarios predominaron los emojis de aplausos y corazones, aunque tampoco faltaron las bromas: varios usuarios le pidieron que tocara canciones de Dragon Ball GT, El sonido del silencio o Hijo de la luna, y al menos tres le preguntaron cuánto cobraba para amenizar una fiesta de quince años.

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Una seguidora lo bautizó como “Eugenio Claiderman”, mientras que otra lo describió como “toda una cajita de sorpresas”.

La familia musical de los Derbez

Alesandra Rosaldo y Eugenio Derbez llevan 15 años juntos (Foto: Instagram/@alexrosaldo)

El talento musical no es exclusivo del patriarca. Su hija menor, Aitana Derbez, de 11 años, también ha demostrado habilidades al piano desde pequeña, y su madre, Alessandra Rosaldo, es cantante y una de las voces del grupo Sentidos Opuestos, agrupación emblemática del pop latino de los años 90.

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Derbez y Rosaldo llevan 20 años juntos y 14 de matrimonio. Se casaron el 7 de julio de 2012 en la Ciudad de México. Aitana es la menor de los cuatro hijos del actor; los otros tres, Aislinn, Vadhir y José Eduardo, son fruto de relaciones anteriores y protagonizaron junto a su padre el reality De viaje con los Derbez.

Un 2026 cargado de proyectos

El video llega en uno de los momentos más activos de la carrera de Derbez. A sus 64 años, el comediante filma actualmente un drama en inglés en Atlanta, su primer papel serio para el mercado estadounidense, y tiene programado el estreno de un largometraje para mediados de 2026.

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Además, confirmó su regreso como la voz de Burro en Shrek 5, prevista para el 30 de junio de 2027, tras negociar con la producción el derecho a adaptar el guion para el público latino. En octubre de 2025, junto a su familia, lanzó DRBZ Estudio Digital, una productora orientada a cine, televisión y plataformas digitales.

Derbez también lleva una década intentando concretar la película de La Familia P. Luche, proyecto que sigue frenado por la falta de acuerdo con Televisa para recuperar los derechos de la serie. Su meta declarada sigue siendo dirigir una película en inglés y trabajar junto a figuras como Meryl Streep o Robert De Niro.

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Aislinn Derbez, entre el duelo y el mayor reto de su carrera

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann revolucionan las redes con su reencuentro en la película Hasta el Fin del Mundo, tras su divorcio en 2020. - (Instagram)

La hija mayor del comediante atraviesa uno de los períodos más intensos de su vida personal y profesional. El 24 de noviembre de 2025, Gabriela Michel, actriz de doblaje y madre de Aislinn, falleció a los 65 años a causa de un infarto. La propia actriz confirmó la noticia esa misma noche a través de Instagram: “Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto. En este momento necesito vivir mi duelo en paz”, escribió.

Apenas ocho meses después de esa pérdida, Aislinn estrenó en cines Hasta el fin del mundo, un drama romántico de época ambientado en la España de la dictadura franquista, que ella misma produjo y protagoniza junto a su exesposo Mauricio Ochmann. La película llegó a las salas el 23 de julio de 2026, casi una década después de que el proyecto cayera en sus manos cuando ambos aún eran pareja.

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El reencuentro profesional con Ochmann, de quien se divorció en 2020, no fue sencillo. Aislinn reconoció que acudió a terapia antes de iniciar el rodaje para confirmar que estaba lista para enfrentar un proyecto tan personal. Describió la cinta como “la mejor película de mi carrera, por todo lo que implica”, pese al escepticismo de inversionistas que preferían verla en comedias románticas.